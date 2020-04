بالفيديو: الانتفاضة الشعبية تعود الى شوارع لبنان.. الوضع المعيشي كسر حاجز كورونا

قطع متظاهرون مساء الاحد – الإثنين عددا من الطرق الرئيسية في لبنان تنديدا بالوضع الاقتصادي المتدهور وذلك رغم حظر التجول وإجراءات الحجر المعتمدة لمكافحة وباء كوفيد-19.

وفي الشمال أغلق المحتجون الطرق التي تربط مدينة طرابلس بالعاصمة بيروت وكذلك الطرقات الداخلية في المدينة التي كانت قبلة الاحتجاجات خلال فترة الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 اكتوبر الماضي.

وتدخلت القوى الأمنية معززة بالجيش اللبناني مستخدمة القوة في أكثر من نقطة لمحاولة إعادة فتح الطرقات التي أغلقت بالإطارات المشتعلة، ما أدى الى سقوط 6 جرحى على الأقل في الزلقا بشمال شرق العاصمة بيروت بينهم محامية كانت تشارك في التظاهرة.

وأظهرت مقاطع مصورة الجرحى بينهم نساء وهم على الارض بانتظار وصول الطواقم الطبية.

#LebanonProtests underway in Zalka. Protesters are defying the curfew and #coronavirus lockdown measures as the country’s econ. & financial situation becomes even more catastrophic by the minute. #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/67HU5SJmeF