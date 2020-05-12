لبنان.. معركة البقاء

بهاء الحريري يجيّر "شعلة الثورة" للانقضاض على شقيقه سعد.. هل ينجح؟

حسين طليس - بيروت
12 مايو 2020
رئيس الحكومة اللبناني السابق وشقيقه بهاء في صورة أرشيفية.
رئيس الحكومة اللبناني السابق وشقيقه بهاء في صورة أرشيفية.

من خارج سياق المشهد اللبناني، المتقلب بين انعكاس الأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا، وما بينهما من سجالات سياسية بين الخصوم التقليديين، جاء إعلان رجل الأعمال اللبناني بهاء الدين الحريري، عن نيته دخول المعترك السياسي اللبناني بمثابة انحراف، سلط الضوء مرة جديدة على مصير البيت السياسي لآل الحريري. 

وكان لافتا إعلان بهاء الحريري الصريح عن خوض المواجهة المباشرة مع شقيقه سعد الحريري، الذي انفرد في إدارة الإرث السياسي للعائلة منذ 2005 بعد اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وأنهى العام الماضي باستقالته من رئاسة الحكومة على خلفية الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في البلاد منذ 17 أكتوبر 2019.

تسخير "ثورة 17 تشرين"

اللافت في الظهور الحديث للنجل الأكبر لرفيق الحريري، هو تبنيه لـ"ثورة 17 تشرين"، واتخاذه من مطالبها مدخلا للإعلان عن مشروعه السياسي المقبل، في حين أنه يفتقد للتاريخ السياسي الذي يدعم اصطفافه الجديد بعد 15 عاما من "اللااصطفاف" خرج عنه في لحظات نادرة ليعبر عن طموحه للعب دور على الساحة اللبنانية، كما جرى عام 2017، بعد استقالة شقيقه التي جاءت خلال وجوده في السعودية. 

"يرى بهاء الحريري في اللحظة الراهنة فرصة مختمرة لاختبار مدى واقعية طموحه، مستفيدا من الوضع المشابه لما كان سائدا إبان دخول والده الساحة اللبنانية مطلع التسعينيات، لناحية الانهيار الاقتصادي والأزمة المالية. وعلى طريقة "أبو بهاء" يعرض بهاء نفسه اليوم على اللبنانيين"، يقول الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي وسام سعادة في حديثه لموقع "الحرة". 

ويشرح سعادة خطة التسويق التي يعتمدها بهاء الحريري وفريق عمله، والتي تستند إلى "استنهاض خطاب الحرص على إرث رفيق الحريري من ممارسات شقيقه السياسية، التي أدت إلى التفريط بالإرث السياسي والثروة المالية. في حين أن هذا الخطاب قد استهلك في سياق المناكفات بين سعد الحريري وقيادات 14 أذار في المرحلة الماضية، دون تقديم أي بديل واضح من قبل بهاء الحريري لآلية استعادة هذا الإرث، والأمر نفسه ينطبق على رفعه للواء ثورة 17 تشرين، مجرد افتراء سهله غياب عنصر القيادة عن الاحتجاجات الشعبية". 

ويتخذ شقيق رئيس الحكومة السابق من "شعلة الثورة" سلاحا يأمل منه "حرق المنظومة السياسية كاملة وسعد الحريري ضمنا"، على حد وصف المحامي نبيل الحلبي، الذي ورد ذكره في بيان بهاء الحريري الأخير، كأحد أبرز الشخصيات ضمن فريق عمله. 

ويضيف الحلبي لموقع "الحرة" أن رهان بهاء الحريري اليوم على قدرة الثورة على "تفكيك رموز النظام السياسي اللبناني عن قواعده الشعبية، الأمر الذي سيجنبه المواجهة المباشرة التي لا يطلبها، كذلك سيوفر تكرار تجربة والده في التعامل مع امراء الحرب ونظام الوصاية". 

