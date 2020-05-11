تهريب المازوت والطحين من لبنان إلى سوريا.. فضيحة بتوقيع "حزب الله"

تتراكم ملفات الفساد في لبنان لتصبح أكثر من أن يصدقها عقل، يضاف إليها المصلحة العليا لأحزاب أقوى من السلطة تهدف إلى تنفيذ أجندتها الخارجية الخاصة كدويلة على حساب الدولة، يأتي ذلك بغض الطرف من قبل بعض رجال السياسة الذين يستنجدون رضى من يبقيهم في مناصبهم ويدعمهم ويلبسهم "غطاء الوطنية"، كل هذه الخلطة ينتج عنها الواقع اللبناني المرير بوجود سلطة حزب الله.



فضيحتان مدويتان هزتا لبنان خلال الأيام الماضية، وهما تتعلقان بتهريب كميات كبيرة من مادة المازوت مدعوم الثمن إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، والفضيحة الثانية هي تهريب الطحين اللبناني المدعوم كذلك إلى سوريا، ووجهت أصابع الاتهام فيهما مباشرة إلى "حزب الله" الذي يسيطر على هذه المعابر ويستخدمها في نقل سلاحه ومقاتليه، كما وضعت هذه الاتهامات حليف حزب الله أي التيار الوطني الحر والحكومة مجتمعة في دائرة الاستهداف كون عدم مشاركتهم مباشرة لا تعفيهم من كونهم يستفيدون ماديا من ناحية ويسهلون عمل كارتل (Cartel) التهريب الذي يديره الحزب.

يا استاذ فياض لنذكرك ببعض مزاريب الفساد المحمية من حزب الله: المطار المرفأ المعابر الشرعية وغير الشرعية تهريب المازوت إلى سوريا مافيات الصيارفة وتهريب الدولار الى سوريا تبييض الأموال كونتينر المطار باسم المقاومة تهريب المطلوبين من العدالة و.الخ..

وأخيرا خطف لبنان. — salah aboulhosn كاتب وناشط سياسي ملتزم (@sah48) May 8, 2020

فضيحة المازوت.. 400 مليون دولار

نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس كان أول من أثار ملف فضيحة المازوت، حيث تحدث عن تهريب ملايين الليترات من المازوت يومياً إلى سوريا، وقال: "لم نعد نجد كميات لشرائها من السوق المحلية".

وقدر قيمة المحروقات المهربة بأنها تتجاوز 400 مليون دولار سنوياً وربما يشكل هذا الرقم نصف الحقيقة.

ورغم مضي عدة أيام على هذا التصريح لم تكلف الحكومة نفسها بإصدار تبرير منطقي لهذه "الكارثة"، وخصوصا أن مادة المازوت مدعومة من مصرف لبنان أي أنه يدعم تقريبا 85% من قيمة المازوت من خزينة الدولة اللبنانية ما يؤدي إلى استنزاف إضافي لهذه الخزينة المرهقة جراء انهيار العملة، والأزمات المالية والاقتصادية التي تضرب البلد.

مافيا الاحزاب عبر الوزراء :



قضية الفيول المغشوش التي تورط بها حزب الله والتيار الوطني الحر ليست الأولى ولا الوحيدة

تهريب المازوت والطحين المدعوم من الحكومة اللبنانية إلى سوريا يومياً يستنزف الخزينة اللبنانية بملايين الدولارات

عدا عن التهريب إلى لبنان للبضائع السورية — Kinda El-Khatib (@elkhatibkinda) May 10, 2020

وحسب وسائل الإعلام اللبنانية فإن أكثر من 2 مليون ليتر تهرب إلى سوريا يوميا، من مجموع 5 ملايين ليتر يحتاجها السوق اللبنانية يوميا، ما يؤدي إلى شح هذه المواد على الأراضي اللبنانية وحرمان المواطنين من هذا المورد الأساسي، وخصوصا أن معظم القرى والجبال تستخدمه للتدفئة.

وبعملية حسابية بسيطة تبين سبب قيام التجار بهذه العملية، حيث أن سعر صفيحة المازوت في لبنان يبلغ حوالي 3.3 دولار (إذا احتسبنا سعر الصرف 1500 ليرة للدولار) في وقت تبلغ سعر صفيحة المازوت في سوريا حوالي 18 دولار، وهنا تحديدا تكمن عملية مراكمة ملايين الدولارات.

