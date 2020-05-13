لبنان.. معركة البقاء

معركة رئاسة مبكرة في لبنان تهدد حلف الـ"ممانعة".. هل تخرج "8 آذار" من عباءة حزب الله؟

الحرة / خاص - دبي
13 مايو 2020
هذه الحكومة التي شكلها حزب الله وحليفه جبران باسيل، بمشاركة جميع أطرف محور الممانعة
هذه الحكومة التي شكلها حزب الله وحليفه جبران باسيل، بمشاركة جميع أطرف محور الممانعة

طفت إلى السطح من جديد العلاقة المتأزمة بين أركان فريق 8 آذار (مارس) في لبنان أو ما يعرف بـ"محور الممانعة" (جميع الأحزاب التي تدور في محور سوريا وإيران)، وخصوصا بعد الهجوم الحاد وغير المسبوق الذي ساقه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على "العهد" المتمثل برئيس الجمهورية ميشال عون وصهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فيما بات واضحا أنه قطع شعرة معاوية وأطلق رصاصة الرحمة على هذه العلاقة المتأزمة أصلاً، وفتح معركة رئاسة الجمهورية مبكراً وهي التي تنتهي في آخر أكتوبر 2022.

 فرنجية المتهم بتغطية مدير عام منشآت النفط في لبنان سركيس حليس الذي يواجه تهم فساد في ملف الفيول المغشوش، لم يخف أن ما يحصل هو معركة على رئاسة الجمهورية بينه وبين باسيل، وقال ردا على سؤال "حرب الرئاسة بدأت عند جبران باسيل".

 

فرنجية: كذبتم وتكذبون


وفي مؤتمره الصحفي الذي عقد قبل يومين بشأن ملف النفط المغشوش سأل فرنجية "ألا يتحمل الوزراء المتعاقبون أي مسؤولية في هذا الملف؟ فخلال فترة العقد مع الشركة 6 من أصل 7 وزراء للطاقة كانوا تابعين من التيار الوطني الحر".

ورأى فرنجية أنّ "وصولهم إلى السلطة كشفهم والتاريخ لن يرحم وسيحاكم". وقال: "كذبتم على الناس عام 1989 ودمرتم لبنان والمناطق المسيحية وكذبتم على الناس عام 2005 والآن تكذبون على الناس.. قوتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي واليوم قوتكم نابعة من السلطة ولكن حين تذهب السلطة لن تساووا شيئاً وإذا كان القضاء لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم".

وتابع "إذا كان لديهم مشكلة معي فأنا موجود وإذا أردتم الحرب فنحن لها وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون ولكن الضعفاء والجبناء يظلمون بالسلطة ولكن التاريخ لن يرحمهم".

 قصة الفيول المغشوش دخل القضاء إليها مع وصول الباخرة MT Baltic إلى لبنان في مارس الماضي تبيّن أنها محمّلة بـ"نفايات نفطيّة"، بالرغم من حصولها على صك براءة من منشآت النفط والمديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة يؤكد أنها مطابقة للمواصفات.

 
سهام "الممانعة"

 

جبران باسيل، هو الاسم الأكثر ترددا في لبنان بشأن معظم قضايا الفساد التي تنخر الوضع المالي والاقتصادي، من وزارة الطاقة إلى وزارة الخارجية التي كان على رأسهما في حكومات متعاقبة إضافة الى تعيينه للوزراء في كل الحكومات المتعاقبة وتدخله في كل شاردة وواردة في عملهم، جعله "المتهم الأكبر" منم قبل الأحزاب المعارضة والمنافسة له، لكن اللافت أن هذه المرة السهام أتت من "حليف" مفترض في الحكومة وما يعرف بـ"8 آذار".

 

حرب الحلفاء تهدد الحكومة

 

 ورغم أن هذه الحكومة التي شكلها حزب الله وحليفه جبران باسيل، بمشاركة جميع أطراف "8 آذار" كان من المفترض أن تسير دون عراقيل كونها حكومة اللون الواحد إلا أن "المطبات الداخلية" التي تعترضها أكبر من تلك التي كانت تقف بوجه حكومات الوحدة الوطنية، أي التي تضم مختلف الأحزاب.

