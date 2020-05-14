لبنان.. معركة البقاء

نصرالله يمعن بنسف قرار لبنان الرسمي لتعويم الأسد: سوريا جاهزة والمماطلة لبنانية

الحرة - دبي
14 مايو 2020
كلام نصرالله نسف بالشكل والمضمون جلسة مجلس الدفاع
كلام نصرالله نسف بالشكل والمضمون جلسة مجلس الدفاع

 لم يجف حبر البيان الذي صدر عن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدعي العام التمييزي، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، حتى أطل زعيم "حزب الله" حسن نصرالله ونسف مقرراته بشكل كامل.

وكان المجلس الأعلى للدفاع عقد يوم أمس جلسة مخصصة لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية، وتم اتخاذ القرار بإقفال كل المعابر غير الشرعية، وزيادة عدد المخافر الحدودية، ووضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية، وتحديد سير الشاحنات والصهاريج وتسيير دوريات لمراقبتها وتسطير محاضر ضبط بحق كل مشارك أو مسهل في عمليات التهريب.

كما تقرر رفع توصيات من المجلس الأعلى للدفاع الى مجلس الوزراء لتشريع بعض الإجراءات، لاسيما التي تحتاج تعديل قوانين كما في موضوع الرسوم الجمركية ومصادرة آليات التهريب وغيرها.

لم تمض ساعات على تلاوة مقررات المجلس حتى أطل نصر الله في كلمة متلفزة في ذكرى مقتل القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين، مؤكدا أن "لبنان وحده لا يمكنه أن يعالج هذه المشكلة"، داعيا إلى "تعاون بين الدولتين، بين الجيشين، بين المؤسسات الأمنية في البلدين"، وتابع: "هذا الأمر طريقه الوحيد أيضاً هو التعاون الثنائي بين حكومتي وجيشي لبنان وسوريا (...)" والأخيرة "سوريا جاهزة بدرجة كبيرة جداً وعالية جداً، التأخير والتعطيل والتأجيل والمماطلة هي لبنانية، ويجب أن يخرج لبنان من هذا الأمر بشكل واضح".

كلام نصرالله نسف بالشكل والمضمون جلسة مجلس الدفاع التي لم تأت على ذكر التنسيق مع سوريا، فارضا قرار دويلته على قرار الدولة التي يتم استنزافها عبر المعابر غير الشرعية ذهابا وإيابا.

ورغم أن أكثر ما يشغل الرأي العام اللبناني هو تهريب مادتي المازوت والطحين المدعومين من المصرف المركزي بالعملة الصعبة، إلى سوريا، بل لا يخفى على أحد قضية التهرب الجمركي عبر البضائع المهربة من سوريا إلى لبنان وهي تشمل الخضار والفواكه ومنتجات غذائية وقطنية وغيرها، وهذا ما يغرق السوق اللبنانية بمواد لم تخضع للتعرفة الجمركية وتكتسح بذلك البضائع والمنتجات المصنعة محليا، وتؤدي أيضا إلى كساد المنتجات الزراعية اللبنانية التي تصبح تكلفة زراعتها وتوزيعها في السوق أعلى من تلك المهربة من سوريا.

وكان لبنان ضج مع بداية الأسبوع بفضيحتين تتعلقان بتهريب كميات كبيرة من مادة المازوت مدعوم الثمن إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، وتهريب الطحين اللبناني المدعوم كذلك إلى سوريا، ووجهت أصابع الاتهام فيهما مباشرة إلى "حزب الله" الذي يسيطر على هذه المعابر ويستخدمها في نقل سلاحه ومقاتليه، كما وضعت هذه الاتهامات حليف حزب الله أي التيار الوطني الحر والحكومة مجتمعة في دائرة الاستهداف كون عدم مشاركتهم مباشرة لا تعفيهم من كونهم يستفيدون ماديا من ناحية ويسهلون عمل كارتل (Cartel) التهريب الذي يديره الحزب.

أكثر من 2 مليون ليتر تهرب إلى سوريا يوميا
تهريب المازوت والطحين من لبنان إلى سوريا.. فضيحة بتوقيع "حزب الله"
فضيحتان مدويتان هزتا لبنان خلال الأيام الماضية، وهما تتعلقان بتهريب كميات كبيرة من مادة المازوت مدعوم الثمن من مصرف لبنان إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، والفضيحة الثانية هي تهريب الطحين اللبناني المدعوم كذلك إلى سوريا

ومنذ أيام حاولت مديرية الجمارك منع قافلة صهاريج لتهريب كمية كبيرة من المازوت الى سوريا، وتم توقيف كافة صهاريج المازوت المنطلقة من بيروت إلى البقاع عند نقطة ضهر البيدر للحد من عملية التهريب، ما دفع أصحاب الصهاريج إلى افتعال حالة من الفوضى وركنوا الصهاريج وسط الطريق بالاتجاهين مما أحدث زحمة خانقة طيلة ساعات، وفجأة وصلت عناصر من حزب الله على متن سيارات رباعية الدفع وعملت على فتح الطريق وإعادة تسيير الصهاريج بحج فض الإشكال وإنهاء المسألة مع الجمارك والقوى الأمنية".
 

