لبنان.. معركة البقاء

القائم بأعمال مدير المخابرات الأميركي: زعيم شيعي لبناني سيعلن موقفا متقدما تجاه المثليين قريبا

الحرة / ترجمات - دبي
10 مايو 2020
زعيم شيعي في لبنان سيعلن قريبا دعمه لمنع معاقبة المثليين
زعيم شيعي في لبنان سيعلن قريبا دعمه لمنع معاقبة المثليين

أعلن القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية الأميركية والسفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل، أن "زعيمًا شيعيا لبنانيا بارزا" سيعلن قريبا موقفه المتقدم تجاه المثليين وسيدعو إلى إنهاء العقوبات الجنائية عليهم في لبنان".

وكتب غرينيل في تغريدة على تويتر: "لقد تحدثت أمس مع زعيم شيعي لبناني مؤثر على وشك الخروج علانية لدعم لبنان في عدم تجريم المثلية الجنسية"، وتابع: "أي شخص له نفوذ في لبنان يجب أن يساعد في إبراز القضية قريبا".

ويحظر قانون العقوبات اللبناني جميع العلاقات الجنسية التي يصفها بأنها "مخالفة قوانين الطبيعة" بحسب نص القانون، لذلك تم اعتقال ومقاضاة عدد كبير من الرجال المثليين والنساء المتحولات جنسياً.

وكان غرينيل، وهو أول عضو مثلي الجنس في تاريح حكومات الولايات المتحدة، قد أطلق حملة دولية العام الماضي لإلغاء تجريم المثلية الجنسية في جميع أنحاء العالم، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وأكدت الصحيفة أن غرينيل قد يحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول الشرق الأوسط التي تواصل تجريم العلاقات الجنسية المثلية.

وقال: "الكفاح من أجل عدم التجريم هو الكفاح من أجل حقوق الإنسان الأساسية".

يذكر أن غرينيل كان قد أدان دفاع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن قانون بلاده لإعدام المثليين والمثليات العام الماضي.

وأضاف: "يوضح إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هذه الإجابات من النظام الإيراني تنتهك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، إن تجريم المثلية الجنسية ينتهك الإعلان، بشكل علني وواضح".
 

الحرة / ترجمات - دبي

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الحرة - دبي
10 مايو 2020
المخاوف من موجة ثانية دفعت اللبنانيين إلى التغريد تحت هاشتاغ "#كورونا_لبنان"
المخاوف من موجة ثانية دفعت اللبنانيين إلى التغريد تحت هاشتاغ "#كورونا_لبنان"

ساد "خوف كورونا" في لبنان، يوم أمس السبت، بعد تسجيل أكثر من 25 إصابة أكثرها من المقيمين وبينهم 13 عسكرياً في المحكمة العسكرية ليرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى حوالي 820 حالة، في وقت كان لبنان قد سجل أرقام إصابات قليلة نسبيا منذ 3 أسابيع.

هذه المخاوف من موجة ثانية دفعت اللبنانيين إلى التغريد تحت هاشتاغ "#كورونا_لبنان" محاولين دفع السلطات إلى إعادة التشدد في إجراءات الحد من تفشي الفيروس، وذلك بعد تخفيفها على الحركة والنشاطات الاقتصادية منذ أسبوع تقريبا.

إقفال البلد

 

وهذا القلق لم يخفه وزير الصحة حمد حسن الذي لوح بتجديد الإجراءات المشددة، مهدداً بإقفال البلد 48 ساعة، وقال في تصريحات صحفية "إذا بقيت نتائج اصابات كورونا مرتفعة سأطلب من مجلس الوزراء اقفال البلد 48 ساعة".

ويأتي ذلك مترافقا مع أخبار متناقلة على وسائل الإعلام اللبنانية مفادها أن الحكومة تتجه إلى اتخاذ قرار حظر تجول من الجمعة إلى الاحد المقبلين إذا تبيّن في الأيام الثلاثة المقبلة أنّ تخفيف الإجراءات غير مضبوط بالشروط الصحية الضرورية.
 


كورونا يتسلل إلى الجيش

 

 وفي حادثة هي الأولى من نوعها في لبنان، تسلل فيروس إلى القطاع العسكري وتحديداً إلى عناصر الشرطة العسكرية في مقرّ المحكمة العسكرية في العاصمة بيروت، حيث تم تسجيل إصابة 13 عسكريا.

وفي هذا السياق، أكّد مصدر عسكري في الجيش لـ"النهار" أنّ أحد عناصر الشرطة العسكرية عاد من مأذونيته من القيطع- عكار (شمالاً) من دون أن تظهر عليه أي عوارض فيروس كورونا باعتبار أنّ إجراءات متخذة للوقاية ومنها التعقيم وقياس الحرارة. 

وأثناء وجوده في مقرّ المحكمة العسكرية حيث مكان خدمته أُبلغ أن والده أجرى فحص PCR وجاءت النتيجة إيجابية فابلغ المسؤول العسكري في المقرّ، وتولّى الجهاز الطبي العسكري إجراء فحوص للعديد الموجودين، فجاءت نتائج 13 منهم إيجابية فيما جميع الباقين سلبية.

الحرة - دبي