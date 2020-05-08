لبنان.. معركة البقاء

مخابرات الجيش اللبناني تعزز الدولة البوليسية.. استدعاء غير قانوني للزميل أيمن شروف

الحرة - واشنطن
08 مايو 2020
شروف انضم مؤخرا إلى مكتب "الحرة" في بيروت.
شروف انضم مؤخرا إلى مكتب "الحرة" في بيروت.

استدعت مخابرات الجيش اللبناني - فرع راشيا، وهي منطقة في البقاع الغربي، الزميل أيمن شروف للمثول للتحقيق اليوم الجمعة، من دون ذكر الأسباب والخلفية، في خطوة أثارت استنكار المنظمات الحقوقية.

سياسة "استدعاء" المواطنين ليست بجديدة على هذا الجهاز الذي بدأ مؤخراً وتحديداً بعد تشكيل حكومة حسان دياب، يستدعي المواطنين والناشطين ويُحقق معهم، وبعضهم تعرض للضرب والتعذيب. 

ويقوم عناصر مخابرات الجيش، ومعهم ولكن بوتيرة أقل عناصر أمن الدولة وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، منذ أشهر بحملات اعتقال بحق من شارك ويشارك في التظاهرات التي بدأت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي. 

وتصاعدت وتيرة هذه الحملة مؤخراً، إذ يقول ناشطون إن "ما يحصل هو خطة استباقية القصد منها ترهيب الناس لحثهم على ملازمة منازلهم وعدم ممارسة أي مظهر من مظاهر الاعتراض بعد أن تنتهي التعبئة العامة التي أقرتها الحكومة لمواجهة جائحة كوفيد – 19". 

وما حصل مع شروف، لا يخرج من سياق ما قامت به الأجهزة في الأيام القلية الماضية من اعتداءات واعتقالات وتعذيب وترهيب معنوي، حصل في صيدا وفي طرابلس وبيروت وغيرها من مناطق. 

تلقيت اتصالاً من مكتب مخابرات راشيا، طُلب مني خلاله الحضور غداً الجمعة الساعة ١٢ ظهراً الى المركز. حين سألت عن السبب،...

Posted by Ayman Sharrouf on Thursday, May 7, 2020

ويقول شروف لموقع "الحرة": "تلقيت أمس الخميس اتصالاً من مركز مخابرات راشيا، ليطلبوا مني الحضور اليوم الجمعة الساعة 12 ظهراً إلى المركز. سألت عن سبب الاستدعاء، لم أحصل على جواب. كُل ما قيل لي، فقط نريد أن نتحدث معك، من دون ذكر السبب. لكن اللافت أن العنصر الذي اتصل بي قال لي صراحة، تعال لنتحدث معك وترى عائلتك وتطمئن عليها". 

ويُضيف شروف، الذي انضم مؤخرا إلى فريق عمل موقع "الحرة" في مكتب بيروت،  "كان الاتصال غريباً وذكر العائلة أغرب، وكأنه يُرسل لي رسالة مبطنة. على أي حال انتهى الاتصال من دون أن يقول لي ما سبب الاستدعاء". 

على أثر المكالمة الهاتفية التي جرت معه، تواصل شروف مع المحامية ديالا شحادة، التي بدورها اتصلت بفرع المخابرات لتستفهم عن طبيعة الاستدعاء. من عنصر إلى آخر، كان الجواب واحد "لا نعرف شيئاً"، إلى أن وصلت للضابط المسؤول عن المنطقة. 

سألته شحادة عن سبب الاستدعاء لكنه لم يُجب. سألته عن القاضي الذي أصدر البلاغ، أيضاً لم يجب. كُل ما قاله وردده طوال الوقت: "لن تأخذي مني شيئاً". سألته مع من  أستطيع أن أتواصل لكي أعرف ماذا أفعل أنا وموكلي، فكان الرد: "تواصلي مع مديرية المخابرات". 

انتهى الاتصال مع الضابط المسؤول من دون الحصول على أي جواب. يقول شروف: "طبعاً لم أذهب إلى فرع المخابرات، لقناعة لدي أن أي مواطن له الحق أن يعرف لماذا يُستدعى إلى التحقيق وتحت أي مسوّغ قانوني. وبالتالي طالما أن لا شيء واضحاً فكان القرار بعد التشاور مع المحامية ألا أذهب وهذا ما حصل".

ويضيف: "ولمتابعة ما يحصل تحت سقف القانون، توجهت مع المحامية إلى مدعي عام التمييز الذي لم يكن موجوداً، وعليه ذهبنا إلى المحكمة العسكرية، وتقدمنا بكتاب نشرح فيه ما حصل ونطلب بعض الإيضاحات، أهمها إن كانت النيابة العسكرية قد كلفت مديرية المخابرات باستدعائي وتحت أي سند قانوني، إن وُجد، وننتظر الآن جواب النيابة العامة لنبني على الشيء مقتضاه". 

في هذا الإطار، انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع شروف، وصدرت بيانات من مجموعات في 17 أكتوبر تستنكر فيها الممارسات البوليسية التي تقوم بها أجهزة المخابرات. 

