لبنان.. معركة البقاء

الفساد يؤدي إلى جفاف سدّ في لبنان.. صور تكشف حجم الكارثة

الحرة - دبي
18 مايو 2020
ظهور عشرات الفجوات والتشققات الكبيرة، التي أدت إلى اختفاء المياه
ظهور عشرات الفجوات والتشققات الكبيرة، التي أدت إلى اختفاء المياه

الفساد والمناكفات السياسية وعدم العودة إلى رأي الاختصاصيين، والمحسوبيات والسمسرات، كلها عناوين أصبحت تشكل كلمات مرتبطة بالوضع السياسي الذي يعيشه لبنان، وبالإضافة إلى جميع الأزمات الصحية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، تتكشف يوميا ملفات جديدة تغطي على ما سبقها.

آخر فصول هذه الفضائح هي الصور التي انتشرت لسد المسيلحة الذي كلف الدولة اللبنانية حوالي 50 مليون دولار (تقع بلدة المسيلحة في محافظة الشمال)، الذي وبحسب تعريفه على موقع وزارة الطاقة فهو يهدف إلى تأمين مياه إضافية للشفة والصناعة، وتُقدّر الكميات التي سيؤمنها مستقبلياً بحوالى 30 ألف متر مكعب يومياً، وهي تشكل الحاجات الإضافية في الأعوام ما بين 2035 و2040. 

كما يساهم في دعم ري مساحة 1500 هكتار من المساحات الصالحة للزراعة والمروية حالياً جزئياً في ساحل البترون من مصادر مياه غير كافية في ساحل البترون وساحل الكورة، وذلك بحسب الوزارة.

ولكن بعيدا عن تعريف وزارة الطاقة، كانت الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أصدق تعبير.

كما أصدرت "الحركة البيئية اللبنانية" بيانا أشارت فيه إلى "ظهور عشرات الفجوات والتشققات الكبيرة، التي أدت إلى اختفاء المياه من سد المسيلحة، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر".

ودعت النيابة العامة البيئية والنيابة العامة المالية، إلى "التحرك الفوري والتحقيق في هذا الملف، الذي يشكل هدرا للمال العام، وتشويها لوادي نهر الجوز الأثري والطبيعي، حيث تمت المباشرة بالأعمال في العام 2014، من دون الحصول على موافقة وزارة البيئة، على دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ودراسة الجدوى الاقتصادية".

 

مخالفة منذ البداية

 

وكانت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني (تتبع سياسيا للتيار الوطني الحر)  قد زارت موقع المسيلحة مطلع السنة الجارية وتفقدت السد وأعلنت إنتهاء الأعمال الإنشائية وبدء عملية ملء البحيرة بالمياه.

وقال إن "ثلث السد امتلأ بالمياه، وكل هذا بفضل الشتاء، لافتة الى ان لبنان بحاجة لسدود أكثر لتصبّ مياه الامطار بمكان واحد ويُعاد توزيع المياه على المنازل".

وحينها ردت الحركة البيئية اللبنانية على كلام بستاني مشيرة إلى أن "الأعمال في سد المسيلحة قد بدأت في آب 2014 من دون دراسة تقييم للأثر البيئي مسبقة لتنفيذ المشروع وموافق عليها من قبل وزارة البيئة. وبالتالي تكون وزارة الطاقة قد خالفت المادة 21 من قانون حماية البيئة رقم 444/2002 والمرسوم التطبيقي له أصول تطبيق تقييم الأثر البيئي "رقم 8633/2012".

 

الوطني الحر والسدود

 

ويستحوذ التيار الوطني الحر على وزارة الطاقة منذ حوالي 10 سنوات بوزراء متعاقبين يتبعون كلهم إلى مركزيته السياسية، ويتمسك الوزراء ومعهم رئيس التيار جبران باسيل بفكرة إنشاء السدود رغم عدم جدواها والتحذيرات البيئية التي تصدر من الجمعيات بشأن خطرها في المناطق المزمع إنشاؤها.

وتقضي تقضي على التنوع البيولوجي، وتؤدي إلى التصحّر جراء قطع الأشجار في المناطق التي اختارتها وزارة الطاقة للإنشاء، وهي إضافة الى المسيلحة هناك بسري وجنّة، وبالوع بلعة، وهي مناطق تعتبر الأغنى بتنوعها الطبيعي في لبنان.

الحرة - دبي

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الحرة / ترجمات - دبي
18 مايو 2020
يعتبر المطبخ اللبناني من أشهى المطابخ العربية ويشتهر اللبنانيون بحبهم للطعام
يعتبر المطبخ اللبناني من أشهى المطابخ العربية ويشتهر اللبنانيون بحبهم للطعام

يعتبر المطبخ اللبناني من أشهى المطابخ العربية، ويشتهر شعب لبنان بحبهم للطعام وتنوعه على سفرتهم، إلا أنه مع تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، لم يعد أمام الجميع حرية اختيار ما يأكله، كما أصبح الجميع يخشى من الجوع في الأيام المقبلة، وفقاً لتقرير أجرته صحيفة واشنطن بوست.

