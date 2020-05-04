لبنان

كيف غرق لبنان في الدين وانهار اقتصاده؟        

فرانس برس، واشنطن
04 مايو 2020
عناصر من الأمن اللبناني وسط بيروت
عناصر من الأمن اللبناني وسط بيروت

أقرت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي خطة إصلاحية تقدمت على أساسها بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد على الخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

وتطرح الحالة اللبنانية أسئلة مثل: كيف وصل البلد إلى هذه المرحلة وبات في مصاف الدول الأكثر مديونية في العالم؟ وهل مساعدة صندوق النقد كفيلة وحدها بإعادة دفع عجلة الاقتصاد في بلد صغير تثقل الانقسامات السياسية والطائفية كاهله؟ 

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي؟

باشر لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) الاقتراض لتمويل إعادة الاعمار. وأعاد بناء اقتصاد اعتمد بالدرجة الأولى على الخدمات والسياحة وجذب الاستثمارات الخارجية، وهي قطاعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوضعين السياسي والأمني وتقلباتهما، محلياً واقليمياً. 

في المقابل، لم تحصل إصلاحات بنيوية في الإدارة والمرافق العامة بسبب البيروقراطية والمحسوبيات ونظام المحاصصة الطائفية الذي تكرّس بعد الحرب.

تراكم الدين تدريجيا وبالتالي خدمة الدين المترتبة عليه جراء الفوائد المرتفعة، تزامنا مع انتفاخ فاتورة الإنفاق الحكومي. ورصدت الحكومات على مر السنوات اعتمادات مالية لإصلاح قطاع الكهرباء تعادل نحو نصف الدين الخارجي، وفق تقديرات البنك الدولي صيف. ويشكّل هذا القطاع أبرز مكامن الهدر، وحتى اليوم ما زال اللبنانيون يدفعون فاتورتي كهرباء، واحدة للدولة وثانية لأصحاب المولدات التي يستخدمونها لدى انقطاع التيار.

ازداد العجز في ميزان المدفوعات على مر سنوات من النمو المتباطئ وقطاع مصرفي متضخّم يمنح فوائد خيالية على الودائع. وتجاوز الدين العام أكثر من 170 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. 

ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي الذي لطالما اعتبر عراب استقرار الليرة منذ عام 1997، بدأت ملامح الانهيار المتسارع منذ عام تقريبا مع أزمة سيولة حادة وشح في الدولار. 

وفرضت المصارف منذ نهاية الصيف الماضي قيودا على سحب الدولار وتحويل الأموال. وتزامن ذلك مع انهيار الليرة التي لامس سعر صرفها مقابل الدولار عتبة الأربعة آلاف في السوق السوداء الشهر الحالي، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات. 

ولعبت دورا أساسيا في هذا التدهور الاقتصادي أزمات سياسية متتالية تخللتها حروب واعتداءات واغتيالات خلفت انقسامات وشللا في المؤسسات الدستورية وأرخت بثقلها على آليات صنع القرار ووضع السياسات العامة وخطط التنمية.

وبعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، شهد لبنان انقساما بين فريقين أحدهما معارض لسوريا ومؤيد للمحكمة الدولية التي أنشئت للنظر في قضية الاغتيال وآخر مؤيد لدمشق ومعارض للمحكمة. 

وتبعت ذلك أربع سنوات من عدم الاستقرار السياسي مع تفجيرات واغتيالات ثم حرب تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله. في العام 2008، شهدت البلاد أزمة سياسية حادة انعكست اشتباكات مسلحة في مناطق عدة.

وتجدد الانقسام عام 2011 على وقع النزاع في سوريا المجاورة، ووقعت اعتداءات وتفجيرات حتى العام 2013. وبقيت البلاد إثر انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في مايو 2014، لعام ونصف العام.

ويلخص مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط في أحد منشوراته الأزمة الاقتصادية بأنها "في جوهرها أزمة حوكمة منبثقة من نظام طائفي يعاني من خلل بنيوي، ما حال دون صنع سياسات عقلانية وسمح بانتشار ثقافة الفساد والهدر".