 

 


كلام نصرالله لاقى ردود فعل سلبية كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي من الناشطين الذين يريدون ان تكون حلول مشاكل البلد بيد الدولة، وليست الدويلة التي تتحكم في المفاصل السيادية، فانهالت التعليقات على خطابه الذي وصفه البعض بأنه جاء لتعويم النظام السوري على حساب الدولة اللبنانية ومصالح شعبها.

وسأل أحد الناشطين: "اذا الأسد لا سلطة له خارج قصره فكيف له قدرة على ضبط المعابر، مافيات ايران المستفيد الاول والاخير من التهريب".
 

الحرة - دبي

اقرأ أيضا

البنتاغون يعزي في مقتل البحارة الإيرانيين في حادث النيران الصديقة
أميركا

الجيش الأميركي يقدم تعازيه في مقتل عناصر البحرية الإيرانية بـ"نيران صديقة"

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى كورونا بسبب الاجهاد
أزمة كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه لمرضى كورونا.. ماذا حصل معه؟

النائب عن الحزب الجمهوري الأميركي ليز تشيني
عربي ودولي

نائبة أميركية تتهم الصين بنشر فيروس كورونا عمدا.. وتوضح الأسباب

اختبارات الأجسام المضادة التي وافقت عليها بريطانيا دقيقة بنسبة 100%
صحة

"ستغير اللعبة".. بريطانيا توافق على اختبارات أجسام مضادة "دقيقة بنسبة 100%"

كلام نصرالله نسف بالشكل والمضمون جلسة مجلس الدفاع
لبنان.. معركة البقاء

نصرالله يمعن بنسف قرار لبنان الرسمي لتعويم الأسد: سوريا جاهزة والمماطلة لبنانية

أجهزة تنفس اصطناعية
عربي ودولي

روسيا توقف العمل بأجهزة تنفس اصطناعية احترقت وقتلت أربع مرضى

الدولار الأميركي
اقتصاد

الدولار يرتفع مع رفض رئيس المركزي الأميركي فائدة دون الصفر

لبنان.. معركة البقاء

لإنقاذ اقتصاده.. لبنان يشرع في محادثات مع صندوق النقد

فرانس برس
13 مايو 2020
حددت الحكومة في خطتها التقشفية أهدافاً على مدى خمس سنوات
حددت الحكومة في خطتها التقشفية أهدافاً على مدى خمس سنوات

بدأت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، أولى جلسات التفاوض رسمياً مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تأمل منها الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع.

وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية في بيان "باشرت الحكومة اللبنانية اليوم مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة" عن طريق خدمة الفيديو.

ونقلت عن وزير المالية غازي وزني، أن الحكومة وصندوق النقد "أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل إلى إتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح".

وأضاف "نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته".

وعقد الطرفان "مناقشات تمهيدية" الاثنين، وفق بيان وزارة المالية.

ويشارك من الجانب اللبناني إلى جانب فريق من الوزارة ومصرف لبنان، ممثلون عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب.

والأزمة الاقتصادية الحالية تُعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. 

ويأمل لبنان بالحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار بالإضافة إلى 11 مليار دولار تعهّد المجتمع الدولي بتقديمها على شكل هبات وقروض في مؤتمر سيدر عام 2018 إلى لبنان، مقابل إجراء إصلاحات بنيوية وخفض النفقات العامة.

وحددت الحكومة في خطتها التقشفية أهدافاً على مدى خمس سنوات، بينها تقليص نسبة الدين العام إلى ما دون 100 بالمئة، بعدما تجاوز أكثر من 170 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. وتلحظ الخطة إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي، والقيام بإصلاحات أساسية مثل قطاع الكهرباء، الذي يعد الثغرة المالية الأكبر.

وأقرت الحكومة خطتها بعد أشهر من خروج اللبنانيين، الذين بات 45 في المئة منهم يرزحون تحت خط الفقر، إلى الشوارع، ناقمين على الطبقة السياسية التي يحمـِّلونها مسؤولية الفساد والفشل في معالجة الأزمات.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع تراجع سعر صرف الليرة، التي تجاوز سعر صرفها عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار، بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وأبدت جهات عدة، بينها جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية، اعتراضها على الخطة، معتبرة أنها تحتاج إلى مشاورات أوسع. ويرى محللون أن الخطة تعيد إنتاج الاقتصاد وتصميم الإدارة المالية بعيداً عن نظام الاقتصاد الحر الذي لطالما ميّز لبنان وشكل عامل جذب لرؤوس الأموال.

فرانس برس