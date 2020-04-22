لبنان

البرلمان اللبناني ينعقد خارج مقره ويشرع "الحشيشة".. ناشطون يحتفلون: "شرعوها"

22 أبريل 2020
تم نقل الاجتماع من مبنى البرلمان الى قاعة مؤتمرات الأونيسكو
تم نقل الاجتماع من مبنى البرلمان الى قاعة مؤتمرات الأونيسكو

بدأ البرلمان اللبناني الثلاثاء جلسة تشريعية تستمر ثلاثة أيام، وسط تدابير احترازية مشددة خشية من فيروس كورونا المستجد، استدعت نقل الاجتماع من مبنى البرلمان الى قاعة مؤتمرات الأونيسكو في بيروت، وذلك تحقيقا للتباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية للنواب الذين حضروا مرتدين كمامات وقفازات.

التباعد الاجتماعي بين النواب

وأقر البرلمان في جلسة الثلاثاء 16 مشروع قانون من أصل 66 بنداً على جدول أعماله، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، ولكن الأبرز ما أقره المجلس خلال النهار اقتراح قانون تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي في بند لقي إجماعاً من غالبية الكتل، وهو ما أشعل سجالا بين ساخر ومرحب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح هاشتاغ " #شرعوها" الأكثر شيوعيا خلال دقائق من إقرار القانون.

 

الحشيشة والاقتصاد


ومن شأن تشريع زراعة الحشيشة توفير مداخيل مالية للخزينة. وشكلت الحشيشة، المعروفة بـ"نوعيتها الجيدة"، خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات قبل أن تحظرها السلطات.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الماضية. 

ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.

 

#شرعوها


وفور شيوع الأخبار العاجلة من المراسلين داخل جلسة مجلس النواب عن إقرار قانون تشريع زراعة الحشيشة، بدأ النشطاء بالتعبير عن آرائهم التي جاءت بمعظمها ساخرة وبعضهما مرحبة بقرار يمكن أن يؤثر إيجابا على الوضع المتردي. أحدهم استبدل الأرزة اللبنانية التي تتوسط العلم، بنبتة القنب التي تنتج منها الحشيشية.

 

وآخر أعد تصورا لعيد ميلاده المقبل.

ناشطة اعتبرت أن نوح زعيتر المطلوب بمئات قضايا تجارة المخدرات سيصبح طبيبا صيدليا.

 

 

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البرلمان اللبناني ينعقد خارج مقره ويشرع "الحشيشة".. ناشطون يحتفلون: "شرعوها"

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9 قتلى بينهم 6 سوريين بإطلاق نار في لبنان

21 أبريل 2020
استخدم الجاني سلاحين في تنفيذ جريمة القتل
استخدم الجاني سلاحين في تنفيذ جريمة القتل

وقعت جريمة قتل راح ضحيتها 9 أشخاص في بلدة بعقلين والتي تقع في جبال لبنان الغربية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

والقتلى هم ٦ سوريين بينهم فتيان أعمارهم 15 عاما و16 عاما، وشخص لبناني من بلدة بعقلين وآخر من بلدة عرسال وامرأة، ولم تعرف حتى الآن أسباب الجريمة.

واستخدمت في الجريمة سلاحين بندقية "بومب أكشن" و"كلاشنكوف".

وتعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة الجاني الذي فر عبر منطقة حرجية تحيط ببلدة بعقلين.

واستنكر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب "الجريمة المروعة"، مطالبا الأجهزة الأمنية والقضائية الإسراع في التحقيق فيها.

وإثر العثور على الجثث توجهت قوى أمنية وعسكرية إلى المكان، وحلقت طائرات مروحية تعود للجيش في سماء المنطقة.