لبنان.. معركة البقاء

تحرك حقوقي منظم في لبنان دفاعا عن الإعلام.. تحذيرات من إحكام قبضة الإخضاع والقمع

الحرة - دبي
19 مايو 2020
تحذير جدي من إحكام قبضة الإخضاع والقمع على الصحافيين والناشطين في لبنان
تحذير جدي من إحكام قبضة الإخضاع والقمع على الصحافيين والناشطين في لبنان

في سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان وقعت خمس منظمات حقوقية تختص بالدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين وحرية الرأي والتعبير، على رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزيرة الإعلام منال عبد الصمد رداً على تصريحها في مداخلة إذاعية في سياق دفاعها عن خطتها في إطار مشروع قانون جديد للإعلام، والذي اعتبرها الناشطون أنها ملتبسة بمسألة محاسبة الصحافيّين والإعلاميّين.

رأت هذه المنظمات الحقوقية أن مشروع القانون الجديد للإعلام يعزز سلطة الدولة ونقابة المحررين المسيسة أصلا ويبقي نظرية ملاحقة الصحافيين وسجنهم بحجة "الأمن القومي والمسّ بالكرامات"، التي تعتبر مصطلحات فضفاضة تعطي مجالا واسعا للأجهزة الأمنية في مضايقة أي صحافي تحت ذريعة الامن والكرامات.

وتعاونت كل من "مؤسسة سمير قصير – مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز"، ومؤسسة مهارات، ومؤسسة أديان، ومنظمة إعلام للسلام "ماب"، ومنظمة ألف - تحرّك من أجل حقوق الإنسان، في صياغة الرسالة المفتوحة.

ولا يخفي الصحافيون هواجسهم بشأن الخطة الجديدة للإعلام التي لم تجب عن أسئلة بشأن محاكمة الصحافيين ودور النقابة، وكذلك دور الهيئة الناظمة للإعلام التي ستحل مكان الوزارة بحال حلها كما هو مفروض.

وسألت الرسالة وزيرة الإعلام "هل يمكن شرح سبب ملاحقة صحافيّين وناشطين وكتّاب وفنّانين وغيرهم من المواطنين بهذه التهمة انتقائيًا وكيديًا، أمام الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية "غير المختصة"، بسبب تغريدة، وتعرّضهم للاستدعاء والتحقيق والملاحقة والتوقيف، حتى أن بعضهم اعتُقل أيامًا وأسابيع وواجه شتّى أنواع القمع والترهيب وحتى الضرب والتعذيب، فيما الأمن القومي المذكور لم يهتزّ؟".

وشددت الرسالة على أن السياسة المتبعة هي "سياسة متّبعة أوّلاً وأخيراً إلى الترهيب والإخضاع وقمع الحرّيات بطرق وأساليب مختلفة".

وتابعت المؤسسات والمنظمات الموقّعة: "أما في شأن الحوافز والتسهيلات، أفلم يصل إلى مسامع الوزيرة أن مئات العاملين في حقل الصحافة والإعلام قد صُرفوا تعسّفيًا من مؤسساتهم التي أقفل بعضها وتعثّر البعض الآخر، وما زال معظمهم حتى اليوم ينتظرون دفع مستحقاتهم من أرباب عملهم ويتظاهرون على بُعد أمتار قليلة من مقر وزارة الإعلام ومكتب الوزيرة، بعدما بُحّت حناجرهم وهم يطالبون بحقوقهم. فأين الوزارة والوزيرة من كل ما يجري؟".

كما سألت المؤسسات والمنظمات الموقّعة "كيف يكون الإعلام حرًّا وغير موجّه مع وجود جهاز رقابة مسلّط على رقبته وفوق رأسه؟ وكيف لجهاز تنظيمي أن يعطى سلطات تنفيذية وتقريرية في غياب ما يضمن مهنيته واستقلاليته؟ هل هي "زلّة لسان" ارتجالية؟ ".

وأكدت رسالة المؤسسات والمنظمات أن الحديث عن تعديلات قانونية وإجراءات تهدف إلى تعزيز سلطة نقابات ومجالس فاقدة للاستقلالية وللصلاحية المهنية، تُحضّر في الكواليس لفرضها خلسة كأمر واقع في ظل كل ما يجري، لا ينم سوى عن إرادة الاستمرار في قضم مساحة الحرية المتقلّصة في لبنان، ويهدف إلى إحكام القبضة الحديدية على الإعلام ووضع اليد عليه بكل فروعه، فبعد المكتوب منه والمرئي والمسموع، أتى دور الإلكتروني".

