المصارف اللبنانية تنتقد خطة الحكومة وتحذر من نتائج "كارثية"

هاجمت جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، الخطة الحكومية للإنعاش المالي لاحتوائها على "ثغرات من شأنها أن تقود البلاد إلى كارثة"، منتقدة عدم إطلاع الجمعية أو السماح لها بالمشاركة في إعداد خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.

وقالت الجمعية في بيان إنها قدمت "مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها إلى لجنة المال والموازنة النيابية"، وأبدت "استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحل الأنسب الذي ينبغي اعتماده".

ويساهم القطاع المصرفي اللبناني بنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويشغل نحو 26 ألف موظف، بحسب الجمعية.

وأكد بيان الجمعية أن "المعاناة على الأمد القصير لا يمكن تجنبها"، لكن الجمعية دعت إلى "عدم تعميق البؤس الجماعي في البلاد وتأخير الانتعاش الاقتصادي".

وقالت الجمعية إن "الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن المفترض من خلال التعثّر الداخلي، ولأن التخلّف عن السداد الداخلي له مضاعفات كبيرة وخطيرة، فهو نادر للغاية. وإذا غرق لبنان في انكماش اقتصادي حاد من جرّاء االتعثر الداخلي، فلن يظهر ضوء في نهاية النفق".

وحذر البيان من أن "التخلف عن السداد الداخلي من شأنه أن يخفض إنتاجنا إلى مستوى أدنى منه في اليمن وكمبوديا، وسيعاني شعبنا من الفقر طوال العقد المقبل"، كما انتقد "دعوة خطة الحكومة لمصرف لبنان إلى التخلّف عن السداد"، مضيفة "بخلاف المصرف المركزي لزيمبابوي، فإن المصارف المركزية حول العالم تفي دائماً بالتزاماتها".

وحذرت الجمعية من "إفلاس العديد من الأشخاص والشركات، بسبب الركود المقترن بالتعثر الداخلي، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي".

وأقرت الحكومة نهاية الشهر الماضي خطة إصلاحية، تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي يقدر بأكثر من عشرين مليار دولار. وطلبت على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. وباشر الطرفان عقد اجتماعات منذ الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية غازي وزني الجمعة، إن بلاده مستعدة لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.