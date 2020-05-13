لبنان.. معركة البقاء

حزب الله يخشى "الكابوس البشع".. متى ستقع الحرب؟

جو تابت - واشنطن
13 مايو 2020
جنود إسرائيليون خلال "حرب تموز".
جنود إسرائيليون خلال "حرب تموز".

نحو 14 عاما مرّت على اندلاع تموز/يوليو 2006 في لبنان، ولايزال الطرفان الإسرائيلي والإيراني المتمثل بتنظيم حزب الله الإرهابي، المدعوم من طهران، يقتربان من مخاطر اندلاع حرب جديدة، وذلك وفق خلاصة تحليلية لخبراء عسكريين واستراتيجيين في مجلس "أتلانتك كاونسل" في واشنطن. 

وفي هذه القراءة التحليلية لواقع احتمالات نشوب حرب جديدة في جنوب لبنان، ستكون، وفق الخبراء، "مدمرة وقاتلة" وأشبه بـ"كابوس" لقادة حزب الله وبيئته. 

واعتبر المجتمعون أنه وعلى رغم معاناة لبنان وتخبطه بأزمات "فيروس كورونا" وانهياره الاقتصادي الذي لا مثيل له، فإن المعلومات الاستخباراتية في واشنطن تدلّ على أن حزب الله سلك سياسات داخلية وقام برد فعل "صامتة" و"معدومة" لكي يتفادى أي انزلاق عسكري مع الدولة الإسرائيلية.

وأرجع الخبراء هذه الخطوات إلى كون حزب الله، وبحسب الدراسات التي أعدها المجلس، غير قادر على الدخول في أي مغامرة تكون نتائجها معروفة لناحية الدمار الشامل الذي سيلحق بلبنان وبنيته التحتية. 

وأمام التحديات التي يمكن أن تنشأ على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، فإن أي مستقبل يمكن ان يستجدّ فيما لو ساءت الأمور واتجهت إلى نواح خطيرة؟ 

في هذا السياق، يقول الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، آساف أوريون، الذي قاد جهاز التخطيط الاستراتيجي في وزارة الدفاع الإسرائيلية بين 2010 و2015،  أن حزب الله غير مهتم بالدخول بأي مغامرة نظرا لمعرفته المسبقة بأن قوة الردع التي يؤمن بها، ليست إلا حاجزا هشّا. 

وبالتالي فإن قادة التنظيم، الذي صار اسمه مقرونا بـ"الإرهابي" في دول عدة في العالم، يدركون نتائج الـ "كابوس البشع" الذي سيضرب لبنان فيما لو خاض أي مغامرة شبيهة بما حصل عام 2006. 

وأوضح أوريون أن إسرائيل سترد على أي اعتداء إرهابي يقوم به "الحزب" عبر استهداف ذكيّ لـ "مئات آلاف" الأهداف، عبر أسلحة التدمير الدقيقة، وهذا طبعا سيرتب تدميرا لا سابق له. 

وقال نيكولاس بلانفورد، الباحث في برامج الشرق الأوسط في معهد الـ"أتنلانتك" ومركزه بيروت، إن لبنان يتخبط بسلسلة أزمات لا سابق لها في تاريخه، والقلق من نشوب حرب مع إسرائيل لا يمكن أن يتحمله أو يحلم به أحد. 

وأشار إلى أن تحليق الطيران الإسرائيليّ الدوري الأخير في الأجواء اللبنانية، أثار الذعر والخوف وسط مسؤولي الحكومة في بيروت. 

ويعتبر بلانفورد أن حزب الله تكبد عام 2006 خسائر بشرية فادحة كانت أشبه بالمجزرة الجماعية، مضيفا أن قادة الحزب يدركون أنه فيما لو وقعت حرب ما، فإن ما حصل عام 2006 سيكون أشبه بنزهة لما يمكن أن تتسبب به الآلة العسكرية الإسرائيلية هذه المرة. 

وشرح أن السلاح الذي استفاد منه الحزب في مرحلة ما بعد 2006 استنفذه، عتادا وبشرا، في تدخله بحربيّ سوريا والعراق، والتي حملت عليه نتائج سلبية ألقت بثقلها على عديده وعلى المجتمع الشيعي الغارق بالفقر في جنوب لبنان.

