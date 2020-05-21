لبنان.. معركة البقاء

100 يوم على ولادة الحكومة اللبنانية.. فيديو "إنجازاتها الوهمية" يصطدم بواقع "الفشل والانهيار"

الحرة - دبي
21 مايو 2020
تحدث مواطنون عن انهيار البلد والامعان في المحسوبيات والفشل خلال مئوية الحكومة
تحدث مواطنون عن انهيار البلد والامعان في المحسوبيات والفشل خلال مئوية الحكومة

100 يوم على ولادة الحكومة اللبنانية ونيلها الثقة، فترة 100 يوم كان رئيسها حسان دياب وضعها معيارا لتقييم أداء الحكومة أو الاستقالة في حال الفشل في تحقيق إنجازات خلالها، وقال تحديدا  "100 يوم أو منفلّ على البيت"، واعتبر حينها أنه هذه الفترة التي سيحتاجها لكسب ثقة المواطنين بالأداء السياسي الذي نخره الفساد منذ عشرات السنين.

بلغت الحكومة تاريخها المنشود فأنتجت فيديو حمل عنوان "100 يوم من مواجهة التحديات"، مرفق بهاتشاغ "#بتضامننا_ننجح"، تزامنا مع الإعلان عن كلمة منتظرة بعد ظهر اليوم الخميس سيتوجه بها دياب الى اللبنانيين بعد جلسة ستعقد في السراي الحكومي، وذلك لمناسبة إتمام مهلة المئة يوم التي أعطاها لحكومته، وقد طلب من جميع الوزراء إعداد تقارير حول إنجازات وزاراتهم خلال هذه المئة يوم لتعرض خلال الجلسة، ومن ثم في كلمته.

ما هي إلا دقائق على نشر الفيديو حتى أصطدم بواقع المواطنين المرير الذين تحدثوا عن انهيار البلد والإمعان في المحسوبيات والفشل خلال مئوية الحكومة، معددين إنجازاتها الوهمية التي تتراوح بين انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار (4230 ليرة لكل دولار، مقابل 2230 ليرة قبل تولي الحكومة الحالية)، وارتفاع المواد الغذائية بشكل جنوني حتى بلغ هذا الارتفاع 300% لبعض المواد الغذائية، ناهيك عن تراجع تصنيف لبنان بين الدول لينافس لبنان فنزويلا فقط على المركز الأخير في الأسواق الناشئة الأكثر تعرضّاً للمخاطر المالية، بحسب "الإيكونوميست".

 

أبرز "إنجازات" الحكومة الخطة الاقتصادية التي أقرت في مجلس الوزراء وتعرضت لإطلاق نار صديقة في اللجان النيابية التابعة للأحزاب التي شكلت الحكومة، ثم الحديث عن قوانين مكافحة الفساد لم يرشح عنها توقيف مسؤول واحد في دولة تبخر من خزينتها أكثر من 100 مليار دولار. 

ربما من أكثر الإنجازات لهذه الحكومة هو حرف "س" للدلالة على المستقبل، حيث لم تخل مقررات الجلسات من مصطلحات "سنعمل – سنتجه – سنعلن – سندرس .. إلخ" وتنتهي الأمور عند هذا الحد، كما يأخذ على الحكومة حديثها الدائم عن "صدمات" من كثرة ملفات الفساد المتراكمة عبر عقود، وهي كأنها أتت من كوكب آخر رغم أن تأليفها وتشكيلها وتسمية أعضائها كان من جهات شاركت في جميع الحكومات المتعاقبة إن كان حزب الله أو التيار الوطني وحلفائهما.

الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي اتفقت على فشل الحكومة في معالجة الملفات التي قالت إنها ستكون أولوية على طاولتها، وسألوا عن الإصلاحات الموعودة والشفافية والتعيينات التي لا تطرح في أي جلسة إلا ويتم رفعها كي لا يحصل انفجار يؤدي إلى استقالة الوزراء المحسوبين على هذه الجهة أو تلك. 
 

أما في شكل الفيديو، فقد تعرض للانتقادات لأن معظم لقطاته من ثورة 17 أكتوبر التي وصلت الحكومة على اكتافها الى السراي، إضافة لبعض لقطات لقائد الجيش الذي لا علاقة للحكومة بتعيينه، وباقي الفيديو عبارة عن صور رئيس الحكومة، حيث لم تتضمن أي صورة للوزراء أو لأي إنجاز أو مشروع. 

الحرة - دبي

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لبنان.. معركة البقاء

100 يوم على ولادة الحكومة اللبنانية.. فيديو "إنجازاتها الوهمية" يصطدم بواقع "الفشل والانهيار"

لبنان.. معركة البقاء

المصارف اللبنانية تنتقد خطة الحكومة وتحذر من نتائج "كارثية"

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية
جمعية مصارف لبنان

هاجمت جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، الخطة الحكومية للإنعاش المالي لاحتوائها على "ثغرات من شأنها أن تقود البلاد إلى كارثة"، منتقدة عدم إطلاع الجمعية أو السماح لها بالمشاركة في إعداد خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.

وقالت الجمعية في بيان إنها قدمت "مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها إلى لجنة المال والموازنة النيابية"، وأبدت "استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحل الأنسب الذي ينبغي اعتماده".

ويساهم القطاع المصرفي اللبناني بنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويشغل نحو 26 ألف موظف، بحسب الجمعية.

وأكد بيان الجمعية أن "المعاناة على الأمد القصير لا يمكن تجنبها"، لكن الجمعية دعت إلى "عدم تعميق البؤس الجماعي في البلاد وتأخير الانتعاش الاقتصادي".

وقالت الجمعية إن "الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن المفترض من خلال التعثّر الداخلي، ولأن التخلّف عن السداد الداخلي له مضاعفات كبيرة وخطيرة، فهو نادر للغاية. وإذا غرق لبنان في انكماش اقتصادي حاد من جرّاء االتعثر الداخلي، فلن يظهر ضوء في نهاية النفق".

وحذر البيان من أن "التخلف عن السداد الداخلي من شأنه أن يخفض إنتاجنا إلى مستوى أدنى منه في اليمن وكمبوديا، وسيعاني شعبنا من الفقر طوال العقد المقبل"، كما انتقد "دعوة خطة الحكومة لمصرف لبنان إلى التخلّف عن السداد"، مضيفة "بخلاف المصرف المركزي لزيمبابوي، فإن المصارف المركزية حول العالم تفي دائماً بالتزاماتها".

وحذرت الجمعية من "إفلاس العديد من الأشخاص والشركات، بسبب الركود المقترن بالتعثر الداخلي، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي".

وأقرت الحكومة نهاية الشهر الماضي خطة إصلاحية، تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي يقدر بأكثر من عشرين مليار دولار. وطلبت على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. وباشر الطرفان عقد اجتماعات منذ الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية غازي وزني الجمعة، إن بلاده مستعدة لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.

الحرة - واشنطن