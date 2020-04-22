البرلمان اللبناني ينعقد خارج مقره ويشرع "الحشيشة".. ناشطون يحتفلون: "شرعوها"

بدأ البرلمان اللبناني الثلاثاء جلسة تشريعية تستمر ثلاثة أيام، وسط تدابير احترازية مشددة خشية من فيروس كورونا المستجد، استدعت نقل الاجتماع من مبنى البرلمان الى قاعة مؤتمرات الأونيسكو في بيروت، وذلك تحقيقا للتباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية للنواب الذين حضروا مرتدين كمامات وقفازات.

Image التباعد الاجتماعي بين النواب

وأقر البرلمان في جلسة الثلاثاء 16 مشروع قانون من أصل 66 بنداً على جدول أعماله، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، ولكن الأبرز ما أقره المجلس خلال النهار اقتراح قانون تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي في بند لقي إجماعاً من غالبية الكتل، وهو ما أشعل سجالا بين ساخر ومرحب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح هاشتاغ " #شرعوها" الأكثر شيوعيا خلال دقائق من إقرار القانون.

الحشيشة والاقتصاد



ومن شأن تشريع زراعة الحشيشة توفير مداخيل مالية للخزينة. وشكلت الحشيشة، المعروفة بـ"نوعيتها الجيدة"، خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات قبل أن تحظرها السلطات.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الماضية.

ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.

#شرعوها



وفور شيوع الأخبار العاجلة من المراسلين داخل جلسة مجلس النواب عن إقرار قانون تشريع زراعة الحشيشة، بدأ النشطاء بالتعبير عن آرائهم التي جاءت بمعظمها ساخرة وبعضهما مرحبة بقرار يمكن أن يؤثر إيجابا على الوضع المتردي. أحدهم استبدل الأرزة اللبنانية التي تتوسط العلم، بنبتة القنب التي تنتج منها الحشيشية.

وآخر أعد تصورا لعيد ميلاده المقبل.

ناشطة اعتبرت أن نوح زعيتر المطلوب بمئات قضايا تجارة المخدرات سيصبح طبيبا صيدليا.

بما إنه #شرعوها قريباً إفتتاح شبكة صيدليات الدكتور المزارع نوح زعيتر 😇 pic.twitter.com/VrsV5EOJjG — Rania 🇱🇧 (@LoveBeirut73) April 21, 2020