لبنان.. معركة البقاء

"ربما يتعذر عليهم قريبا تحمل ثمن الخبز".. دياب: لبنان معرض لأزمة غذاء كبرى

رويترز
21 مايو 2020
أكد حسان دياب رئيس الوزراء أن لبنان معرضة لأزمة غذائية بسبب كورونا
أكد حسان دياب رئيس الوزراء أن لبنان معرضة لأزمة غذائية بسبب كورونا

حذر رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب من أن لبنان معرض لمواجهة أزمة غذائية كبرى وأن عددا كبيرا من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريبا في توفير ثمن الخبز بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد وتداعيات جائحة كوفيد-19.

كما حذر دياب في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست من أن الجائحة أطلقت شرارة أزمة عالمية في الأمن الغذائي.

وقال إن من الضروري مقاومة المحاولات الرامية لتقييد صادرات الغذاء، ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق استثنائي لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب الأزمة.

وأكد دياب أنه بغير ذلك ربما يطلق الجوع شرارة موجة هجرة جديدة إلى أوروبا ويزعزع استقرار المنطقة بدرجة أكبر.

ويواجه لبنان أزمة شديدة حتى قبل تفشي مرض كوفيد-19، فقد هوت قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف منذ أكتوبر الماضي وسط نقص في النقد الأجنبي، كما ارتفعت معدلات التضخم والبطالة بشدة، وتخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية في مارس الماضي.

وأشار دياب في مقاله إلى أن أسعار المواد الغذائية المستوردة ارتفعت لأكثر من المثلين منذ بداية 2020.

ويستورد لبنان أكثر من نصف احتياجاته من الغذاء.

وكتب: "يواجه لبنان الذي كان في وقت من الأوقات سلة الغذاء في شرق المتوسط تحديا كبيرا لم يكن من الممكن تخيله قبل عقد من الزمان يتمثل في خطر نشوب أزمة غذائية كبرى".

وقال: "قبل بضعة أسابيع شهد لبنان أول احتجاجات الجوع، فقد توقف كثيرون من اللبنانيين عن شراء اللحوم والفاكهة والخضروات وربما يتعذر عليهم قريبا تحمل ثمن الخبز".

وأفاد أن مرض كوفيد-19 والقيود التي فرضت لاحتوائه أدت إلى تدهور كبير في الأزمة الاقتصادية وأحدثت اضطرابا عميقا في سلسلة الإمدادات الغذائية، وتابع أن 80% من القمح اللبناني مصدره أوكرانيا وروسيا لكن روسيا أوقفت في الشهر الماضي صادرات القمح في حين أن أوكرانيا تدرس اتخاذ قرار مماثل.
 

رويترز

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لبنان.. معركة البقاء

100 يوم على ولادة الحكومة اللبنانية.. فيديو "إنجازاتها الوهمية" يصطدم بواقع "الفشل والانهيار"

الحرة - دبي
21 مايو 2020
تحدث مواطنون عن انهيار البلد والامعان في المحسوبيات والفشل خلال مئوية الحكومة
تحدث مواطنون عن انهيار البلد والامعان في المحسوبيات والفشل خلال مئوية الحكومة

100 يوم على ولادة الحكومة اللبنانية ونيلها الثقة، فترة 100 يوم كان رئيسها حسان دياب وضعها معيارا لتقييم أداء الحكومة أو الاستقالة في حال الفشل في تحقيق إنجازات خلالها، وقال تحديدا  "100 يوم أو منفلّ على البيت"، واعتبر حينها أنه هذه الفترة التي سيحتاجها لكسب ثقة المواطنين بالأداء السياسي الذي نخره الفساد منذ عشرات السنين.

بلغت الحكومة تاريخها المنشود فأنتجت فيديو حمل عنوان "100 يوم من مواجهة التحديات"، مرفق بهاتشاغ "#بتضامننا_ننجح"، تزامنا مع الإعلان عن كلمة منتظرة بعد ظهر اليوم الخميس سيتوجه بها دياب الى اللبنانيين بعد جلسة ستعقد في السراي الحكومي، وذلك لمناسبة إتمام مهلة المئة يوم التي أعطاها لحكومته، وقد طلب من جميع الوزراء إعداد تقارير حول إنجازات وزاراتهم خلال هذه المئة يوم لتعرض خلال الجلسة، ومن ثم في كلمته.

ما هي إلا دقائق على نشر الفيديو حتى أصطدم بواقع المواطنين المرير الذين تحدثوا عن انهيار البلد والإمعان في المحسوبيات والفشل خلال مئوية الحكومة، معددين إنجازاتها الوهمية التي تتراوح بين انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار (4230 ليرة لكل دولار، مقابل 2230 ليرة قبل تولي الحكومة الحالية)، وارتفاع المواد الغذائية بشكل جنوني حتى بلغ هذا الارتفاع 300% لبعض المواد الغذائية، ناهيك عن تراجع تصنيف لبنان بين الدول لينافس لبنان فنزويلا فقط على المركز الأخير في الأسواق الناشئة الأكثر تعرضّاً للمخاطر المالية، بحسب "الإيكونوميست".

 

أبرز "إنجازات" الحكومة الخطة الاقتصادية التي أقرت في مجلس الوزراء وتعرضت لإطلاق نار صديقة في اللجان النيابية التابعة للأحزاب التي شكلت الحكومة، ثم الحديث عن قوانين مكافحة الفساد لم يرشح عنها توقيف مسؤول واحد في دولة تبخر من خزينتها أكثر من 100 مليار دولار. 

ربما من أكثر الإنجازات لهذه الحكومة هو حرف "س" للدلالة على المستقبل، حيث لم تخل مقررات الجلسات من مصطلحات "سنعمل – سنتجه – سنعلن – سندرس .. إلخ" وتنتهي الأمور عند هذا الحد، كما يأخذ على الحكومة حديثها الدائم عن "صدمات" من كثرة ملفات الفساد المتراكمة عبر عقود، وهي كأنها أتت من كوكب آخر رغم أن تأليفها وتشكيلها وتسمية أعضائها كان من جهات شاركت في جميع الحكومات المتعاقبة إن كان حزب الله أو التيار الوطني وحلفائهما.

الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي اتفقت على فشل الحكومة في معالجة الملفات التي قالت إنها ستكون أولوية على طاولتها، وسألوا عن الإصلاحات الموعودة والشفافية والتعيينات التي لا تطرح في أي جلسة إلا ويتم رفعها كي لا يحصل انفجار يؤدي إلى استقالة الوزراء المحسوبين على هذه الجهة أو تلك. 
 

أما في شكل الفيديو، فقد تعرض للانتقادات لأن معظم لقطاته من ثورة 17 أكتوبر التي وصلت الحكومة على اكتافها الى السراي، إضافة لبعض لقطات لقائد الجيش الذي لا علاقة للحكومة بتعيينه، وباقي الفيديو عبارة عن صور رئيس الحكومة، حيث لم تتضمن أي صورة للوزراء أو لأي إنجاز أو مشروع. 

الحرة - دبي