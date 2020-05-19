تحرك حقوقي منظم في لبنان دفاعا عن الإعلام.. تحذيرات من إحكام قبضة الإخضاع والقمع

في سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان وقعت خمس منظمات حقوقية تختص بالدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين وحرية الرأي والتعبير، على رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزيرة الإعلام منال عبد الصمد رداً على تصريحها في مداخلة إذاعية في سياق دفاعها عن خطتها في إطار مشروع قانون جديد للإعلام، والذي اعتبرها الناشطون أنها ملتبسة بمسألة محاسبة الصحافيّين والإعلاميّين.

رأت هذه المنظمات الحقوقية أن مشروع القانون الجديد للإعلام يعزز سلطة الدولة ونقابة المحررين المسيسة أصلا ويبقي نظرية ملاحقة الصحافيين وسجنهم بحجة "الأمن القومي والمسّ بالكرامات"، التي تعتبر مصطلحات فضفاضة تعطي مجالا واسعا للأجهزة الأمنية في مضايقة أي صحافي تحت ذريعة الامن والكرامات.

.وجهت كل من مؤسسة سمير قصير – مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز"، @Maharat_Lebanon ، @adyanfoundation ، و@map_lb، و@ALEFliban، الرسالة المفتوحة التالية، رداً على تصريح وزيرة الإعلام @manal_a_samad لإذاعة لبنان في ١٦ أيار/مايو ٢٠٢٠.https://t.co/7qvBpyPF0C pic.twitter.com/3l33NPF498 — Samir Kassir Eyes (@SK_Eyes) May 18, 2020

وتعاونت كل من "مؤسسة سمير قصير – مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز"، ومؤسسة مهارات، ومؤسسة أديان، ومنظمة إعلام للسلام "ماب"، ومنظمة ألف - تحرّك من أجل حقوق الإنسان، في صياغة الرسالة المفتوحة.

ولا يخفي الصحافيون هواجسهم بشأن الخطة الجديدة للإعلام التي لم تجب عن أسئلة بشأن محاكمة الصحافيين ودور النقابة، وكذلك دور الهيئة الناظمة للإعلام التي ستحل مكان الوزارة بحال حلها كما هو مفروض.

🔴نوجّه للرأي العام هذه الرسالة المفتوحة ردًا على تصريح وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، الذي يجسّد سياسة قمع الحريات، إيمانًا منّا بأن إنقاذ الوطن يقتضي مزيدًا من الشفافية بدل الرقابة ومزيدًا من الحريات بدل القمع.@SK_Eyes @Maharat_Lebanon @ALEFliban @map_lbhttps://t.co/eUuZqAkJHW — Adyan Foundation (@adyanfoundation) May 18, 2020

وسألت الرسالة وزيرة الإعلام "هل يمكن شرح سبب ملاحقة صحافيّين وناشطين وكتّاب وفنّانين وغيرهم من المواطنين بهذه التهمة انتقائيًا وكيديًا، أمام الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية "غير المختصة"، بسبب تغريدة، وتعرّضهم للاستدعاء والتحقيق والملاحقة والتوقيف، حتى أن بعضهم اعتُقل أيامًا وأسابيع وواجه شتّى أنواع القمع والترهيب وحتى الضرب والتعذيب، فيما الأمن القومي المذكور لم يهتزّ؟".

كلام الوزيرة عبد الصمد إمعان في سياسة الإخضاع والقمع



وجهت مجموعة من المنظمات المعنية بحرية التعبير رسالة مفتوحة، رداً على تصريح وزيرة الإعلام منال عبد الصمد لإذاعة لبنان في ١٦ أيار.. @SK_Eyes @SMEX @adyanfoundation @map_lb @ALEFliban

لقراءة البيان كاملا:https://t.co/pDuiJh7FrY pic.twitter.com/QYdq5eJTqu — Maharat Foundation (@Maharat_Lebanon) May 18, 2020

وشددت الرسالة على أن السياسة المتبعة هي "سياسة متّبعة أوّلاً وأخيراً إلى الترهيب والإخضاع وقمع الحرّيات بطرق وأساليب مختلفة".

وتابعت المؤسسات والمنظمات الموقّعة: "أما في شأن الحوافز والتسهيلات، أفلم يصل إلى مسامع الوزيرة أن مئات العاملين في حقل الصحافة والإعلام قد صُرفوا تعسّفيًا من مؤسساتهم التي أقفل بعضها وتعثّر البعض الآخر، وما زال معظمهم حتى اليوم ينتظرون دفع مستحقاتهم من أرباب عملهم ويتظاهرون على بُعد أمتار قليلة من مقر وزارة الإعلام ومكتب الوزيرة، بعدما بُحّت حناجرهم وهم يطالبون بحقوقهم. فأين الوزارة والوزيرة من كل ما يجري؟".

كما سألت المؤسسات والمنظمات الموقّعة "كيف يكون الإعلام حرًّا وغير موجّه مع وجود جهاز رقابة مسلّط على رقبته وفوق رأسه؟ وكيف لجهاز تنظيمي أن يعطى سلطات تنفيذية وتقريرية في غياب ما يضمن مهنيته واستقلاليته؟ هل هي "زلّة لسان" ارتجالية؟ ".

وأكدت رسالة المؤسسات والمنظمات أن الحديث عن تعديلات قانونية وإجراءات تهدف إلى تعزيز سلطة نقابات ومجالس فاقدة للاستقلالية وللصلاحية المهنية، تُحضّر في الكواليس لفرضها خلسة كأمر واقع في ظل كل ما يجري، لا ينم سوى عن إرادة الاستمرار في قضم مساحة الحرية المتقلّصة في لبنان، ويهدف إلى إحكام القبضة الحديدية على الإعلام ووضع اليد عليه بكل فروعه، فبعد المكتوب منه والمرئي والمسموع، أتى دور الإلكتروني".