اتكال بهاء الحريري الكامل على الثورة وتمترسه خلفها، لا يقابله استساغة للفكرة أو احتضان شعبي يناسب حجم مشروعه، الذي يرى فيه الناشط السياسي في "ثورة 17 تشرين"، جهاد فرح، مبدأ "قوم لأقعد محلك"، مؤكدا أن أبرز ما قامت عليه الثورة هو "رفض الأقوال والوعود التي لا تترافق مع نهج عمل واضح، وهو ما يقوم به اليوم بهاء الحريري من خلال دعمه للثورة ومطالبها فيما يسير في خطة عمل متعارضة مع مبادئ هذه الثورة".

أين كان بهاء الحريري
 

"أين كان بهاء الحريري عندما نهبت أموال اللبنانيين بالصفقات والتحاصص منذ العام 2005، ولماذا لم نسمع بمشروعه قبل اندلاع الثورة؟" يتساءل فرح، ويرى في شكل ومضمون دخول بهاء الحريري على الساحة اللبنانية "استنساخا لأداء الزعامات السياسية الذين عملوا بمبدأ توريث سياسي يطالب به بهاء الحريري حين يتحدث عن إرث والده، فيما ثورة 17 تشرين ترفض مبدأ التوريث".

في المقابل، يرى الحلبي في الحديث عن التوريث السياسي ظلما غير مقبول لبهاء الحريري "فالرجل لم يرث السياسة أصلا ولم يدخل اليوم من باب قرار عائلي بتوريثه، إنما من منطلق حقه كلبناني صاحب مشروع ورؤية أن يمارس العمل بالشأن العام، ولا يجب منعه من ذلك لمجرد أنه ابن رفيق الحريري".

بهاء الحريري وإرث أبيه السياسي

وحده تيار المستقبل لا يرى رابطاً بين بهاء الحريري وإرث أبيه السياسي، فبحسب تصريح النائب السابق والقيادي في تيار المستقبل، مصطفى علوش، لموقع "الحرة"، بهاء الحريري ليس موجوداً في معادلة الإرث السياسي التي تمتد أبعد من آل الحريري داخل تيار المستقبل وبين جمهوره، وبالتالي لا يستطيع التأثير في هذا الإرث سلباً او إيجاباً. 

لا يملك علوش جواباً واضحاً حول الجهة الدولية الداعمة لبهاء الحريري، لكنه يرى أنه بدون قبول محلي وحاضنة شعبية لا فائدة من أي دعم خارجي كان، متوقعاً أن "الثروة المالية لبهاء الحريري هي نقطة ارتكازه الوحيدة في المشروع الذي أعلن عنه."

الهدف.. بيئة الطائفة السنية

مآخذ "الثوار" على بهاء الحريري تمتد إلى أدائه على الأرض، اذ ينتقد فرح توجه الحريري عبر فريق عمله حصرا نحو بيئة الطائفة السنية ومناطق انتشارها حيث نفوذ تيار المستقبل دون غيرها من المناطق. 

وهو ما يعكس بحسب فرح "طائفية ومناطقية وحزبية تسير نهج بهاء الحريري، وهو ما ترفضه ثورة 17 تشرين، كذلك بالنسبة لفكرة توزيع المساعدات واستخدام المال السياسي ". 

بدوره، يعترف الحلبي بهذا التقسيم ويبرره بأن نشاط "المنتديات" التي يستهدفها بهاء الحريري بخطابه والوارد ذكرها في بيانه قامت منذ ما قبل "ثورة 17 تشرين"، وكانت تستهدف البيئة السنية تحديدا بسبب الفراغ الذي تركه أداء رئيس تيار المستقبل سعد الحريري السياسي. 

