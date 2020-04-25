لبنان

مجهولون يلقون عبوة ناسفة على مصرف في لبنان

25 أبريل 2020
الهجوم المسائي استهدف فرعا لمصرف فرنسبنك في مدينة صيدا الجنوبية
الهجوم المسائي استهدف فرعا لمصرف فرنسبنك في مدينة صيدا الجنوبية

 ألقى مجهولون عبوة ناسفة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان، السبت، في أحدث اعتداء يطال مؤسسة مالية في هذا البلد الذي يواجه أصعب أزماته الاقتصادية منذ عقود.
 
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الهجوم المسائي استهدف فرعا لمصرف فرنسبنك في مدينة صيدا الجنوبية، ما أدى الى تضرر واجهته.
 
ولم يصدر تقرير فوري عن وجود إصابات.
 
يأتي الاعتداء غداة إعلان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن 5.7 مليار دولار خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام الحالي، رغم القيود المشددة على سحب مبالغ بالدولار أو تحويلها الى الخارج.
 
يعاني لبنان نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية وأزمة اقتصادية بالغة فاقمها منذ مارس الإغلاق جراء انتشار فيروس كورونا.
 
وفي الأشهر الأخيرة تراجعت قيمة الليرة اللبنانية التي تم ربطها بالدولار منذ عام 1997 لتصل إلى 3,800 مقابل الدولار في السوق الموازية.
 
وأثار الوضع الاقتصادي المتردي احتجاجات شعبية اندلعت في أكتوبر، فضلا عن اعتداءات على بنوك في أنحاء البلاد.

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لبنان

لتجنب "كارثة لا تحتمل".. توصيات بتمديد فترة العزل في لبنان

24 أبريل 2020
تحرص التوصيات على تجنب موجة ثانية من تفشي كورونا.
تحرص التوصيات على تجنب موجة ثانية من تفشي كورونا.

أصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان توصياته للحكومة يوم الجمعة بتمديد إجراءات العزل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة أسبوعين، حتى العاشر من مايو. لكنه قال إنه يجب استعادة العمل في بعض القطاعات الاقتصادية تدريجيا في الأسابيع المقبلة.

وفي ظل أزمة مالية تسببت في التخلف عن سداد ديون سيادية وخفضت قيمة العملة، أمر لبنان بإغلاق معظم الشركات ومطار بيروت وفرض حظر التجول ليلا للحد من انتشار الفيروس.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرار التمديد خلال جلسة يوم الجمعة.

وتراجعت الإصابات الجديدة إلى حد كبير في الأسابيع القليلة الماضية. وسجل لبنان 696 حالة إصابة بالفيروس و22 حالة وفاة حتى الآن. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل ثماني إصابات جديدة يوم الجمعة.

وقال مجلس الدفاع إنه يجب تمديد فترة العزل "لتجنب موجة ثانية من الوباء من شأنها أن تشكل كارثة لا تحتمل".

ووضع المجلس جدولا زمنيا من خمس مراحل، تبدأ الأولى في 27 أبريل والأخيرة في الثامن من يونيو. على أن يعود للحكومة تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيُسمح لها بإعادة العمل تدريجيا ووفقا للمراحل الزمنية وضمن شروط معينة.
 