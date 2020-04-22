لبنان

بالصور.. لبنان يسجل أول إصابة بكورونا داخل مخيم للاجئين والجيش يفرض طوقا أمنيا

22 أبريل 2020
إصابة فلسطينينة في مخيم الجليل بفيروس كورونا
إصابة فلسطينينة في مخيم الجليل بفيروس كورونا

سجّل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين في منطقة البقاع شرقاً، وفق ما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأعلنت الوكالة أنه تمّ نقل المصابة من مخيم الجليل في بعلبك إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت للعلاج، من دون أي تفاصيل عن عمرها ووضعها الصحي.

كما أعلنت المنظمة أنها ستتكفل بتكاليف علاج المصابة وتقديم المساعدة المطلوبة لأسرتها حتى تتمكن من عزل نفسها داخل المنزل.

والمصابة، وفق البيان، لاجئة فلسطينية تقيم في المخيم بعد نزوحها من سوريا.

ووفق مراسلة "الحرة" في لبنان فقد توجّه فريق من مستشفى الحريري ووزارة الصحة إلى المخيم لإجراء فحوصات الكشف عن الفيروس على عائلة المصابة والمخالطين معها، بالإضافة إلى أخذ عينات عشوائية داخل المخيم وفي محيطه لما يزيد عن 50 شخصاً.

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فريق طبي يفحص أسرة المصابة والمخالطين بها
فريق طبي يفحص أسرة المصابة والمخالطين بها

كما أشارت إلى أن القوى الأمنية والفصائل الفلسطينية اتخذت "تدابير مشددة" منذ ليل أمس عند مداخل المخيم لمنع الدخول والخروج منه، وجالت سيارات بمكبرات الصوت داخل المخيم، ودعت سكانه إلى التزام الحجر المنزلي، وعدم الاختلاط والتجمع في الساحات.

 

محافظ بعلبك

 

من جانبه، أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لـ"الحرة" أن اللاجئة الفلسطينية (م. ش) التي أصيبت بكورونا كانت نزحت إلى لبنان آتية من سوريا بعد اندلاع الحرب هناك. 

وأشار خضر إلى أن اللاجئة الفلسطينية كانت تقبع في إحدى مستشفيات المنطقة بعد ظهور العوارض عليها وبعد إجراء فحص كورونا أتت النتيجة إيجابية وتم نقلها ليل أمس إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت.
ويقول المحافظ إن مخيم الجليل هو من مخيمات اللجوء الصغيرة ويقع داخل مدينة بعلبك وأهله على تماس مباشر وتعايش مع أهل المدينة ما استدعى الطلب إلى كل سكان المخيم عدم مغادرته والالتزام بالتعبئة العامة والتزام الحجر المنزلي لسكان المخيم وكل من اختلط معهم من أهل المدينة.
وأشار المحافظ إلى أن للمخيم أكثر من مدخل متداخل مع أحياء المدينة ما يصعب عزله بشكل كامل، من هنا شدد خضر على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي الإلزامي وسط رقابة مشددة من القوى الأمنية وشرطة البلدية.
 

سيارات تجوب المخيم تدعو الناس لعدم الخروج من المنزل

كما فرضت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في البقاع طوقا أمنيا وعسكريا حول المخيم، حيث تحول محيطه ومدخله إلى ما يشبه الثكنة العسكرية كما تواصلت اجراءات الاستعلام لمعرفة الأماكن التي زارتها المصابة.

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الجيش اللبناني يفرض حظر التجوال في المخيم
الجيش اللبناني يفرض حظر التجوال في المخيم

ويؤوي المخيم الذي يعرف كذلك باسم "ويفل" ويقع عند مدخل بعلبك الجنوبي، ألفي شخص وفق آخر احصاء للسلطات اللبنانية، في حين أنّ الرقم المسجّل لدى أونروا أكثر من ذلك بكثير.

وسجّل لبنان الذي يفرض تعبئة عامة منذ منتصف الشهر الماضي 677 إصابة حتى الآن، بينها 21 وفاة.

وكانت وكالة أونروا أعلنت مطلع الشهر الحالي إصابة لاجئ فلسطيني بالفيروس، إلا أنه لا يقيم في مخيم وتم عزله داخل منزله.

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الصحة اللبنانية تجري فحوصات طبية للمخالطين للمصابة في المخيم
الصحة اللبنانية تجري فحوصات طبية للمخالطين للمصابة في المخيم

وسبق لمنظمات دولية أن حذّرت من خطورة انتشار الفيروس داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو السوريين، بسبب الكثافة السكانية داخلها عدا عن افتقادها لأبسط الخدمات والبنى التحتية وظروف قاطنيها المعيشية الصعبة وصعوبة تطبيق اجراءات الحجر والتباعد الاجتماعي.

وتقدّر الحكومة وجود أكثر من 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، فيما تفيد تقديرات غير رسمية عن 500 ألف، كما تستضيف البلاد وفق السلطات 1.5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.

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لبنان

البرلمان اللبناني ينعقد خارج مقره ويشرع "الحشيشة".. ناشطون يحتفلون: "شرعوها"

22 أبريل 2020
تم نقل الاجتماع من مبنى البرلمان الى قاعة مؤتمرات الأونيسكو
تم نقل اجتماع مجلس النواب اللبناني من مبنى البرلمان الى قاعة مؤتمرات الأونيسكو

بدأ البرلمان اللبناني الثلاثاء جلسة تشريعية تستمر ثلاثة أيام، وسط تدابير احترازية مشددة خشية من فيروس كورونا المستجد، استدعت نقل الاجتماع من مبنى البرلمان الى قاعة مؤتمرات الأونيسكو في بيروت، وذلك تحقيقا للتباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية للنواب الذين حضروا مرتدين كمامات وقفازات.

التباعد الاجتماعي بين النواب

وأقر البرلمان في جلسة الثلاثاء 16 مشروع قانون من أصل 66 بنداً على جدول أعماله، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، ولكن الأبرز ما أقره المجلس خلال النهار اقتراح قانون تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي في بند لقي إجماعاً من غالبية الكتل، وهو ما أشعل سجالا بين ساخر ومرحب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح هاشتاغ " #شرعوها" الأكثر شيوعيا خلال دقائق من إقرار القانون.

 

الحشيشة والاقتصاد


ومن شأن تشريع زراعة الحشيشة توفير مداخيل مالية للخزينة. وشكلت الحشيشة، المعروفة بـ"نوعيتها الجيدة"، خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات قبل أن تحظرها السلطات.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الماضية. 

ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.

 

#شرعوها


وفور شيوع الأخبار العاجلة من المراسلين داخل جلسة مجلس النواب عن إقرار قانون تشريع زراعة الحشيشة، بدأ النشطاء بالتعبير عن آرائهم التي جاءت بمعظمها ساخرة وبعضهما مرحبة بقرار يمكن أن يؤثر إيجابا على الوضع المتردي. أحدهم استبدل الأرزة اللبنانية التي تتوسط العلم، بنبتة القنب التي تنتج منها الحشيشية.

 

وآخر أعد تصورا لعيد ميلاده المقبل.

ناشطة اعتبرت أن نوح زعيتر المطلوب بمئات قضايا تجارة المخدرات سيصبح طبيبا صيدليا.

 

 