ماذا عن الحلول المتاحة اليوم؟

أقرّت الحكومة في نهاية أبريل خطة إصلاحية وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. وتأمل بالحصول على أكثر من 20 مليار دولار. وتقترح الخطة التقشفية الممتدة على خمس سنوات إصلاحات على مستويات عدة بينها السياسة المالية وميزان المدفوعات والبنى التحتية، وإعادة هيكلة للديون والمصارف. 

لكنها تلحظ إجراءات موجعة تطال المواطنين مباشرة على غرار تجميد التوظيف في القطاع العام وخفض عدد المتعاقدين وعدم ملء آلاف الوظائف بعد تقاعد من يشغلها باستثناء المواقع الحساسة. وتعتمد تقدير سعر الصرف بـ 3500 ليرة مقابل الدولار.

وتقدم الخطة "تشخيصا" عن حقيقة الأزمة، إلا أنها "لا تعد متكاملة"، وفق ما يشرح مدير "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" ناصر ياسين لفرانس برس.

ويقول "هي محاولة حل للأزمة الشائكة عبر أدوات مالية ومحاسبية للحصول على الدعم الخارجي عبر صندوق النقد، بينما تفرض شروطا قاسية على مستوى التقديمات الاجتماعية والإجراءات التقشفية".

وبالتالي، "ومع أخذها وصفة الصندوق كاملة"، فإن "الفئات الاجتماعية الفقيرة والطبقة الوسطى هي من ستدفع الثمن: مع توقع تضخم مرتفع وانكماش في الاقتصاد".

هل سيكون تنفيذ الخطة ممكنا؟

لا يبدي ياسين تفاؤلا إزاء إمكانية تطبيق الخطة التي يرى أنها كانت تحتاج تشاورا مع فئات واسعة كونها "تعيد إنتاج الاقتصاد وتصميم الإدارة المالية للدولة" بعيداً عن الاقتصاد الحر الذي لطالما ميّز لبنان وشكّل عامل جذب للرساميل.

لكن باريس التي لعبت دورا أساسيا خلال السنوات الماضية في حشد دعم من جهات مانحة للبنان، رحبّت بالخطة ودعت الى تنفيذ فوري للإصلاحات. 

ويجمع المحللون على أن تطبيق الخطة يجب أن يترافق مع عقلية جديدة في إدارة الدولة، بعيداً عن منطق الصفقات والمحسوبيات والتسويات القائمة منذ عقود.

ويقول الباحث في الشؤون المالية والمصرفية في جامعة دبلن محمود فاعور لفرانس برس إن تطبيق الاصلاحات يعتمد "على مدى تعاون الطبقة السياسية عبر تشريعها في البرلمان"، مبديا قلقه من أن تحول "المشاحنات السياسية" دون ذلك.

وتتطلب بنود عدة كهيكلة الدين وفرض ضرائب جديدة وقبول دعم مالي موافقة البرلمان الذي دعا رئيس الجمهورية رؤساء الكتل فيه إلى اجتماع الأربعاء لاطلاعهم على مضمون الخطة.


ورفضت جمعية المصارف وشخصيات سياسية معارضة، الخطة.

ولا تتمتع الحكومة بحاضنة شعبية، ويقف متظاهرون غاضبون لها بالمرصاد، وتحظى بدعم قوى رئيسية أبرزها كتلة عون وحزب الله الذي تعدّه واشنطن منظمة إرهابية وحظرت برلين نشاطاته على أرضها قبل أيام.

ويقول فاعور "يمكن للبنان أن يقف مجددا مع إصلاح متين يحظى بدعم دولي، لكن القلق الرئيسي هو ما إذا كانت السياسة الداخلية ستسمح بتنفيذ أي خطة ذات مصداقية".

