لبنان

"تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء".. مخابرات الجيش اللبناني "تخفي" معتقلي الاحتجاجات

الحرة - دبي
04 مايو 2020
لم يسمح لأغلبية الموقوفين بإجراء أي اتصال أو ممارسة اي من حقوقهم
لم يسمح لأغلبية الموقوفين بإجراء أي اتصال أو ممارسة اي من حقوقهم

"تعذيب وضرب وتنكيل وصعق بالكهرباء ومنع من أبسط الحقوق"، هذه أبرز المخالفات التي عددتها لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان وذلك بعدما تحركت للمطالبة بالسماح بمقابلة الموقوفين، وقد تم ذلك بعد محاولات عديدة لعرقلة مسعاها..

وأصدرت لجنة المحامين أمس بيانين إثنين شرحت فيهما ملابسات ما يتعرض له الشبان الذين أقفوا على إثر الاحتجاجات الشعبية، وفي بيانها الأمس المتعلق بالموقوفين في صيدا، جنوب العاصمة بيروت، فقد أشارت إلى النيابة العامة العسكرية أفرجت عن ستة موقوفين، من ضمنهم قاصر.

أول حالة توثيق لتعرض المحتجين لهذا النوع من التعذيب

تعذيب وصعق

 

ولفت اللجنة إلى أنه بناءً لتدخل ومتابعة من نقيب المحامين ملحم خلف في بيروت، الذي توجه لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، قامت محامية من لجنة الدفاع بمقابلة الموقوفين، وكشفت أنه لم يسمح لغالبيتهم بإجراء أي اتصال أو ممارسة أي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30 مارس إلا بعد تدخل لجنة الدفاع.

وفي أول حالة توثيق لتعرض المحتجين لهذا النوع من الممارسات، أكد بعض الموقوفين "تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء، واضطر عدد من المفرج عنهم دخول المستشفى لتلقي العلاج فور الافراج عنهم"، بحسب بيان اللجنة.

*الافراج عن موقوفين في صيدا بعد تعرضهم للعنف* بتاريخ 2/5/2020، افرجت النيابة العامة العسكرية عن ستة موقوفين، من ضمنهم...

Posted by ‎لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان‎ on Saturday, May 2, 2020

 
وفي بيان آخر أشارت اللجنة إلى أنها تتابع ملف توقيف العشرات من المشاركين في الاحتجاجات خلال هذا الأسبوع في مختلف المناطق اللبنانية، حيث بلغ مجموعهم 33 ناشطا على الأقل.

العديد من الموقوفين يتعرضون للعنف الشديد خلال إلقاء القبض عليهم وداخل آليات النقل وأماكن الاحتجاز

 

إخفاء قسري

 

وأكدت أن العديد من الموقوفين يتعرضون للعنف الشديد خلال إلقاء القبض عليهم وداخل آليات النقل وأماكن الاحتجاز، بهدف انتزاع المعلومات ومعاقبتهم ورغم مطالبات المحامين المتكررة بإجراء معاينة طبيب شرعي لخمسة موقوفين لدى وزارة الدفاع، قررت النيابة العامة العسكرية إرجاء هذا الأمر لغاية يوم الاثنين ما يخالف موجب التثبت والتحقيق في جرائم التعذيب ويؤدي لإخفاء آثار العنف الظاهرة على أجسادهم

وأشارت إلى أن أغلبية الموقوفين تم إخفاؤهم قسرًا دون أن يعرف جهة ومكان احتجازهم لعدة ايام.  

وطلبت اللجنة وقف أعمال التعذيب والمعاملة المهينة لجميع الموقوفين، ووقف أعمال الإخفاء القسري وإجراء معاينة الطبيب الشرعي فورا وبأسرع وقت ممكن للموقوفين الذين تعرضوا للتعذيب وحصر صلاحية مخابرات الجيش وفقا للقانون.

 

*بيان لجنة الدفاع عن المتظاهرين حول اخفاء وتعذيب الموقوفين:* في 3/5/2020، لا تزال لجنة الدفاع عن المتظاهرين تتابع توقيف...

Posted by ‎لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان‎ on Sunday, May 3, 2020

 

 وذكر بعض الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية أن لبنان قد صدَّق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العام 2000، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها في العام 2008، كما أن هذه الممارسات تخالف كذلك قانوني تجريم التعذيب والإخفاء القسري. 

الحرة - دبي

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لم يسمح لأغلبية الموقوفين بإجراء أي اتصال أو ممارسة اي من حقوقهم
لبنان

"تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء".. مخابرات الجيش اللبناني "تخفي" معتقلي الاحتجاجات

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على غرار ألمانيا.. مدير الاستخبارات الأميركي يحث فرنسا على حظر جميع أنشطة حزب الله

الحرة / ترجمات - دبي
03 مايو 2020
أميركا تضغط على فرنسا لحظر حزب الله
أميركا تضغط على فرنسا لحظر حزب الله

أفادت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة طلبت من فرنسا ودول أوروبية حظر نشاط حزب الله اللبناني على غرار ألمانيا.

وكشفت صحيفة "جيروزالم بوست" أن القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية والسفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل أكد للحكومة الفرنسية ضرورة حظر أنشطة حزب الله.

وأوضحت أن غرينيل تحدث مع إيمانويل بون، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي، للضغط عليه من أجل حظر حزب الله في فرنسا، والتعاون معه لدعم حظر الحزب على مستوى الاتحاد الأوروبي.

كانت الحكومة الألمانية حظرت جميع أنشطة حزب الله داخل حدودها يوم الخميس، وصنفت حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري على أنه حركة إرهابية.

من جانبه، قال غرينيل في تصريحات صحفية إن العالم أكثر أمانًا مع حظر الحكومة الألمانية لحزب الله، وإن السفارة الأميركية في برلين عملت مع الحكومة الألمانية لمدة عامين للوصول إلى هذا الحظر.

وأضاف: "نجاح دبلوماسي رائع نأمل أن يحفز العديد من المسؤولين في بروكسل على أن يحذوا حذوه على مستوى الاتحاد الأوروبي".

بدورها، حثت منظمة "أوقفوا القنبلة" غير الحكومية في النمسا، التي تسعى لإنهاء الإرهاب الذي يرعاه النظام الإيراني وأسلحته النووية وبرامج الصواريخ، حكومة المستشار سيباستيان كورز على حظر حزب الله.

وطالبت المنظمة الحكومة النمساوية بحظر نشاط حزب الله بالكامل داخل البلاد، مؤكدة أنه إذا كان حزب الشعب النمساوي الحاكم جاد بشأن محاربة الإرهاب، فإن حظر نشاط الحزب بالكامل في النمسا سيكون خطوة إلزامية.

يذكر أن فرنسا والنمسا والاتحاد الأوروبي كانوا قد حظروا "الجناح العسكري" التابع لحزب الله وسمحوا للجناح السياسي بالعمل، كما صنفت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا واليابان وكندا وإسرائيل وبعض دول أميركا اللاتينية حزب الله بشقيه ككيان إرهابي. 

الحرة / ترجمات - دبي