فقد تسببت الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة اللبنانية في ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية، حتى أصبح الكثير منها في غير متناول اللبنانيين، فعلي سبيل المثال بلغ سعر كيلو اللحم المفروم أكثر من 18 دولار.

وأكد مصطفى، جزار يبلغ من العمر 73 عامًا في بيروت، رفض ذكر اسمه بالكامل خوفا من الحكومة، أن الزبون كان يتصل به كل يومين ويسأل إذا كانت الأسعار قد انخفضت، قائلاً: "يتصل ويقول لا، هذا باهظ الثمن ويغلق الهاتف".

وحتى الطماطم التي تعتبر إحدى المكونات الأساسية في الكثير من الأطباق اللبنانية، تضاعفت أسعارها حتى أصبح الناس غير قادرين على شرائها، وذكر أحد البقالة أن المتسوقين الذين اعتادوا على شراء عدة كيلوغرامات من الطماطم، أصبحوا لا يشترون إلا نصف أو بضع حبات فقط.

وفي مدينة طرابلس الشمالية، التي تشتهر عالميا بحلوياتها، أصبحت محلاتها الشهيرة خالية من الزبائن، بالرغم من أن شهر رمضان هو الموسم الذي تزدهر فيه صناعة الحلويات.

وقالت أم أحمد، من سكان طرابلس، بضجر: "لا يمكننا حتى شراء الحلوى. محلات الحلويات مفتوحة، ولكن لا يوجد مال"، أما زوجها أبو أحمد فأضاف ساخراً: "حسنا، هناك من يملك المال، مثل وزرائنا وأعضاء البرلمان - حفظهم الله".

 

الاحتجاجات الشعبية


لقد أدت عقود من سوء الإدارة المالية والفساد إلى تعميق المشاكل الاقتصادية في لبنان، فانهارت الليرة اللبنانية وارتفعت مستويات البطالة بشكل كبير.

وكانت احتجاجات شعبية كبيرة اندلعت في أكتوبر الماضي، مطالبة بإنهاء الفساد والمحسوبية، لكنها هدأت مع تفشي فيروس كورونا، وعادت على نطاق أصغر خلال الأيام الماضية بعد انخفاض سعر الليرة لأقل من 4000 للدولار، بعد أن كان تم ربطها لعقود على 1500 للدولار.

وصرحت أم أحمد: "كل شيء باهظ الثمن، كل شيء يتجاوز التكلفة. لقد تحمل الناس الكثير بالفعل".

وأشار أبو أحمد: "كنت تعيش أفضل أيامك في رمضان، في الأيام العادية، مهما كان الطعام الذي تقدمه، سيأكله الناس. لكن في رمضان، تصوم طوال اليوم لمدة 13 ساعة لتتناول في النهاية وجبة تجلب لك السعادة وتجلب لأطفالك الفرح. ولكن الآن، انتهى هذا الشعور".

بدوره، أكد حاتم عجيب، سائق سيارة أجرة في بيروت، أنه حاول سحب 66 دولارًا من مصرفه، لكن قيل له يُسمح بسحب 100 دولار في الأسبوع.

وقال ضاحكًا قبل أن يتحول إلى الصراخ ويضرب عجلة القيادة بيده في إحباط واضح: "لقد كنت أعمل لمدة شهر دون بلوغ 100 دولار، كيف سأحصل عليها هل أجلس بدون طعام؟"

 

لاجئون: ننام بدون إفطار

 

وفي سوق مترامية الأطراف على مشارف العاصمة، حيث يشتري البقالون بضاعتهم، بدا أن أربع نساء سوريات يرتدين ملابس فضفاضة، وحجاب أسود، يتسوقون، وعندما سُئلن عما يعتزمن إعداده للإفطار، قالت "يعتمد على الخضار التي يرمونها".

وأكدن أن أزواجهن لاجئون سوريون فقدوا وظائفهم، وأنهم لم يتذوقوا طعم اللحم طوال شهر رمضان، وقالت إحدى النساء بصوت منخفض : "أحياناً ننام بدون إفطار".

بينما أضافت زهراء، 35 سنة، أن الوجبة المناسبة تحتاج إلى لحم وأرز وخضار وغاز، الآن لا تستطيع أن توفر لأسرتها وجبة كاملة، عليها أن تختار بين الأرز واللحوم والطماطم والبطاطس.

وقالت: "أود شراء طبقين من الحلوى لأسرتي، لا أستطيع، ولا يمكنني شراء مكوناته لصناعته في المنزل. لا أستطيع شراء السكر والسمن والزبدة بعد الآن، أما الفستق والصنوبر، الضروريان في الوجبات اللذيذة والحلوى، حلم بعيد المنال".
 

الحرة / ترجمات - دبي