                 
 

فرانس برس، واشنطن

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لبنان

"تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء".. مخابرات الجيش اللبناني "تخفي" معتقلي الاحتجاجات

الحرة - دبي
04 مايو 2020
لم يسمح لأغلبية الموقوفين بإجراء أي اتصال أو ممارسة اي من حقوقهم
لم يسمح لأغلبية الموقوفين بإجراء أي اتصال أو ممارسة اي من حقوقهم

"تعذيب وضرب وتنكيل وصعق بالكهرباء ومنع من أبسط الحقوق"، هذه أبرز المخالفات التي عددتها لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان وذلك بعدما تحركت للمطالبة بالسماح بمقابلة الموقوفين، وقد تم ذلك بعد محاولات عديدة لعرقلة مسعاها..

وأصدرت لجنة المحامين أمس بيانين إثنين شرحت فيهما ملابسات ما يتعرض له الشبان الذين أقفوا على إثر الاحتجاجات الشعبية، وفي بيانها الأمس المتعلق بالموقوفين في صيدا، جنوب العاصمة بيروت، فقد أشارت إلى النيابة العامة العسكرية أفرجت عن ستة موقوفين، من ضمنهم قاصر.

أول حالة توثيق لتعرض المحتجين لهذا النوع من التعذيب

تعذيب وصعق

 

ولفت اللجنة إلى أنه بناءً لتدخل ومتابعة من نقيب المحامين ملحم خلف في بيروت، الذي توجه لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، قامت محامية من لجنة الدفاع بمقابلة الموقوفين، وكشفت أنه لم يسمح لغالبيتهم بإجراء أي اتصال أو ممارسة أي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30 مارس إلا بعد تدخل لجنة الدفاع.

وفي أول حالة توثيق لتعرض المحتجين لهذا النوع من الممارسات، أكد بعض الموقوفين "تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء، واضطر عدد من المفرج عنهم دخول المستشفى لتلقي العلاج فور الافراج عنهم"، بحسب بيان اللجنة.

*الافراج عن موقوفين في صيدا بعد تعرضهم للعنف* بتاريخ 2/5/2020، افرجت النيابة العامة العسكرية عن ستة موقوفين، من ضمنهم...

Posted by ‎لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان‎ on Saturday, May 2, 2020

 
وفي بيان آخر أشارت اللجنة إلى أنها تتابع ملف توقيف العشرات من المشاركين في الاحتجاجات خلال هذا الأسبوع في مختلف المناطق اللبنانية، حيث بلغ مجموعهم 33 ناشطا على الأقل.

العديد من الموقوفين يتعرضون للعنف الشديد خلال إلقاء القبض عليهم وداخل آليات النقل وأماكن الاحتجاز

 

إخفاء قسري

 

وأكدت أن العديد من الموقوفين يتعرضون للعنف الشديد خلال إلقاء القبض عليهم وداخل آليات النقل وأماكن الاحتجاز، بهدف انتزاع المعلومات ومعاقبتهم ورغم مطالبات المحامين المتكررة بإجراء معاينة طبيب شرعي لخمسة موقوفين لدى وزارة الدفاع، قررت النيابة العامة العسكرية إرجاء هذا الأمر لغاية يوم الاثنين ما يخالف موجب التثبت والتحقيق في جرائم التعذيب ويؤدي لإخفاء آثار العنف الظاهرة على أجسادهم

وأشارت إلى أن أغلبية الموقوفين تم إخفاؤهم قسرًا دون أن يعرف جهة ومكان احتجازهم لعدة ايام.  

وطلبت اللجنة وقف أعمال التعذيب والمعاملة المهينة لجميع الموقوفين، ووقف أعمال الإخفاء القسري وإجراء معاينة الطبيب الشرعي فورا وبأسرع وقت ممكن للموقوفين الذين تعرضوا للتعذيب وحصر صلاحية مخابرات الجيش وفقا للقانون.

 

*بيان لجنة الدفاع عن المتظاهرين حول اخفاء وتعذيب الموقوفين:* في 3/5/2020، لا تزال لجنة الدفاع عن المتظاهرين تتابع توقيف...

Posted by ‎لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان‎ on Sunday, May 3, 2020

 

 وذكر بعض الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية أن لبنان قد صدَّق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العام 2000، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها في العام 2008، كما أن هذه الممارسات تخالف كذلك قانوني تجريم التعذيب والإخفاء القسري. 

الحرة - دبي