من جهتها، اعتبرت مارا كارلين، مديرة الدراسات الاستراتيجية في جامعة "جونز هوبكينز"، أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل هي مسألة تطرح سؤالا واحدا: متى ستقع هذه الحرب؟ وليس ما إذا كانت ستقع! 

وتابعت أن الحرب المقبلة ستكون مدمرة ومدوية، مشيرة إلى أن دولا كثيرة ستفكر في أمر واحد، هو كيف نوفّر مساعدة الإسرائيليين، لذا فإن سيناريوهات عدة يمكن أن تطفو على سطح المعركة وهي من دون شك وللأسف لن تكون لمصلحة لبنان.

جو تابت - واشنطن

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لبنان.. معركة البقاء

معركة رئاسة مبكرة في لبنان تهدد حلف الـ"ممانعة".. هل تخرج "8 آذار" من عباءة حزب الله؟

الحرة / خاص - دبي
13 مايو 2020
هذه الحكومة التي شكلها حزب الله وحليفه جبران باسيل، بمشاركة جميع أطرف محور الممانعة
هذه الحكومة التي شكلها حزب الله وحليفه جبران باسيل، بمشاركة جميع أطرف محور الممانعة

طفت إلى السطح من جديد العلاقة المتأزمة بين أركان فريق 8 آذار (مارس) في لبنان أو ما يعرف بـ"محور الممانعة" (جميع الأحزاب التي تدور في محور سوريا وإيران)، وخصوصا بعد الهجوم الحاد وغير المسبوق الذي ساقه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على "العهد" المتمثل برئيس الجمهورية ميشال عون وصهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فيما بات واضحا أنه قطع شعرة معاوية وأطلق رصاصة الرحمة على هذه العلاقة المتأزمة أصلاً، وفتح معركة رئاسة الجمهورية مبكراً وهي التي تنتهي في آخر أكتوبر 2022.

 فرنجية المتهم بتغطية مدير عام منشآت النفط في لبنان سركيس حليس الذي يواجه تهم فساد في ملف الفيول المغشوش، لم يخف أن ما يحصل هو معركة على رئاسة الجمهورية بينه وبين باسيل، وقال ردا على سؤال "حرب الرئاسة بدأت عند جبران باسيل".

 

فرنجية: كذبتم وتكذبون


وفي مؤتمره الصحفي الذي عقد قبل يومين بشأن ملف النفط المغشوش سأل فرنجية "ألا يتحمل الوزراء المتعاقبون أي مسؤولية في هذا الملف؟ فخلال فترة العقد مع الشركة 6 من أصل 7 وزراء للطاقة كانوا تابعين من التيار الوطني الحر".

ورأى فرنجية أنّ "وصولهم إلى السلطة كشفهم والتاريخ لن يرحم وسيحاكم". وقال: "كذبتم على الناس عام 1989 ودمرتم لبنان والمناطق المسيحية وكذبتم على الناس عام 2005 والآن تكذبون على الناس.. قوتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي واليوم قوتكم نابعة من السلطة ولكن حين تذهب السلطة لن تساووا شيئاً وإذا كان القضاء لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم".

وتابع "إذا كان لديهم مشكلة معي فأنا موجود وإذا أردتم الحرب فنحن لها وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون ولكن الضعفاء والجبناء يظلمون بالسلطة ولكن التاريخ لن يرحمهم".

 قصة الفيول المغشوش دخل القضاء إليها مع وصول الباخرة MT Baltic إلى لبنان في مارس الماضي تبيّن أنها محمّلة بـ"نفايات نفطيّة"، بالرغم من حصولها على صك براءة من منشآت النفط والمديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة يؤكد أنها مطابقة للمواصفات.

 
سهام "الممانعة"

 

جبران باسيل، هو الاسم الأكثر ترددا في لبنان بشأن معظم قضايا الفساد التي تنخر الوضع المالي والاقتصادي، من وزارة الطاقة إلى وزارة الخارجية التي كان على رأسهما في حكومات متعاقبة إضافة الى تعيينه للوزراء في كل الحكومات المتعاقبة وتدخله في كل شاردة وواردة في عملهم، جعله "المتهم الأكبر" منم قبل الأحزاب المعارضة والمنافسة له، لكن اللافت أن هذه المرة السهام أتت من "حليف" مفترض في الحكومة وما يعرف بـ"8 آذار".

