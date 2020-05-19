لبنان.. معركة البقاء

لبناني يعترف أمام محكمة أميركية بتصدير قطع درونز لحزب الله

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
اعترف شقيقان لبنانيان في الولايات المتحدة بتصدير قطع درونز إلى حزب الله
اعترف شقيقان لبنانيان في الولايات المتحدة بتصدير قطع درونز إلى حزب الله

اعترف لبناني أمام محكمة فدرالية في ولاية مينيسوتا بالتآمر لتصدير قطع غيار وتكنولوجيا خاصة بالطائرات المسيرة من الولايات المتحدة إلى ميليشيا حزب الله في بلده الأصلي.

وقالت المدعية العامة إيريكا ماكدونالد، الاثنين، إن أسامة حماده البالغ من العمر 55 عاما، اعترف بالتآمر لتصدير سلع وتكنولوجيا بشكل غير قانوني. 

وكان شقيقه عصام حماده قد اعترف بذنبه أمام محكمة في مينيسوتا في مارس الماضي.

ويقول ممثلو الادعاء إن الأخوين حصلا على تكنولوجيا متطورة خاصة بالطائرات المسيرة ما بين عامي 2009 و2013 وعملوا على تصديرها إلى حزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. 

واعتقل الرجلان في جنوب إفريقيا في فبراير 2018 ثم سلما إلى الولايات المتحدة في الخريف الماضي. 

وبحسب لائحة الاتهام فقد شملت القطع التي أرسلها عصام وأسامة وحدات قياس تسمح برصد موقع الطائرات خلال تحليقها، وبوصلات رقمية يمكن إقرانها بوحدات القياس في أنظمة توجيه الطائرات المسيرة. وشملت قطع الغيار محركا نفاثا واحدا و20 محركا مكبسيا. 

واعترف عصام بأن شقيقه رتب لشراء قطع الغيار والتكنولوجيا من مختلف البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بين 2009 إلى 2011.

واعترف أيضا بأنه قام بتحويل الأموال من لبنان إلى حسابات شقيقه في جنوب أفريقيا بهدف شراء تلك الأجزاء.

وورد في لائحة اتهام عصام حمادة، أنه قام عام 2010 بتحويل مبلغ 59 ألف دولار من مصرف في بيروت إلى حساب مصرفي في جنوب أفريقيا تابع لشركة يملكها شقيقه أسامة، وأنه حول في 2014، قرابة 15 ألف دولار من بيروت إلى شركة أخرى يديرها أسامة في جنوب أفريقيا، وفي اليوم نفسه أرسل حوالي 100 ألف دولار إلى ذات الشركة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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لبنان.. معركة البقاء

لبناني يعترف أمام محكمة أميركية بتصدير قطع درونز لحزب الله

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كانت تدرس القانون.. جريمة صادمة في بريطانيا ضحيتها فتاة لبنانية

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
الشابة اللبنانية آية هاشم (19 عاما)
الشابة اللبنانية آية هاشم (19 عاما) | Source: social media

ضجت وسائل الإعلام البريطانية بحادثة مقتل الطالبة اللبنانية  اللاجئة آية هاشم (19 عاما) وذلك بعدما أطلق عليها النار أثناء ذهابها للتسوق.

الفتاة كانت قد لجأت مع عائلتها إلى بريطانيا بعدما تدهورت الأوضاع في لبنان ليطلق عليها مجهول النار، فيما اعتقلت السلطات 3 أشخاص مشتبه بهم وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان.

الجريمة وقعت عصر الأحد حيث ذهبت آيه لأحد المحلات التجارية على بعد 100 متر من منزلها في بلاكبيرن بمقاطعة لانكشاير 

الشرطة أوضحت أنها لم تصل إلى دليل يكشف الدافع من وراء هذه الجريمة، لكنها تضع فرضيتي العنصرية أو الإرهاب.

الشابة آية طالبة في السنة الثانية بكلية القانون في جامعة سالفورد، وكانت ناشطة في العمل التطوعي ضمن مجتمع اللجوء واللاجئين في بلاكبيرن، كما أنها متطوعة في جمعيات الأطفال بالمنطقة.

وهي الأبنة الكبرى بين عائلتها التي تضم أربعة أشقاء، ونعاها والدها إسماعيل وقال إنها كانت قد اجتازت مؤخرا امتحان القانون في السنة الثانية بالجامعة، وكانت نائب رئيسة جمعية القانون في كليتيها.

انا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الاسى والحزن واللوعة ننعى الى صاحب الزمان عج ورسول رب العالمين رسول الرحمة محمد صلى...

Posted by Ismail Hachem on Sunday, May 17, 2020

جمعية الأطفال في بلاكبيرن قالت كانت آية شابة رائعة حقا، وصوت ملهم للأطفال والشباب، وقلوبنا مع عائلتها في هذا الوقت المروع.

مشروع مجتمع اللاجئين في بلاكبيرن نعى أيضا آية: "بحزن شديد وألم يمدي القلب علينا أن نشارككم أننا فقداننا آية الابنة الكبرى الحبيبة لسمر وإسماعيل هاشم من لبنان".

With great sadness and heartache we have to share with you that we have lost Aya, beloved eldest daughter of Samar and...

Posted by ARC Project Blackburn on Monday, May 18, 2020

وأشار كثيرون ممن يعرفون آيه إلى أنها كانت تحلم وتطمح بدراسة القانون الدولي، ولكن هجوما بلا معنى أودى بحياتها.

الحرة / ترجمات - واشنطن