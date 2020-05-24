لبنان.. معركة البقاء

شائعة عن وفاة الرئيس اللبناني تخرج وكالة الأنباء الرسمية عن صمتها

الحرة - دبي
24 مايو 2020
وسائل التواصل ضجت ليل أمس بهذه الشائعات
وسائل التواصل ضجت ليل أمس بهذه الشائعات

تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مساء أمس، وخصوصاً عبر تطبيق واتساب، وعلى نطاق واسع منشورات مغلوطة عن وفاة رئيس الجمهورية ميشال عون البالغ من العمر 85 عاما.

وجاء في الخبر المنتشر والذي تمت صياغته واضافة بعض التفاصيل له بما يوحي بأنه خبر ذو مصداقية: "معلومات شبه مؤكدة عن وفاة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية ليل أمس في بيروت... وتؤكد المعلومات بأن عائلة الرئيس في المستشفى وبأن ابنته شنتال قد انهارت في صرح المستشفى ومنعت وسائل الإعلام من الدخول".


كما نسب البعض متن هذا الخبر إلى الوكالة الوطنية الرسمية، التي سارعت إلى إصدار بيان نفت فيه ما ينسب إليها، واصفة هذه الأخبار المغلوطة بأنها "سيناريوهات مفبركة لا أساس لها من الصحة"، وأوضحت أن "لا علاقة لها مطلقا بما نُسب اليها من رواية مختلقة غايتها إحداث البلبلة".

وكانت وسائل التواصل ضجت ليل أمس بهذه الشائعات وسأل بعض الناشطين عن غاية من يقوم بفبركة هذا النوع من الأخبار.

كما تمنى مؤيدو عون له دوام الصحة والعافية.

 

 

الحرة - دبي

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وسائل التواصل ضجت ليل أمس بهذه الشائعات
لبنان.. معركة البقاء

شائعة عن وفاة الرئيس اللبناني تخرج وكالة الأنباء الرسمية عن صمتها

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انتقد رئيس البرلمان اللبناني فتعرض للضرب.. مخرج "جريدة 17 تشرين" في المستشفى

الحرة - دبي
24 مايو 2020
مخرج "جريدة 17 تشرين" بشير أبوزيد
مخرج "جريدة 17 تشرين" بشير أبوزيد

حادثة جديدة تضاف إلى سجل "الثنائي الشيعي" في لبنان، أي حزب الله وحليفه حركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في الاعتداء على المنتفضين من حراك 17 أكتوبر، وخصوصا أولئك الذين ثاروا بوجه هذا الثنائي في مناطق سيطرته في جنوب البلاد وضاحية بيروت الجنوبية.

هذه الاعتداءات التي تأتي منسقة ومدروسة من قبل أشخاص يعرفهم المعتدى عليه بالوجوه والأسماء، لأنهم من نفس القرية أو المنطقة التي يقطن فيها، دائما تكون بسبب منشور كتبه انتقد فيه "الثنائي" أو بسبب رأي عرضه خلال مشاركته في التظاهرات ضد الطبقة السياسية الحاكمة، وبعدها يتدخل الوجهاء في محاولة لعدم تقديم شكوى ضد المعتدين، والتي وإن قدمت فإنها توضع في أدراج القضاء بسبب التدخلات السياسية من الجهات التي تحميهم.

آخر هذه الاعتداءات ما تعرض له مخرج "جريدة 17 تشرين" (صحيفة محلية انطلقت مع بدء التظاهرات في 17 أكتوبر) بشير أبوزيد في بلدته الجنوبية كفررمان، بسب ما كتبه على حسابه على فيسبوك، منتقدا فيه انقطاع الكهرباء عن مختلف مناطق الجنوب باستثناء قصر الرئيس نبيه بري ومحيطه.
 

اطفوا قدّام بيت نبيه برّي وضوّوا بيوت الناس.

Posted by Bachir Abou Zeid on Thursday, May 21, 2020

 

وكتب بشير أول من أمس: "طفّوا إدّام بيت نبيه بري وضوّوا بيوت الناس" (أطفئوا الإضاءة قرب منزل نبيه بري وأضيئوا منازل الناس)، هذا ما أثار حملة افتراضية شبه منظمة عليه، وصلت الى اتهام والده بسرقة الكهرباء، حيث أوضح في منشور آخر أن ما يثار حول والده هو شائعات، قبل أن تتحول الحملة ضده إلى اعتداء جسدي دخل على إثره الى المستشفى، بعد إصابته في يده وكتفه وعينه.

مبارح بالليل، نشرت عصفحتي عالفايسبوك بوست مكتوب فيه ”اطفوا قدّام بيت نبيه برّي، وضوّوا بيوت الناس“. بعدها بوقت قصير،...

Posted by Bachir Abou Zeid on Friday, May 22, 2020

 يُذكر أنّ أبوزيد سبق وأُوقف من قبل القوى الأمنية في بيروت أثناء تغطيته أحد تظاهرات الحراك الشعبي، ثم أعيد إطلاق سراحه.

تستنتكر هيئة تحرير جريدة ١٧ تشرين الاعتداء العنيف الذي تعرض له رئيس تحريرها بشير أبو زيد في بلدته كفررمان أمام منزل...

Posted by ‎جريدة ١٧ تشرين‎ on Friday, May 22, 2020

وكالعادة وبعد كل اعتداء على الناشطين تصدر حركة أمل بيانا تستنكر ما حدث وتؤكد أن الحادث فردي، وهذا ما حصل هذه المرة حيث عقد في مقر قيادة إقليم الجنوب في "حركة أمل" في النبطية لقاء مشترك مع "الحزب الشيوعي اللبناني"، وأكد الجانبان أن "ما جرى في كفررمان هو حادث فردي لا طابع سياسياً له، وهو قيد المعالجة والمتابعة من الجهات المختصة".

 


ما حصل مع أبو زيد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول هاشتاغ " #انا_بشير_ابو_زيد" إلى الأكثر تداولا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث استنكر الناشطون الاعتداءات الممنهجة التي يتعرض لها كل شخص ينتقد "الثنائي الشيعي" وخصوصا إذا كان من البيئة التي يسطر عليها هذا الثنائي.
 

الحرة - دبي