الحرة - دبي

اقرأ أيضا

تونسيون في شارع الحبيب بورقيبة بعد بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا
أزمة كورونا

هل تقتل حرارة الصيف كورونا؟ جامعة برنستون الأميركية تجيب

دواء جديد فعال في الوقاية من فيروس الإيدز
صحة

"العلماء راضون جدا عن النتيجة".. حقنة جديدة تثبت فعاليتها في الوقاية من الإيدز

إصابة 12 سجين في قطر بفيروس كورونا
قطر

فيروس كورونا يصل إلى سجن قطر المركزي.. وهيومن رايتس تناشد السلطات

تتعرض إيران لموجة جديدة من فيروس كورونا بعد إعادة فتح البلاد
إيران

"الحكومة لم تستجب للتحذيرات".. موجة جديدة من كورونا تضرب إيران بعد فتح البلاد

تعرض ترامب لانتقادات بعد إعلان تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا
أميركا

"خطر لمن في سنك ووزنك".. بيلوسي تحذر ترامب بعد إعلانه تناول هيدروكسي كلوروكين

تحذير جدي من إحكام قبضة الإخضاع والقمع على الصحافيين والناشطين في لبنان
لبنان.. معركة البقاء

تحرك حقوقي منظم في لبنان دفاعا عن الإعلام.. تحذيرات من إحكام قبضة الإخضاع والقمع

انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين المدخنين تدفع مستشفى بريطاني لاستخدام النيكوتين كعلاج
صحة

بعد انخفاض إصابة المدخنين.. مستشفى يتجه لاستخدام النيكوتين كعلاج لمرضى كورونا

لبنان.. معركة البقاء

بتهم بينها تبييض الأموال.. الادعاء على موظف بمصرف لبنان

فرانس برس
19 مايو 2020
الادعاء يوجه تهما بحق موظف في مصرف لبنان
الادعاء يوجه تهما بحق موظف في مصرف لبنان

 ادعت النيابة العامة المالية اللبنانية، الاثنين، على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان، مازن حمدان، وأربعة صيارفة، بجرم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية وتبييض الأموال، وفق ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية.

وأوضحت الوكالة أن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ادعى على حمدان وأربعة صيارفة، بينهم سوري، بجرم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية وتبييض الأموال، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمر.

وأوقفت الأجهزة الأمنية، الخميس، حمدان بناء على أمر من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، في وقت تكثّف السلطات ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف في خضم انهيار اقتصادي متسارع وتراجع قياسي في قيمة الليرة مقابل الدولار.

وكان مصدر قضائي قد كشف، الاثنين، أن القاضي ابراهيم "ادعى على حمدان بجرم التلاعب بالعملة الوطنية وضرب استقرار الليرة عبر القيام بعمليات شراء دولارات مباشرة من الصرافين، وحوّله موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت".

ويعد هذا "أول ادعاء على مسؤول في مصرف لبنان" رغم نفي المصرف في بيان الجمعة، غداة توقيف حمدان، "أي تلاعب في سوق الصرافين" ناتج عن عملياته.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، تتزامن مع أزمة سيولة حادة وشح في الدولار وقيود مصرفية على الودائع وعمليات السحب.

وظهرت منذ الصيف، للمرة الأولى منذ عقود، سوق موازية، تجاوز فيها سعر صرف الدولار الشهر الماضي عتبة الأربعة آلاف ليرة، فيما السعر الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات.

وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين ألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أن الليرة واصلت الانخفاض مقابل الدولار في السوق السوداء.

وكثّفت القوى الأمنية في الأسابيع الأخيرة ملاحقة شبكات الصيرفة غير الشرعية. وأوقفت بطلب من القضاء المختص نحو خمسين صرافاً، قبل أن تفرج عن المرخصين منهم، بتهمة شراء الدولار بأسعار مرتفعة جداً. وشملت عمليات التوقيف نقيب الصرافين محمود مراد الذي يستمر التحقيق معه.

وأقرت الحكومة نهاية الشهر الماضي خطة إصلاحية، تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي يقدّر بأكثر من عشرين مليار دولار. وطلبت على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. وباشر الطرفان عقد اجتماعات منذ الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية غازي وزني الجمعة، إن بلاده مستعدة تلبية طلب صندوق النقد بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.

فرانس برس