لبنان.. معركة البقاء

أسراب من الحشرات تجتاح لبنان... وحالة من الذعر تسود البلاد

حسين طليس - بيروت
17 مايو 2020
أثارت الحشرات موجة من الذعر في لبنان
أثارت الحشرات موجة من الذعر في لبنان

استيقظ اللبنانيون على اجتياح حشرات غريبة لمنازلهم ومحيطها بأعداد هائلة أثارت موجة من الذعر لا سيما في منطقة البقاع الشمالي وعرسال إضافة إلى مناطق عدة في عكار شمال لبنان. 

مواقع التواصل الإجتماعي ضجت بالحديث عن الظاهرة وتناقلت صوراً ومقاطع فيديو لتلك الحشرات التي ظهرت تغزو البيوت والشوارع، إضافة إلى مخيمات اللاجئين السوريين، الأمر الذي دعا بلديات المنطقة ووزارة الزراعة اللبنانية إلى الاستنفار. 

وبحسب تصريح وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى، الذي تفقد بلدة عرسال بعد انتشار مقاطع مصورة توثق اجتياح أسراب الحشرات للبلدة، فإن هذه الحشرة التي تنتمي لفصيلة من الخنافس، وصلت على شكل أسراب قادمة من سوريا وتحديداً من منطقة حمص التي انتشرت فيها قبل نحو 3 أسابيع. 

View this post on Instagram

ATCL right now. ATCL الأن

A post shared by 961 LebNews (@961lebnews) on

"هذه الخنفساء غير ضارة بالإنسان ولا تشكل أي خطر عليه وبالتالي لا داعي للقلق"، بحسب ما أكد وزير الزراعة اللبناني، وأضاف شارحاً أنها مفيدة للبيئة، إلا أن أعدادها الهائلة تسببت بإرباك مفهوم لدى أهالي القرى والبلدات التي وصلت إليها.

وتابع مرتضى أن الرياح الشمالية الشرقية أوصلتها إلى لبنان من بوابة البقاع الشمالي أولا، هذه الحشرة تعيش في التربة وخرجت موجة الحر التي تضرب المنطقة، وهي تتكاثر في اليوم الواحد بحوالي 24 ألف حشرة.

وأعاد مرتضى تأكيده بأن الحشرات غير مؤذية، لكنه أوصى بالابتعاد عنها وإطفاء الأضواء وإنارة البلدية الخارجية مساءً،  لأن الضوء يجذب هذه الحشرة بأعداد كبيرة مما يتسبب بحالات ذعر لدى الأهالي، مرجحا اختفاءها في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مشيرا إلى أن الظاهرة ستمتد خلال خلال الأيام القليلة القادمة إلى القرى وأنه لا داع للخوف او القلق.

رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق شرح في اتصال مع "الحرة" أورد  الإجراءات التي اتخذتها البلدية لمواجهة انتشار هذه الحشرة، مشيراً إلى أن السلطات سارعت في إطلاق عمليات الرش التي كان موعدها نهاية الشهر الحالي، وذلك لطمأنة المواطنين والقضاء على هذه الظاهرة. وتابع أن البلدية عمدت إلى إطفاء الأنوار على الطرقات ليلاً وطلبت من المواطنين التخفيف قدر الإمكان من الأنوار، لا سيما خارج المنزل.
ب

لوق طمأن أهالي بعلبك وجوارها إلى أن عمليات الرش ستتم ليلاً ونهاراً بوتيرة مستمرة داعياً المواطنين إلى عدم القلق والالتزام بالإرشادات التي تقدمها البلديات. وتابع موضحاً أن عمليات الرش لا تستهدف هذه الحشرة المفيدة للبيئة، فهي تجمدها بدلا من قتلها في حين ستتولى حرارة الطقس القضاء عليها دون ارتكاب مجزرة بيئية لا داع لها، فيما يتركز الرش على الأماكن المكتظة التي تحوي كثافة  سكانية مرتفعة، من أجل تخفيف القلق عن الناس والحد من انتشار هذه الحشرة في الأماكن السكنية.