 

حرب الحلفاء تهدد الحكومة

 

 ورغم أن هذه الحكومة التي شكلها حزب الله وحليفه جبران باسيل، بمشاركة جميع أطراف "8 آذار" كان من المفترض أن تسير دون عراقيل كونها حكومة اللون الواحد إلا أن "المطبات الداخلية" التي تعترضها أكبر من تلك التي كانت تقف بوجه حكومات الوحدة الوطنية، أي التي تضم مختلف الأحزاب.

من الواضح أن كل حزب في "حلف الممانعة" بات يغرد حسب سرب مصلحته، فحرب الرئاسة قائمة بين باسيل وفرنجية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري (رئيس حركة أمل) لا يخفى على أحد عدم وجود أي "كيمياء" بينه وبين باسيل ولا مع رئيس الحكومة حسان دياب، إضافة إلى أن بري معارض شرس للعهد وهو امتنع عن التصويت لرئيس الجمهورية ميشال عون حين انتخابه وتمسك بالرئيس سعد الحريري بعد استقالته إثر احتجاجات 17 أكتوبر لإعادة تشكيل حكومة وهو مقرب من فرنجية وزعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ما يجعل بري، بحسب المراقبين، أقرب إلى أحزاب "14 آذار".

كل هذه العوامل تهدد بفرط حكومة حسان دياب، وخصوصا أنها نالت ثقة هزيلة في مجلس النواب، ما يعني أن أي طرف ممثل في مجلس الوزراء ينسحب من الحكومة ويطرح الثقة في مجلس النواب ويحجبها عنها فمن المؤكد انها تتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

 

أكثر من 2 مليون ليتر تهرب إلى سوريا يوميا
تهريب المازوت والطحين من لبنان إلى سوريا.. فضيحة بتوقيع "حزب الله"
فضيحتان مدويتان هزتا لبنان خلال الأيام الماضية، وهما تتعلقان بتهريب كميات كبيرة من مادة المازوت مدعوم الثمن من مصرف لبنان إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، والفضيحة الثانية هي تهريب الطحين اللبناني المدعوم كذلك إلى سوريا

 
حزب الله المتفرج

 

دائما يلعب حزب الله دور "الحكم" في كل خلاف بين حلفائه، بمسايرتهم أحيانا أو بإجبارهم على طريقته بالسير بما يراه مناسبا، ولكن هذه المرة يبدو أن الحزب يقف متفرجا في الصراع القائم بين فرنجية والعهد، وهو لم يبادر بأي وساطة حتى الساعة للقاء الأفرقاء أو الجمع بينهم، كما أنه كان لافتا عدم تدخله قبل مؤتمر فرنجية الصحفي لحثه على تخفيف خطابه، وهذه العادة التي درج على فعلها مع حلفائه. 

وفي هذا السياق، يرجح مراقبون أن الحزب فعل ذلك عن قصد للضغط على العهد وباسيل وإحراجهم وتذكيرهم بأن مرشحه لرئاسة الجمهورية جاهز دائما، والسبب في ذلك أن حزب الله غير راض كثيرا عن أداء باسيل وفريقه، ودائما ما ألمح إلى ذلك مفضلا دائما الحديث مع الرئيس عون بدلا من باسيل.

 ويرى المراقبون أن حزب الله لم يعارض خطوة فرنجية تجاه باسيل والعهد، وذلك بهدف ضبط الإيقاع من جديد ولكن على "نغمة مسيحية" كي لا يظهر موقفه من العهد على أنه طائفي، فلذلك ترك الحرية لفرنجية في مؤتمره، وخصوصا أن الحزب وزعيمه حسن نصر الله سيعود لهما الكلمة الفصل في أكتوبر 2022 لاختيار الرئيس، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل تبقى أحزاب 8 آذار تحت عباءة حزب الله؟ أم أن ما يحصل هو مؤشر على اقتراب انحلال هذا التكتل كما حصل مع فريق "14 آذار"؟ يبدو أن الإجابة على هذه الأسئلة ستكشفها تطورات الخلافات المستعرة بين حلفاء البيت الواحد.

الحرة / خاص - دبي