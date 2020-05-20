لبنان.. معركة البقاء

المصارف اللبنانية تنتقد خطة الحكومة وتحذر من نتائج "كارثية"

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية
يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية

هاجمت جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، الخطة الحكومية للإنعاش المالي لاحتوائها على "ثغرات من شأنها أن تقود البلاد إلى كارثة"، منتقدة عدم إطلاع الجمعية أو السماح لها بالمشاركة في إعداد خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.

وقالت الجمعية في بيان إنها قدمت "مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها إلى لجنة المال والموازنة النيابية"، وأبدت "استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحل الأنسب الذي ينبغي اعتماده".

ويساهم القطاع المصرفي اللبناني بنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويشغل نحو 26 ألف موظف، بحسب الجمعية.

وأكد بيان الجمعية أن "المعاناة على الأمد القصير لا يمكن تجنبها"، لكن الجمعية دعت إلى "عدم تعميق البؤس الجماعي في البلاد وتأخير الانتعاش الاقتصادي".

وقالت الجمعية إن "الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن المفترض من خلال التعثّر الداخلي، ولأن التخلّف عن السداد الداخلي له مضاعفات كبيرة وخطيرة، فهو نادر للغاية. وإذا غرق لبنان في انكماش اقتصادي حاد من جرّاء االتعثر الداخلي، فلن يظهر ضوء في نهاية النفق".

وحذر البيان من أن "التخلف عن السداد الداخلي من شأنه أن يخفض إنتاجنا إلى مستوى أدنى منه في اليمن وكمبوديا، وسيعاني شعبنا من الفقر طوال العقد المقبل"، كما انتقد "دعوة خطة الحكومة لمصرف لبنان إلى التخلّف عن السداد"، مضيفة "بخلاف المصرف المركزي لزيمبابوي، فإن المصارف المركزية حول العالم تفي دائماً بالتزاماتها".

وحذرت الجمعية من "إفلاس العديد من الأشخاص والشركات، بسبب الركود المقترن بالتعثر الداخلي، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي".

وأقرت الحكومة نهاية الشهر الماضي خطة إصلاحية، تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي يقدر بأكثر من عشرين مليار دولار. وطلبت على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. وباشر الطرفان عقد اجتماعات منذ الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية غازي وزني الجمعة، إن بلاده مستعدة لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.

الحرة - واشنطن

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لبنان.. معركة البقاء

في "استمرار لسياسة الترهيب".. إعلامية لبنانية تخضع للتحقيق بسبب رياض سلامة

20 مايو 2020
صادق خضعت للتحقيق بتهمة الإساءة للقطاع المصرفي والتحريض على حاكم مصرف لبنان
صادق خضعت للتحقيق بتهمة الإساءة للقطاع المصرفي والتحريض على حاكم مصرف لبنان

قالت الإعلامية اللبنانية، ديما صادق، إن خضعت للتحقيق، الأربعاء، بتهمة الإساءة للقطاع المصرفي والتحريض على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في خطوة وصفتها بـ"استمرار لسياسة الترهيب التي تمارسها السلطة".

وذكرت صادق، على تويتر، إن، خلال جلسة التحقيق، تم اتهامها بـ"النيل من مكانة الدولة المالية" وتحريض "الطبقة الفقيرة على حاكم مصرف لبنان"، بالإضافة إلى الإساءة إلى "سمعة القطاع المصرفي في لبنان".

وبعد أن أخلي سبيلها رهن التحقيق إثر حوالي 5 ساعات من الاستماع إلى إفادتها، وصفت صادق ما جرى معها بأنه استمرار لسياسة الترهيب التي تمارسها السلطة الحاكمة بحق أصحاب الرأي المخالف لتوجهاتها.

وكانت منظمة العفو الدولية حثت السلطات اللبنانية على "احترام الحق بالتعبير، خاصةً في الأزمات، وعلى الالتزام بقانون حقوق الإنسان الدولي في التعامل مع قضايا النشر"، مؤكدة أنه "لا اختصاص للأجهزة الأمنية والعسكرية والقضاء الجنائي بقضايا التعبير". 

وقالت المنظمة إن "قسم المباحث الجنائية المركزية" في قوى الأمن الداخلي عمد إلى استدعاء صادق "للتحقيق للمرة الثانية هذا العام. وقد تم الاستدعاء بشكل غير قانوني، إذ أجري عبر الهاتف، ومن دون إبلاغها رسمياً بسبب الاستدعاء، هوية الجهة التي تقدّمت بالشكوى ولا المسوّغ القضائي لذلك".

وأضافت "رغم عدم توضيح الجهاز الأمني لأسباب الاستدعاء، فإن النمط المتكرر والسائد للاستدعاءات يضعه في خانة تجريم القدح والذم والتشهير. إن المعايير الدولية تجزم بأن لا اختصاص للقضاء الجنائي في قضايا التشهير، فهي تقع تحت اختصاص القضاء العدلي. لذلك، تعتبر هذه الاستدعاءات انتهاكاً للحق بالتعبير".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، تتزامن مع أزمة سيولة حادة وشحّ في الدولار وقيود مصرفية على الودائع وعمليات السحب.

وظهرت منذ الصيف للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، تجاوز فيها سعر صرف الدولار الشهر الماضي عتبة الأربعة آلاف ليرة، فيما السعر الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات.

وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين ألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أن الليرة واصلت الانخفاض مقابل الدولار في السوق السوداء.