لكن الحلبي ينفي أي استخدام لمال سياسي أو توزيع مساعدات باسم بهاء الحريري في الفترة الماضية، كاشفا أنه الأيام المقبلة ستشهد توزيع مساعدات للعائلات الأكثر فقرا بسبب ما تمر به البلاد، دون الخضوع لمعايير طائفية أو مناطقية، في حين أن المال السياسي يتعارض مع ما يؤمن به بهاء الحريري. 

بيان بهاء الحريري انتقد بوضوح أداء شقيقه تجاه سلاح حزب الله، متهما إياه بالتستر والسكوت عنه، واعدا بنهج جديد من التعامل يتناقض كليا مع نهج سعد الحريري وأكثر انسجاما مع روحية "14 أذار"، الأمر الذي طرح تساؤلات حول نيته إعلان المواجهة المباشرة مع سلاح حزب الله، وأثار انتقادات حول الخطاب المسترجع من مرحلة المناكفات السياسية التي وصلت بالبلد اليوم الى هذا الحال، أمر نفاه المحامي نبيل الحلبي تماما.

وأكد الحلبي أن لا نية مطلقا للمواجهة، لكن، في المقابل، لن يكون هناك تسوية مع هذا السلاح على الأقل كما فعل سعد الحريري.

من جهته، يرى علوش أن "من حق اللبنانيين تقييم سعد الحريري وتجربته بالسياسة والاقتصاد التي مارسها ميدانياً على الأرض، ولكن لا يحق لمن كان غائباً تماماً عن المشهد وعن الناس أن يأتي من غيبه ليطرح تقييمه ويتحدث بلسان الناس".

أما سعادة، فيخلص إلى بنتيجة مفادها أن دخول بهاء الحريري على الساحة السياسية منافساً لشقيقه سعد سيعجّل في إنهاء البيت السياسي لآل الحريري عموما، خاصة وأن سعد الحريري يواجه اليوم أخطر مرحلة في تاريخه السياسي، من ناحية علاقته بحلفائه وخصومه على حد سواء، وسط منافسة شديدة على الساحة السنية يبرز فيها رئيس الحكومة الحالي حسان دياب ساعياً نحو حيثية ما، تثير قلق سعد الحريري، الذي راكم الأخطاء على مدى مسيرته السياسية دون تحقيق نجاحات لافتة من شانها منع شرذمة جمهور تيار المستقبل إذا ما دخل بهاء الحريري في مرحلة القضم منه".

حسين طليس - بيروت

اقرأ أيضا

تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا 4 ملايين شخص حول العالم
أزمة كورونا

العالم بحاجة لأمن بيولوجي.. وخبراء يعترفون: البشر مسؤولون عن انتشار كورونا

مظاهرة سابقة أمام نقابة الصحفيين المصريين ضد تكميم الإعلام في مايو 2016
مصر

بعد مقال "نيوتن".. مصر تحظر النشر بأسماء مستعارة

ترامب يهنئ مصطفى الكاظمي بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
العراق

رسائل أميركية للعراق.. كيف سيدير الكاظمي العلاقة مع واشنطن؟

رئيس الحكومة اللبناني السابق وشقيقه بهاء في صورة أرشيفية.
لبنان.. معركة البقاء

بهاء الحريري يجيّر "شعلة الثورة" للانقضاض على شقيقه سعد.. هل ينجح؟

المتحدث باسم الكرملين أصيب بكورونا
آخر الأخبار

المتحدث باسم بوتين في المستشفى بعد إصابته بكورونا

Vials of the drug Remdesivir lie during a press conference about the start of a study with the Ebola drug Remdesivir in…
أزمة كورونا

دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا.. قرار صعب يشعل الجدل والعالم يترقب الأمل

البريطانية كاثرين كولمان تحدثت عن تجربتها في العمل لصالح أميرة في الرياض
السعودية

حياتي في الرياض.. مساعدة لأميرة سعودية تكشف تفاصيل مخيفة

عربي ودولي

مع تصاعد معدلات الفقر.. لبنان يواجه تهديدا خطيرا للاستقرار

أسوشيتد برس, الحرة / ترجمات - واشنطن
11 مايو 2020
قرابة نصف اللبنانيين أصبحوا فقراء
قرابة نصف اللبنانيين أصبحوا فقراء

وسط أزمة اقتصادية حادة وشح السيولة وغلاء الأسعار واختفاء الوظائف، يواجه لبنان أكبر تهديد للاستقرار منذ نهاية الحرب الأهلية في 1990، وسط مخاوف من انزلاق أكبر نحو العنف.

