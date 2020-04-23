لبنان.. موجة غضب في البقاع بسبب أسعار صرف الدولار

اشتعلت موجة من الغضب الشعبي في قرى تعلبايا وسعدنايل والمرج ومجدل عنجر وجلالا ومحيطها، في البقاع اللبناني، نتيجة تخطي سعر صرف الدولار أربعة آلاف ليرة والغلاء المستفحل.

ودفعت الظروف الراهنة بعض الشبان لمحاولة التجمع للاحتجاج قرب المدافن أمام الجامع الكبير في تعلبايا على الطريق العام، فتدخل الجيش لمنعهم من قطع الطريق الدولية، وحصل إشكال بينه وبين المحتجين وجرى رشق الجيش بالحجارة، ما أدى إلى الرد بإطلاق النار في الهواء وبقذف القنابل الدخانية واستخدام الهراوات، والرصاص المطاطي أحيانا.

وسقط نتيجة المواجهات عدد من الجرحى في صفوف المحتجين، قبل أن يهدأ الوضع نسبيا ويتراجع الجيش بعيدا عن المحتجين.

ولا يزال التوتر قائما، حيث تفيد معلومات بأن أهالي هذه القرى نزلوا بكثافة إلى الشوارع في قراهم.