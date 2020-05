القائم بأعمال مدير المخابرات الأميركي: زعيم شيعي لبناني سيعلن موقفا متقدما تجاه المثليين قريبا

أعلن القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية الأميركية والسفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل، أن "زعيمًا شيعيا لبنانيا بارزا" سيعلن قريبا موقفه المتقدم تجاه المثليين وسيدعو إلى إنهاء العقوبات الجنائية عليهم في لبنان".

وكتب غرينيل في تغريدة على تويتر: "لقد تحدثت أمس مع زعيم شيعي لبناني مؤثر على وشك الخروج علانية لدعم لبنان في عدم تجريم المثلية الجنسية"، وتابع: "أي شخص له نفوذ في لبنان يجب أن يساعد في إبراز القضية قريبا".

Yesterday I spoke with an influential Lebanese Shiite leader who is close to coming out publicly in support of Lebanon decriminalizing homosexuality. Anyone with influence in Lebanon should help make the case soon. pic.twitter.com/H3YCBf4RPD