من الواضح أن كل حزب في "حلف الممانعة" بات يغرد حسب سرب مصلحته، فحرب الرئاسة قائمة بين باسيل وفرنجية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري (رئيس حركة أمل) لا يخفى على أحد عدم وجود أي "كيمياء" بينه وبين باسيل ولا مع رئيس الحكومة حسان دياب، إضافة إلى أن بري معارض شرس للعهد وهو امتنع عن التصويت لرئيس الجمهورية ميشال عون حين انتخابه وتمسك بالرئيس سعد الحريري بعد استقالته إثر احتجاجات 17 أكتوبر لإعادة تشكيل حكومة وهو مقرب من فرنجية وزعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ما يجعل بري، بحسب المراقبين، أقرب إلى أحزاب "14 آذار".

كل هذه العوامل تهدد بفرط حكومة حسان دياب، وخصوصا أنها نالت ثقة هزيلة في مجلس النواب، ما يعني أن أي طرف ممثل في مجلس الوزراء ينسحب من الحكومة ويطرح الثقة في مجلس النواب ويحجبها عنها فمن المؤكد انها تتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

 

أكثر من 2 مليون ليتر تهرب إلى سوريا يوميا
تهريب المازوت والطحين من لبنان إلى سوريا.. فضيحة بتوقيع "حزب الله"
فضيحتان مدويتان هزتا لبنان خلال الأيام الماضية، وهما تتعلقان بتهريب كميات كبيرة من مادة المازوت مدعوم الثمن من مصرف لبنان إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، والفضيحة الثانية هي تهريب الطحين اللبناني المدعوم كذلك إلى سوريا

 
حزب الله المتفرج

 

دائما يلعب حزب الله دور "الحكم" في كل خلاف بين حلفائه، بمسايرتهم أحيانا أو بإجبارهم على طريقته بالسير بما يراه مناسبا، ولكن هذه المرة يبدو أن الحزب يقف متفرجا في الصراع القائم بين فرنجية والعهد، وهو لم يبادر بأي وساطة حتى الساعة للقاء الأفرقاء أو الجمع بينهم، كما أنه كان لافتا عدم تدخله قبل مؤتمر فرنجية الصحفي لحثه على تخفيف خطابه، وهذه العادة التي درج على فعلها مع حلفائه. 

وفي هذا السياق، يرجح مراقبون أن الحزب فعل ذلك عن قصد للضغط على العهد وباسيل وإحراجهم وتذكيرهم بأن مرشحه لرئاسة الجمهورية جاهز دائما، والسبب في ذلك أن حزب الله غير راض كثيرا عن أداء باسيل وفريقه، ودائما ما ألمح إلى ذلك مفضلا دائما الحديث مع الرئيس عون بدلا من باسيل.

 ويرى المراقبون أن حزب الله لم يعارض خطوة فرنجية تجاه باسيل والعهد، وذلك بهدف ضبط الإيقاع من جديد ولكن على "نغمة مسيحية" كي لا يظهر موقفه من العهد على أنه طائفي، فلذلك ترك الحرية لفرنجية في مؤتمره، وخصوصا أن الحزب وزعيمه حسن نصر الله سيعود لهما الكلمة الفصل في أكتوبر 2022 لاختيار الرئيس، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل تبقى أحزاب 8 آذار تحت عباءة حزب الله؟ أم أن ما يحصل هو مؤشر على اقتراب انحلال هذا التكتل كما حصل مع فريق "14 آذار"؟ يبدو أن الإجابة على هذه الأسئلة ستكشفها تطورات الخلافات المستعرة بين حلفاء البيت الواحد.