حسين طليس - بيروت

اقرأ أيضا

أثارت الحشرات موجة من الذعر في لبنان
لبنان.. معركة البقاء

أسراب من الحشرات تجتاح لبنان... وحالة من الذعر تسود البلاد

جاستن أماش اتخذ القرار بعد "تفكير"
الانتخابات الأميركية 2020

بسبب كورونا.. نائب أميركي يعدل عن المشاركة في انتخابات الرئاسة

تسبب التوتر في تعليق التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي

"ميزانية ضئيلة".. ترامب ينتقد التمويل الصيني للمنظمات العالمية

سلم سيفير توكتاس (يمين) نفسه للشرطة بعد اعترافه بخنق ابنه
تركيا

لاعب تركي يعترف بقتل ابنه

تتعرض المنطقة لقصف من قبل قوات القائد العسكري خليفة حفتر
ليبيا

قتلى في قصف لمركز إيواء نازحين بالعاصمة الليبية

سعر برميل النفط يرتفع للمرة الأولى منذ منتصف أبريل
الكويت

استجابة للاتفاق مع أوبك.. تعليق الإنتاج في حقل مشترك بين الكويت والسعودية

دراسة جديدة تشير إلى احتمال ظهور الفيروس في فرنسا قبل الصين
أزمة كورونا

أدلة جديدة.. هل ظهر كورونا في بلد أوروبي قبل الصين؟

لبنان.. معركة البقاء

أمام أكبر تحد تاريخي بوجه السلطة السياسية.. هل يخلع القضاة اللبنانيون ثيابهم؟

حسين طليس - بيروت
16 مايو 2020
القضاء يمثل الأمل الأخير للبنانيين بمؤسسات الدولة التي نخرها الفساد السياسي
القضاء يمثل الأمل الأخير للبنانيين بمؤسسات الدولة التي نخرها الفساد السياسي

كشفت سلسلة أحداث وتصريحات لقادة ومسؤولين لبنانيين رغبة القوى السياسية لجم اندفاع القضاء نحو المحاسبة، وممارسة مهمته في مكافحة الفساد المستشري في البلاد، الذي يشهد منذ أشهر أسوأ أزمة مالية واقتصادية، تضع البلاد على حافة الانهيار.

ويعتبر محللون أنه لا يمكن النظر إلى أي سلطة في لبنان بصورة منفصلة عن الطبقة السياسية في البلاد، التي أشرفت على إنتاج كامل تركيبة الدولة بعد الحرب الأهلية، ففصّلتها على قياس مصالحها ومدت جذور نفوذها في أعمق نقاطها. 

وأحدث الأمثلة على محاولة لجم القضاء، كان المؤتمر الصحفي لزعيم تيار المردة سليمان فرنجية، الأسبوع الماضي، حين جاهر بعرقلته للعدالة وتغطية مطلوب للقضاء اللبناني بشبهات فساد في إطار قضية "الفيول المغشوش".

وفي المؤتمر الصحفي، لم يتوان فرنجية عن التشكيك بنزاهة القضاء ووصف القضاة بـ"المخبرين"، كما اتهم القضاء بالارتهان السياسي للتيار الوطني الحر، ورئيسه جبران باسيل رافضاً تسليم الشخص المطلوب للقضاء إلا وفق شروط.

نحن تحت القانون *اللبناني* ونحن مع القضاء *اللبناني* ولكن... #سليمان_فرنجية

Posted by Elmarada USA on Tuesday, May 12, 2020

"سليمان فرنجية تعدى مرحلة المس بهيبة القضاء أو التشكيك في نزاهته، ليتحول إلى "متستر على مطلوب ومعرقل للعدالة"، وفقا لما قاله النائب السابق والمحامي غسان مخيبر في حديثه مع موقع "الحرة". 
ورداً على سؤال حول مدى إمكانية الملاحقة القانونية في هذه الحالة، يوضح مخيبر أن هناك حصانات للشخصيات السياسية والعاملين بالشأن العام تمنع عنهم المساءلة . 