كما أصدر تجمع نقابة الصحافة البديلة، وهي نقابة نشأت بعد 17 أكتوبر لتعوض دور النقابة الفعلية الغائب تماماً، بيانا استنكر فيه الاستدعاء. 

وقال البيان: "يرفض تجمع نقابة الصحافة البديلة دور المخابرات المتنامي في مجال حرية الرأي والتعبير، جملةً وتفصيلا. وبشكل مبدأي، يرفض التجمّع اخضاع المدنيين بشكل عام والصحافيين والناشطين بشكل خاص للاستدعاءات والمحاكمات العسكرية في قضايا ذات صلة بحقوق التعبير والتظاهر". 

وبعد تواصل موقع "الحرة" مع شحادة لتضعه في سياق ما يحصل من الناحية القانونية، قالت المحامية: "الاستدعاء الذي حصل من قبل مخابرات الجيش هو إجراء غير قانوني، بمعزل إن كان هذا الأمر يحصل في البلد منذ فترة ليست بقصيرة، والقضاء يسكت عن هذه الممارسات، كذلك يفعل المواطنون". 

وتضيف: "لا يحق لجهاز مخابرات الجيش استدعاء المواطنين. هو ليس ضابطة عدلية. ليس لديه هذه الصلاحية. وأي جهاز يريد أن يحقق مع المواطنين يجب أن يأخذ إشارة وتكليف من القضاء المختص. وإلى الآن ليس لدينا أي دليل على أن هناك أي أمر قضائي من هذا النوع". 

وتتابع: "ما تقوم به مخابرات الجيش دوماً لمحاولة تخويف الناس التي تعبر عن رأيها وخاصة في هذه المرحلة، إذ يبدو أن هناك قراراً سياسياً لدى حاكمي البلد وخصوصاً حزب الله والتيار الوطني الحر، بأنه يجب قمع الناس التي تحاول انتقاد السلطة وتشجع على الثورة ضدها". 

وختمت: "ما حصل مع أيمن هو انتهاك تام للقانون والدستور وحتى لقانون القضاء العسكري من جهة، ومن جهة أخرى إذا تم السكوت عن هذا الأمر سيلاحقون كل صحافي وصاحب رأي ومدون لنصل إلى مرحلة ممنوع خلالها انتقاد هذه الحكومة بشكل يُظهرها على حقيقتها بأنها ترقيع لنظام فاشل وساقط وأشخاصه لا زالوا موجودين ويحاولون أن يستمروا في الحكم لوقت طويل".

الحرة - واشنطن

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شروف انضم مؤخرا إلى مكتب "الحرة" في بيروت.
لبنان.. معركة البقاء

مخابرات الجيش اللبناني تعزز الدولة البوليسية.. استدعاء غير قانوني للزميل أيمن شروف

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لبنان.. معركة البقاء

لبنان.. الأمن يوقف نقيب الصرافين مع استمرار انهيار الليرة

فرانس برس
08 مايو 2020
شنت القوى الأمنية حملة ضد الصرافين الذي أغلقوا مكاتبهم
شنت القوى الأمنية حملة ضد الصرافين الذي أغلقوا مكاتبهم

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية الخميس نقيب الصرافين محمود مراد بعد أسبوعين على حملة ضد العاملين في السوق الموازية على خلفية الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الجمعة إنه "جرى توقيف نقيب الصرافين بناء على إشارة من النائب العام المالي جراء شراء الصرافين للدولار بأسعار مرتفعة جداً، ما يؤدي إلى مضاربات قوية على الليرة اللبنانية والتلاعب فيها". ولا يزال التحقيق معه مستمراً.

وأشار إلى أنه "خلال الأسبوعين الماضيين، جرى توقيف نحو 50 صرافاً، وقع المرخصون منهم تعهدات بعدم التلاعب بالدولار وتم إطلاق سراحهم، فيما أحيل غير المرخصين إلى قضاة عدة للتحقيق".

ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجياً، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507.

وأمام الإنهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين بألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أنه منذ ذلك الحين سجّلت الليرة إنخفاضاً غير مسبوق في قيمتها لتتخطى اليوم عتبة 4100 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شنت القوى الأمنية حملة ضد الصرافين الذي أغلقوا مكاتبهم، وبات كثير منهم يعملون بالخفاء، فيما واصلت الليرة انهيارها.

وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الإحتياطات الأجنبية.

ومنذسبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً. 

وفي أبريل، طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية. وقد حددت المصارف سعر الصرف لديها بثلاثة آلاف ليرة.

وقال أحد الصرافين لفرانس برس "نضطر لشراء الدولار في السوق السوداء لأننا بحاجة لتأمين الدولار يوميا للتجار وخصوصا تجار المواد الغذائية واللحوم كون مصرف لبنان والمصارف لا يؤمنون الدولار، وبالتالي لا يوجد دولار سوى في السوق السوداء".

وأصدرت نقابة الصرافيين بياناً اعتبرت فيه توقيف مراد "حادثة مؤسفة". وأكدت التزامها "بالتعاليم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأميركي برغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقاً في سوق متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب".

وأقرّت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي خطة إصلاحية تقدمت على أساسها بطلب إلى صندوق النقد لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

وتعتمد الخطة، وفق وزير المالية، "سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس". 

فرانس برس