الحرة / خاص - دبي

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لبنان.. معركة البقاء

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لبنان.. معركة البقاء

"مصدر قلق كبير".. الأمم المتحدة تدعو الجيش اللبناني إلى نزع سلاح حزب الله

الحرة / ترجمات - دبي
13 مايو 2020
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لنزع سلاح حزب الله
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لنزع سلاح حزب الله

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله، وحذر من مخاطر تدخل المجموعة شبه العسكرية في سوريا، في مناقشة مغلقة في مجلس الأمن حول هذا الموضوع، وفقا لصحيفة جيروزالم بروست.

وقال غوتيريش: "ما زلت أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة".

وأضاف: "استمرار مشاركة حزب الله في الصراع في سوريا ينطوي على خطر تشابك لبنان في الصراعات الإقليمية وتقويض استقرار لبنان والمنطقة".

وتطرق إلى هذه المخاوف في تقرير عن النشاط في لبنان من 15 أكتوبر 2019 إلى 7 أبريل من هذا العام، والذي قدمه قبل مناقشة الامتثال لقرار 1559 لعام 2004، والذي يدعو إلى نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

وأشار إلى أن زيادة حزب الله لترسانته من الأسلحة يشكل تحديا خطيرا لقدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة الكاملة على أراضيها، مضيفاً: "اعتراف حزب الله المتجدد بامتلاكه للصواريخ هو أيضا مصدر قلق كبير".

كما تطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية للقرار، وقال: "واصلت المركبات الجوية والطائرات بما في ذلك المقاتلة، التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، التحليق اليومي فوق لبنان خلال الفترة المشمولة بالتقرير".

 

خطر التصعيد

 

وأوضح أن استخدام إسرائيل للمجال الجوي اللبناني لضرب أهداف في سوريا يثير القلق البالغ، وجدد دعوته لإسرائيل بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والوقف الفوري لتحليقها فوق المجال الجوي اللبناني.

وذكر غوتيريش في بيان بدا موجهاً إلى كل من إسرائيل وحزب الله، أن الانتهاكات، جواً وبراً، تنطوي على خطر إحداث تصعيد وقد تهدد الاستقرار في لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أنها تقوض مصداقية الأمن اللبناني ومؤسسات الدولة وتولد القلق بين السكان المدنيين.

وتأتي مناقشة مجلس الأمن بعد أسبوع واحد فقط من مناقشته لتطبيق القرار 1701 الذي تم تبنيه في عام 2006، والذي أنهى حرب لبنان الثانية ودور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في مراقبة ذلك القرار. 

وبعد الاجتماع، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون: "إذا واصل حزب الله شل عمليات اليونيفيل، واستمر في تكثيف عملياته الإرهابية، فلن يكون هناك خيار سوى البدء في اتخاذ قرارات لتحقيق هدف الأمم المتحدة وهو نزع سلاح حزب الله".

 

التبجح بالأسلحة

 

وبالمثل، أعربت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت عن إحباطها من الدور المحدود الذي تلعبه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونفيل).

واتهمت كرافت حزب الله "بالتبجح بأسلحته علنا وتجاهل القرار 1701؛ وأنه يملي على اليونيفيل أين ومتى يمكنها القيام بدوريات ".

كما اتهمت كرافت الحكومة اللبنانية بمنع اليونيفيل من الوصول والتحقيق في مواقع أنفاق حزب الله  الواقعة داخل منطقة عمليات اليونيفيل.

وقالت: "نرى الآن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ممنوعة من الأماكن التي كانت تستخدمها للقيام بدوريات ومنعت من تفتيش المواقع التي تُستخدم بوضوح في الأنشطة العسكرية".

وألمحت إلى أنه من 1 نوفمبر 2019- 18 فبراير 2020، مُنعت اليونيفيل 13 مرة وأحياناً بعنف من تنفيذ تفويضها.

وأفادت أنه على الرغم من اليونيفيل، فإن حزب الله سلح نفسه وخزن الذخيرة وحفر الأنفاق للمقاتلين وبنى مصانع لتحديث صواريخه واستخدم النساء والأطفال كدروع في الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل.

الحرة / ترجمات - دبي