⬅️حسن نصرالله مش مسؤول عن تهريب المازوت والطحين والدولار عا سوريا

⬅️وزراء التيار مش مسؤولين عن الفيول المغشوش

⬅️ مين المسؤول ؟ بليز سألو غنم التيار والحزب نحن بعهد الأشباح 👻👻@jay_lahoud @alimortada — Bella but not Bassil (@BellaBassil) May 9, 2020





الطحين.. خسائر بنسبة 85 بالمئة

بداية هذا الملف كشفته قناة "أم تي في" اللبنانية في تقرير لها أشارت فيه إلى أن مبيعات الطحين في لبنان زادت مؤخرا، وكشفت أن أطنانا من الطحين تُنقل إلى الداخل السوري، بسبب الأزمة في الطحين هناك.

وأوضحت أن سعر طن الطحين المدعوم من الدولة 150 دولارا، أما في سوريا فيبلغ حوالي الـ320 دولار، وبنتيجة التهريب، فإن خزينة الدولة تتكبد خسائر بنسبة 85 بالمئة.

النائب حسن فضل الله:منذ سنتين أعلن الأمين العام لحزب الله حربه على الفساد

يا سعادة النائب لا لزوم لإعلان حروبكم يمينناً ويساراً

فقط أوقفوا فسادكم في:

المرفأ

المطار

المعابر غير الشرعية

تهريب المازوت والطحين

التلاعب بالدولار

الدواء المزور

المخدرات

وبدعم حلفائكم الأفسد منكم! — Madridista (@Madrist74862125) May 8, 2020

وبعد عرض التقرير، أكد تجمع المطاحن في لبنان أن المطاحن تلتزم بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وتتشدد في تسليم الدقيق إلى الأفران والتجار لتوزيعها على المناطق اللبنانية كافة بشكل تتوفر فيه هذه المادة في كل المناطق والقرى اللبنانية دون استثناء.

حدا يفهّم جماعة عون وباسيل انّو اذا حليفن الإيراني عم يهرّب مازوت لدولة مجاورة مش يعني صرنا بلد نفطي — Charbel (@charbelrached) May 10, 2020

وقال التجمع في بيان: "تسعى المطاحن بكل ما لديها من قدرة إلى ضبط التجار الذين تعتمدهم في هذه العملية لعدم تهريب أي كمية الى الخارج، حرصا منها على المال العام وبالتالي على تأمين الطحين إلى جميع الأفران لصناعة الخبز وللاستعمال المنزلي في البلدات اللبنانية كافة".

الدولة لبنانية تدعم شراء النفط من أجل شعبها

و قوى أمر الواقع تهربه إلى سوريا تحت أعين الأجهزة الأمنية و بي كل وقاحة

حسان دياب أنت متهم بتأمين الغطاء ااسياسي و الأمني لتهريب النفط

وزير الداخلية محمد فهمي أنت متهم بلتغاضي عن تهريب المازوت إلى سوريا pic.twitter.com/Z0qBoyWpG8 — Rawad chdid (أبو سلمان) (@rawadschdid) May 6, 2020

ويدعم مصرف لبنان المركزي استيراد الطحين والمازوت والأدوية ما يعني أن أي تهريب لهذه المواد خارج الحدود سيؤدي إلى استنزاف القدرة المالية للمصرف المتعثر أصلا وسيستنزف قدرة الدولة اللبنانية على توفير السلع الأساسية للسوق المحلية.

تهريب المازوت والمواد الغذائيه والسلاح والبشر واليوم الطحين وينيييي الدوله هذا الثقب الأسود يا دولة الرئيس وأي صحابة السعاده pic.twitter.com/i08FRDrPwc — فايز ريدان (@1RH16UTtqFx28AN) May 8, 2020

الطفيلي: مسؤولية حزب الله

وفي هذا السياق أطلق الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي موقفا متقدما مما يحصل، مشيراً إلى أن "لبنان ليس بحاجة للاستعانة بصندوق النقد الدولي ليخرج من أزمته، يكفيه في ظل ‏حكومة تضمّ "أوادم البلد" لاسترجاع بعض ما نُهب منه ليقف على قدميه ويستعيد عافيته‎".

إستمرار تهريب الفيول و الطحين و ربما الدواء من لبنان الى سوريا سيرهق السوق اللبناني

لذلك نطالب

ضبط الحدود من خلال توسيع صلاحيات القوات الدولية تنفيذاً للقرار ١٧٠١

بحيث نجعل من الحدود مع سوريا حدوداً تحت مسؤولية الامم المتحدّة

على غرار الحدود مع اسرائيل — Fares Souaid (@FaresSouaid) May 10, 2020

وحمّل الطفيلي قيادة "حزب الله" مسؤولية الفساد في البلد، وقال: "هي تتحمّل كامل المسؤولية عن كل ‏المظالم التي لحقت بالشعب، وعن التلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعن نزيف ‏الاقتصاد عبر الحدود السورية ذهاباً وإياباً‎".