وتنقسم تلك الحصانات إلى قسمين، الأول: حصانات قانونية يمنحها الدستور للنواب خصوصاً تعفيهم من المساءلة بسبب رأيهم، لكون مهمة النائب هي المحاسبة والتدقيق في أداء السلطات الأخرى. 

أما النوع الثاني فهي الحصانات الواقعية والتي يستفيد منها السياسيون من غير المحصنين قانونياً، وذلك لإتاحة ممارسة النقد والمساءلة والمراقبة من أجل الإصلاح، إضافة إلى عدم القدرة على محاسبة هذه الشخصيات في الواقع اللبناني، بحسب ما يؤكد مخيبر، متسائلاً "هل يمكن اليوم لقاضٍ أن يرسل مباشرا ليبلغ حسن نصرالله باستدعاء قضائي؟ هذا ما يسمى حصانة واقعية وقد استفادت منها العديد من الشخصيات السياسية خلال الفترة الماضية في مواجهات خاضتها مع القضاء".

ترفع تلك الحصانات عندما يمارس المواطن نقداً للقضاء ليتحول إلى ذم يعاقب عليه القانون، فيعيش المواطن اللبناني حالة من الضياع وازدواج المعايير بين ما يلزمه به القانون من احترام وإيمان بنزاهة القضاء كواحدة من مؤسسات الدولة، وبين ما يمارسه الزعماء السياسيون من توهين علني يؤثر على الرأي العام وموقفه منه، وعليه يجب على اللبناني أن يعيش حالة نفاق يؤمن فيها بما ليس واقعاً إذا ما خالفها فإنه يعرض نفسه للملاحقة القانونية كما حصل مع حالات كثيرة. 

في المقابل، فإن القضاء يمثل الأمل الأخير للبنانيين بمؤسسات الدولة التي نخرها الفساد السياسي، فرغبتهم ملحّة بالتغيير والإصلاح والمحاسبة، والتي عبروا عنها عبر احتجاجات عمّت البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي ولا تزال مستمرة، ضاعفت من مسؤوليات القضاء والمهمات المطلوبة منه، وأبرزها لعب الدور الحاسم في قضايا مكافحة الفساد وملاحقة تهريب الأموال من لبنان.

كذلك بالنسبة للإصلاح القانوني الذي يطالب به اللبنانيون على أكثر من صعيد، والإصلاح الداخلي في الجسم القضائي وإتمام التعيينات العالقة لأسباب سياسية، وليس انتهاءً عند مطلب الإسراع في المحاكمات التي تجري بوتيرة بطيئة جداً، يرزح بسببها مئات الموقوفين لسنوات في سجون مكتظة دون حكم في قضاياهم.

إلا أن هذا الدور إذا ما لعبه القضاء فإنه بالضرورة يعلن معركة مفتوحة مع السلطة السياسية المسؤولة الأولى عن إدارة الفساد في لبنان والمستفيدة منه. معركة دائما ما تحسم نتائجها قبل اندلاعها، أو مع أول احتكاك بين الطرفين، وتفوز السلطة السياسية، ويرضخ القضاء للتسويات. وسلاح القضاء الوحيد في هذه المعركة هو الثقة الشعبية وحصانة الشارع بوجه السلطة السياسية

يؤكد مخيبر في حديثه مع موقع "الحرة" أن القضاء اللبناني يرحب بالانتقاد، وفي المقابل يرى أن نظرة المجتمع اللبناني للقضاء عموماً سيئة. وبالتالي ممارسات السياسيين تجاه القضاء تعزز رأي المجتمع اللبناني فيه وتساهم في نزع الثقة عنه. 

