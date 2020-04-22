لبنان يعلن الجمعة أول أيام رمضان

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الأربعاء أن يوم الخميس هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان 30 يوما، وسيكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان.

كما أعلن الوقف السني في العراق، الأربعاء، أن غدا الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، هو المتمم لشهر شعبان، أي أن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام شهر رمضان.

وكانت مصر قد أعلنت أيضا أنها ستبدأ شهر رمضان يوم الجمعة، ومن المقرر أن تتحرى دول أخرى، من بينها السعودية، هلال رمضان يوم الخميس.

ويتزامن شهر رمضان هذا العام مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم الذي أدى إلى إصابة نحو 2.5 مليون شخص ووفاة حوالي 180 ألفا آخرين.

وفي ظل تدابير العزل في الشرق الأوسط، أعلنت الهيئات الدينية في دول المنطقة دعمها لتطبيق القيود الصحية الصارمة.

وبصورة استثنائية هذه السنة، دعت منظمة الصحة العالمية بوضوح إلى "إلغاء التجمعات الاجتماعية والدينية"، بما في ذلك "في الأماكن المرتبطة بالأنشطة والفعاليات الرمضانية، مثل أماكن الترفيه والأسواق والمتاجر".