أعداد اللبنانيين الذين يشعرون باليأس إلى ارتفاع، وسط عجز حكومي عن التعامل مع الأزمة، والذي يمكن أن تراه بشكل كبير في طرابلس حيث يعيش الغالبية العظمى من المسلمين السنة، في منطقة تعاني من الإهمال والتطرف والعنف، وتقترب أكثر لأن تصبح برميل بارود متفجر، وفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأميركية.

وحتى قبل الأزمة الحالية فإن سكان هذه المدينة يعتمدون على مداخيل محدودة جدا، فيما يجني أكثر من 60 في المئة منهم أقل من دولار واحد في اليوم، بحسب دراسة أعدتها الأستاذة الجامعية سهير غالي.

الأوضاع الاقتصادية تتجه نحو الأسوأ، حيث يقبع 45 في المئة تحت خط الفقر، وفقدت العملة 60 في المئة من قدرتها الشرائية، وارتفعت البطالة أكثر من 35 في المئة، وهي أرقام منافسة وبشدة للكساد الكبير.

الانقسامات بين القيادات الطائفية في لبنان تثبط أي محاولات لمعالجة الأزمة في البلاد، وأعلنت الحكومة عن برنامج إصلاحي قدمته لصندوق النقد لدولي، يتضمن تخفيضات في القطاع العام، المشغل الأكبر في لبنان، وهو ما سيؤدي بالنتيجة إلى نزاع بين الفصائل السياسية، حيث يحظى رئيس الوزراء السني بدعم محدود من حزب الله.
طرابلس كانت في طليعة الدول التي بدأت احتجاجات ضد فساد السلطة منذ أكتوبر الماضي، وأطلق عليها المتظاهرون اسم "عروس المظاهرات"، وعادت الاحتجاجات إلى هذه المدينة أواخر الشهر الماضي وكانت أكثر غضبا وعنفا، واستهدفت فيها بعض البنوك، وقتل متظاهر في طرابلس في أواخر شهر إبريل عندما فض الجيش تظاهرة.

أستاذ تخطيط السياسيات في الجامعة الأميركية في بيروت، ناصر ياسين، قال لأسوشيتد برس إن الخطر "يسير بشكل حلزوني في طرابلس وهو حقيقي جدا".

وشهدت طرابلس بعض أسوأ أعمال العنف في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية، وعادت لأسابيع في 2007، حيث اشتعلت الخلافات بين سكان المدينة من السنة وآخرين من العلويين.

الحرب في سوريا، التي دخلت عامها العاشر، جردت طرابلس من علاقتها التجارية القوية مع سوريا، والتي كانت مصدرا للدخل وشريانا للحياة، فيما تحتضن المدينة الآن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

السكان يشعرون بالمرارة بسبب الوعود التي لا تتحقق من قبل السياسيين السنة الذين يتنافسون على دعمهم، فتطوير ميناء طرابلس لم يتم، وأرض المعارض التجارية ما زالت مهجورة، ومشروع سوق الحرف اليدوية يعاني بشدة.

أعداد الفقراء في هذه المنطقة يرتفع يوما بعد يوم، وإذا تجولت بين الأحياء لن تجد أحدا يسير في الشارع وهو يرتدي كمامة أو قفازات واقية، فهي تعد رفاهية لا يستطيعون الإنفاق عليها.

أسوشيتد برس
الحرة / ترجمات - واشنطن