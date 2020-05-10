القائم بأعمال مدير المخابرات الأميركي: زعيم شيعي لبناني سيعلن موقفا متقدما تجاه المثليين قريبا

أعلن القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية الأميركية والسفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل، أن "زعيمًا شيعيا لبنانيا بارزا" سيعلن قريبا موقفه المتقدم تجاه المثليين وسيدعو إلى إنهاء العقوبات الجنائية عليهم في لبنان".

وكتب غرينيل في تغريدة على تويتر: "لقد تحدثت أمس مع زعيم شيعي لبناني مؤثر على وشك الخروج علانية لدعم لبنان في عدم تجريم المثلية الجنسية"، وتابع: "أي شخص له نفوذ في لبنان يجب أن يساعد في إبراز القضية قريبا".

Yesterday I spoke with an influential Lebanese Shiite leader who is close to coming out publicly in support of Lebanon decriminalizing homosexuality. Anyone with influence in Lebanon should help make the case soon. pic.twitter.com/H3YCBf4RPD — Richard Grenell (@RichardGrenell) May 9, 2020

ويحظر قانون العقوبات اللبناني جميع العلاقات الجنسية التي يصفها بأنها "مخالفة قوانين الطبيعة" بحسب نص القانون، لذلك تم اعتقال ومقاضاة عدد كبير من الرجال المثليين والنساء المتحولات جنسياً.

وكان غرينيل، وهو أول عضو مثلي الجنس في تاريح حكومات الولايات المتحدة، قد أطلق حملة دولية العام الماضي لإلغاء تجريم المثلية الجنسية في جميع أنحاء العالم، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وأكدت الصحيفة أن غرينيل قد يحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول الشرق الأوسط التي تواصل تجريم العلاقات الجنسية المثلية.

وقال: "الكفاح من أجل عدم التجريم هو الكفاح من أجل حقوق الإنسان الأساسية".

يذكر أن غرينيل كان قد أدان دفاع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن قانون بلاده لإعدام المثليين والمثليات العام الماضي.

وأضاف: "يوضح إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هذه الإجابات من النظام الإيراني تنتهك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، إن تجريم المثلية الجنسية ينتهك الإعلان، بشكل علني وواضح".