ويدعو النائب السابق للفصل بين القضاء كمؤسسة تعاني من الارتهان للسلطة السياسية، وبين قضاة نزيهين ومستقلين موجودين في لبنان تقع عليهم آمال الإصلاح القضائي واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسة.
تاريخ من التوهين والتدخل

"الضعيف من يلجأ إلى القضاء"، حين استخدم رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، هذا التعبير في معرض رده على رئيس البلاد، ميشال عون، إثر خلاف على ما عرف حينها بـ"مرسوم الضباط" في عام 2017، فقد قدم أبهى وصف لواقع القضاء اللبناني على امتداد التاريخ الحديث للبلاد ونظرة اللبنانيين له.

كما أن واقعة "هؤلاء القضاة هم قضاتك" المسجلة لوزير العدل السابق سليم جريصاتي مخاطباً أيضا عون، قدمت عينة مثالية عن تبعية القضاء للسلطة السياسية وانعدام مبدأ الفصل بين السلطات.

"قانون سيدخلنا جميعاً إلى الحبس"

اللافت أن القضاء اللبناني نفسه والمشرعين يعترفون بخضوع القضاء للضغوطات، وما إقرار قانون تجريم التدخل لدى القضاء أو ما يعرف بـ"استعطاف القاضي" (تعديل المادة 419 من قانون العقوبات) إلا اعتراف بانتشار هذه الظاهرة في لبنان. 

خلال مناقشة هذا التعديل في مجلس النواب، نُقلت أجواء من الضحك عمت المجلس النيابي بعدما قال بري إن "هذا القانون سيدخلنا جميعاً إلى الحبس"، وهو ما يحمل تعميماً واضحاً لظاهرة التدخل في عمل القضاء. 

وبينما كان القانون يعتبر استعطاف القضاة او الضغط عليهم جنحة بسيطة لا تتجاوز غرامتها الـ100 ألف ليرة لبنانية، بات بالتعديل المقر جرم يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور (6,750,000 ليرة لبنانية) ومائة ضعفه (67,500,000 ليرة لبنانية)، وتشتد العقوبة إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً أو متولياً منصباً رسمياً مستخدماً نفوذه وموقعه".

الحل في التعيينات والتشكيلات

يختم النائب السابق غسان مخيبر حديثه بالتأكيد على أن "آلية التعيينات والمناقلات القضائية هي المخرج الوحيد للقضاء من قبضة السلطة السياسية ونيل استقلاليته". 

وبالتالي فإن المدخل إلى ذلك يبدأ من كف يد وزير العدل عن التشكيلات القضائية، مقابل تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وحصر صدور التشكيلات فيه وفق معايير موضوعية، واعتماد الإنتاجية والكفاءة كأساس للتعيينات بعيدا عن المحسوبيات الطائفية والسياسية، وعدم نقل القضاة إلا في حالات انقضاء المدة أو ارتكاب مخالفة مسلكية لمنع حالات الابتزاز السياسي.

وأضحت التعديلات القانونية إلزامية، إذا ما أراد اللبنانيون استقلالية حقيقية للقضاء وفصلا بين السلطات، لا سيما النصوص العامة كالمادة 20 من الدستور اللبناني التي أناطت "بالمشرع"، أي السلطة السياسية، وضع نظام يقدم للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة، دون أي نصوص صريحة تمكّن السلطة القضائية من تحصين ذاتها والحفاظ على استقلاليتها. 

أكثر الوقائع طرفةً في القانون اللبناني، تكمن في الأحكام الإدارية التي تنص على أن وزير العدل، المعين سياسياً في الحكومة، وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى، المعين بدوره من قبل الحكومة، يحدد شكل الثوب الذي يجب على القضاة وكامل الجسم القضائي ارتداؤه في المحاكم وخلال أدائهم لوظائفهم، ما يعني أن القضاة الطامحين نحو الاستقلالية عن تأثير السلطة السياسية، عليهم "أن يخرجوا من ثيابهم" بدايةً.

حسين طليس - بيروت