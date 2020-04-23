لبنان

لبنان.. موجة غضب في البقاع بسبب أسعار صرف الدولار

23 أبريل 2020
تسببت الضغوط الاقتصادية بتنامي الغضب الشعبي في لبنان.
تسببت الضغوط الاقتصادية بتنامي الغضب الشعبي في لبنان.

اشتعلت موجة من الغضب الشعبي في قرى تعلبايا وسعدنايل والمرج ومجدل عنجر وجلالا ومحيطها، في البقاع اللبناني، نتيجة تخطي سعر صرف الدولار أربعة آلاف ليرة والغلاء المستفحل.

ودفعت الظروف الراهنة بعض الشبان لمحاولة التجمع للاحتجاج قرب المدافن أمام الجامع الكبير في تعلبايا على الطريق العام، فتدخل الجيش لمنعهم من قطع الطريق الدولية، وحصل إشكال بينه وبين المحتجين وجرى رشق الجيش بالحجارة، ما أدى إلى الرد بإطلاق النار في الهواء وبقذف القنابل الدخانية واستخدام الهراوات، والرصاص المطاطي أحيانا.

وسقط نتيجة المواجهات عدد من الجرحى في صفوف المحتجين، قبل أن يهدأ الوضع نسبيا ويتراجع الجيش بعيدا عن المحتجين.

ولا يزال التوتر قائما، حيث تفيد معلومات بأن أهالي هذه القرى نزلوا بكثافة إلى الشوارع في قراهم.

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22 أبريل 2020
يتزامن شهر رمضان هذا العام مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم
يتزامن شهر رمضان هذا العام مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الأربعاء أن يوم الخميس هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان 30 يوما، وسيكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان.

كما أعلن الوقف السني في العراق، الأربعاء، أن غدا الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، هو المتمم لشهر شعبان، أي أن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام شهر رمضان.  

وكانت مصر قد أعلنت أيضا أنها ستبدأ شهر رمضان يوم الجمعة، ومن المقرر أن تتحرى دول أخرى، من بينها السعودية، هلال رمضان يوم الخميس.

ويتزامن شهر رمضان هذا العام مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم الذي أدى إلى إصابة نحو 2.5 مليون شخص ووفاة حوالي 180 ألفا آخرين.

وفي ظل تدابير العزل في الشرق الأوسط، أعلنت الهيئات الدينية في دول المنطقة دعمها لتطبيق القيود الصحية الصارمة.

وبصورة استثنائية هذه السنة، دعت منظمة الصحة العالمية بوضوح إلى "إلغاء التجمعات الاجتماعية والدينية"، بما في ذلك "في الأماكن المرتبطة بالأنشطة والفعاليات الرمضانية، مثل أماكن الترفيه والأسواق والمتاجر".