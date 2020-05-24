شائعة عن وفاة الرئيس اللبناني تخرج وكالة الأنباء الرسمية عن صمتها

تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مساء أمس، وخصوصاً عبر تطبيق واتساب، وعلى نطاق واسع منشورات مغلوطة عن وفاة رئيس الجمهورية ميشال عون البالغ من العمر 85 عاما.
وجاء في الخبر المنتشر والذي تمت صياغته واضافة بعض التفاصيل له بما يوحي بأنه خبر ذو مصداقية: "معلومات شبه مؤكدة عن وفاة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية ليل أمس في بيروت... وتؤكد المعلومات بأن عائلة الرئيس في المستشفى وبأن ابنته شنتال قد انهارت في صرح المستشفى ومنعت وسائل الإعلام من الدخول".
معلومات شبه مؤكدة عن وفاة رئيس الجمهورية اللبنانية الرئيس #ميشال_عون بعد تدهور حالته الصحية و نقله إلى مستشفى الجامعة الأمريكية ليل أمس في بيروت...— عُبادة مُلهم (@revolution1710) May 23, 2020
و تؤكد المعلومات بأن عائلة الرئيس في المستشفى و بأن ابنته شنتال قد انهارت في صرح المستشفى و منعت وسائل الأعلام من الدخول
كما نسب البعض متن هذا الخبر إلى الوكالة الوطنية الرسمية، التي سارعت إلى إصدار بيان نفت فيه ما ينسب إليها، واصفة هذه الأخبار المغلوطة بأنها "سيناريوهات مفبركة لا أساس لها من الصحة"، وأوضحت أن "لا علاقة لها مطلقا بما نُسب اليها من رواية مختلقة غايتها إحداث البلبلة".
الوكالة الوطنية: إشاعة منسوبة إلينا غايتها إحداث البلبلةhttps://t.co/ogF0vacd8F— National News Agency (@NNALeb) May 24, 2020
وكانت وسائل التواصل ضجت ليل أمس بهذه الشائعات وسأل بعض الناشطين عن غاية من يقوم بفبركة هذا النوع من الأخبار.
ما الحكمة من نشر أخبار عن وفاة رئيس الجمهورية ميشال عون وعن انتشار الحرس الجمهوري في محيط الجامعة الأميركية وعن اجتماعات أمنية سياسية رفيعة لترتيب إعلان الوفاة ومراسم الدفن في ظل نفي مكتبه الإعلامي للشائعات الرخيصة؟.#لبنان #ميشال_عون #كلنا_ميتون— عـ لـ ـي شــ ــنـ ـدب (@Ali_Chendeb) May 23, 2020
كما تمنى مؤيدو عون له دوام الصحة والعافية.
صانه ربّه لمدى الازمان ❤️— ماريا العيد (@mariaeleid) May 23, 2020
طالما الجنرال بخير ،، نحنا بخير #ميشال_عون #تصبحون 🧡 pic.twitter.com/RukNtSiQI2
أخبروا أولئك الذين ينتظرون سقوطي أن وقوفي أطول من أعمارهم #الرئيس_ميشال_عون ❤️🇱🇧🙏🏻#حكاية_وطن— Zein El Omr (@ZeinElOmr) May 23, 2020
من يوم ما لبست بدلة الشرف حبًك خلق فينا#طوّل_عمرك جنرال@LBpresidency #zeo pic.twitter.com/gxiUMLFzTk