لبنان

بالفيديو: الانتفاضة الشعبية تعود الى شوارع لبنان.. الوضع المعيشي كسر حاجز كورونا

27 أبريل 2020
إلقاء قنبلة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان ليل السبت
إلقاء قنبلة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان ليل السبت

قطع متظاهرون مساء الاحد – الإثنين عددا من الطرق الرئيسية في لبنان تنديدا بالوضع الاقتصادي المتدهور  وذلك رغم حظر التجول وإجراءات الحجر المعتمدة لمكافحة وباء كوفيد-19.

اعتداء على المتظاهرين

 

وفي الشمال أغلق المحتجون الطرق التي تربط مدينة طرابلس بالعاصمة بيروت وكذلك الطرقات الداخلية في المدينة التي كانت قبلة الاحتجاجات خلال فترة الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 اكتوبر الماضي.

وتدخلت القوى الأمنية معززة بالجيش اللبناني مستخدمة القوة في أكثر من نقطة لمحاولة إعادة فتح الطرقات التي أغلقت بالإطارات المشتعلة، ما أدى الى سقوط 6 جرحى على الأقل في الزلقا بشمال شرق العاصمة بيروت بينهم محامية كانت تشارك في التظاهرة.

وأظهرت مقاطع مصورة الجرحى بينهم نساء وهم على الارض بانتظار وصول الطواقم الطبية.

لم يقتصر الأمر على شمال لبنان، حيث قطعت الطرقات أيضا على الطريق السريع في الدامور بجنوب بيروت وقد أضرم شبان النار في اطارات تنديدا بالأوضاع الاقتصادية.

طوال الاشهر الماضية، ازدادت حدة الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بظل ازمة سيولة حادة وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

 

ارتفاع جنوني بالأسعار

 

في المقابل تسهد الأسواق اللبنانية ارتفاعا جنونيا بأسعار المواد الغذائية، منذ بدء الإغلاق مع تفشي فيروس كورونا، حيث ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بنسبة 400% وقد ازداد الأمر مع بدء شهر رمضان.

أين وزارة الاقتصاد من هذا الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الأساسية❗ في جولة سريعة ل"متحدون" على أحد المحال...

Posted by ‎United متحدون‎ on Sunday, April 26, 2020

ويعاني لبنان نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية وأزمة اقتصادية بالغة فاقمها منذ مارس الإغلاق جراء انتشار فيروس كورونا.
وفي الاشهر الأخيرة تراجعت قيمة الليرة اللبنانية التي تم ربطها بالدولار منذ عام 1997 لتصل الى 3,800 مقابل الدولار في السوق الموازية (كانت 1500 قبل الأزمة الاقتصادية).

وفي أحدث هجوم يطال مؤسسة مالية، ألقى مجهولون قنبلة ليل أمس مولوتوف على بنك لبنان والمهجر في طرابلس، وذلك عشية إلقاء قنبلة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان ليل السبت، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الهجوم المسائي استهدف فرعا لمصرف فرنسبنك في مدينة صيدا الجنوبية، ما أدى الى تضرر واجهته.

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لبنان

مجهولون يلقون عبوة ناسفة على مصرف في لبنان

25 أبريل 2020
الهجوم المسائي استهدف فرعا لمصرف فرنسبنك في مدينة صيدا الجنوبية
الهجوم المسائي استهدف فرعا لمصرف فرنسبنك في مدينة صيدا الجنوبية

 ألقى مجهولون عبوة ناسفة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان، السبت، في أحدث اعتداء يطال مؤسسة مالية في هذا البلد الذي يواجه أصعب أزماته الاقتصادية منذ عقود.
 
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الهجوم المسائي استهدف فرعا لمصرف فرنسبنك في مدينة صيدا الجنوبية، ما أدى الى تضرر واجهته.
 
ولم يصدر تقرير فوري عن وجود إصابات.
 
يأتي الاعتداء غداة إعلان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن 5.7 مليار دولار خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام الحالي، رغم القيود المشددة على سحب مبالغ بالدولار أو تحويلها الى الخارج.
 
يعاني لبنان نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية وأزمة اقتصادية بالغة فاقمها منذ مارس الإغلاق جراء انتشار فيروس كورونا.
 
وفي الأشهر الأخيرة تراجعت قيمة الليرة اللبنانية التي تم ربطها بالدولار منذ عام 1997 لتصل إلى 3,800 مقابل الدولار في السوق الموازية.
 
وأثار الوضع الاقتصادي المتردي احتجاجات شعبية اندلعت في أكتوبر، فضلا عن اعتداءات على بنوك في أنحاء البلاد.