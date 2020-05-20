لبنان.. معركة البقاء

في "استمرار لسياسة الترهيب".. إعلامية لبنانية تخضع للتحقيق بسبب رياض سلامة

20 مايو 2020
صادق خضعت للتحقيق بتهمة الإساءة للقطاع المصرفي والتحريض على حاكم مصرف لبنان
صادق خضعت للتحقيق بتهمة الإساءة للقطاع المصرفي والتحريض على حاكم مصرف لبنان

قالت الإعلامية اللبنانية، ديما صادق، إن خضعت للتحقيق، الأربعاء، بتهمة الإساءة للقطاع المصرفي والتحريض على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في خطوة وصفتها بـ"استمرار لسياسة الترهيب التي تمارسها السلطة".

وذكرت صادق، على تويتر، إن، خلال جلسة التحقيق، تم اتهامها بـ"النيل من مكانة الدولة المالية" وتحريض "الطبقة الفقيرة على حاكم مصرف لبنان"، بالإضافة إلى الإساءة إلى "سمعة القطاع المصرفي في لبنان".

وبعد أن أخلي سبيلها رهن التحقيق إثر حوالي 5 ساعات من الاستماع إلى إفادتها، وصفت صادق ما جرى معها بأنه استمرار لسياسة الترهيب التي تمارسها السلطة الحاكمة بحق أصحاب الرأي المخالف لتوجهاتها.

وكانت منظمة العفو الدولية حثت السلطات اللبنانية على "احترام الحق بالتعبير، خاصةً في الأزمات، وعلى الالتزام بقانون حقوق الإنسان الدولي في التعامل مع قضايا النشر"، مؤكدة أنه "لا اختصاص للأجهزة الأمنية والعسكرية والقضاء الجنائي بقضايا التعبير". 

وقالت المنظمة إن "قسم المباحث الجنائية المركزية" في قوى الأمن الداخلي عمد إلى استدعاء صادق "للتحقيق للمرة الثانية هذا العام. وقد تم الاستدعاء بشكل غير قانوني، إذ أجري عبر الهاتف، ومن دون إبلاغها رسمياً بسبب الاستدعاء، هوية الجهة التي تقدّمت بالشكوى ولا المسوّغ القضائي لذلك".

وأضافت "رغم عدم توضيح الجهاز الأمني لأسباب الاستدعاء، فإن النمط المتكرر والسائد للاستدعاءات يضعه في خانة تجريم القدح والذم والتشهير. إن المعايير الدولية تجزم بأن لا اختصاص للقضاء الجنائي في قضايا التشهير، فهي تقع تحت اختصاص القضاء العدلي. لذلك، تعتبر هذه الاستدعاءات انتهاكاً للحق بالتعبير".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، تتزامن مع أزمة سيولة حادة وشحّ في الدولار وقيود مصرفية على الودائع وعمليات السحب.

وظهرت منذ الصيف للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، تجاوز فيها سعر صرف الدولار الشهر الماضي عتبة الأربعة آلاف ليرة، فيما السعر الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات.

وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين ألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أن الليرة واصلت الانخفاض مقابل الدولار في السوق السوداء.

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صادق خضعت للتحقيق بتهمة الإساءة للقطاع المصرفي والتحريض على حاكم مصرف لبنان
لبنان.. معركة البقاء

في "استمرار لسياسة الترهيب".. إعلامية لبنانية تخضع للتحقيق بسبب رياض سلامة

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عربي ودولي

فيديو لاعتداء عسكري لبناني على طبيب يشعل مواقع التواصل.. وقيادة الجيش تتحرك

الحرة - دبي
20 مايو 2020
الجيش: ما قام به هؤلاء العسكريَّين هو عمل فردي لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها
الجيش: ما قام به هؤلاء العسكريَّون هو عمل فردي لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها

 ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بفيديو يظهر قيام عناصر من الجيش اللبناني بالاعتداء على طبيب في طوارئ إحدى مستشفيات الشمال.

وقال مغردون أن الطبيب الذي تعرض للاعتداء هو الدكتور لؤي شلبي، والحادثة حصلت في طوارئ مستشفى دار الشفاء في طرابلس أثناء قيامه بواجبه الطبي بمعاينة مصاب بطلق ناري جراء إشكال فردي.

وبحسب المعلومات التي توافرت فقد أراد الطبيب إتمام تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، إلا أن عناصر الجيش أرادوا التحقيق معه رغم أن حالته كانت حرجة جداً، وعندما رفض الطبيب استجوابه لكونه كان يغيب عن الوعي وبحاجة الى عناية طبية عاجلة، تهجّم عليه عناصر الجيش واعتدى أحدهم عليه بالضرب.
 

وبعد ساعات من الاعتداء، أصدرت قيادة الجيش بيانا أسفت فيه لما حصل، مؤكدة أن ما قام به هؤلاء العسكريَّون هو عمل فردي لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها. 

وأشارت إلى أنها قد اتخذت على الفور إجراءات مسلكية بحقّ العسكريَّين اللذَين أقدما على التعرّض للطبيب وتم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة".

وأكدت احترامها الشديد للجسم الطبي وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية ورفضها أي تعرّض لطاقمه تحت أي سبب أو ذريعة.

مستشفى دار الشفاء في طرابلس بدورها، أكدت تعرض أحد أطباء الطوارئ لديها للضرب من أحد العسكريين، وقالت في بيان: "إننا في إدارة المستشفى إذ نستنكر هذا العمل المدان بكل المقاييس، ونحن على يقين من أن هذا الخطأ الفردي الذي قام به العنصر لا يمثل فيها قيادته ومرجعيته، نؤكد استمرارنا بعملنا وواجبنا الإنساني في تقديم الرعاية الطبية لجميع المرضى من دون استثناء، وتعاوننا مع كل الهيئات والمؤسسات العسكرية منها والمدنية".

الحرة - دبي