لبنان.. معركة البقاء

"عاملة منزلية" تقدم على الانتحار داخل مركز إيواء تابع لسفارتها في لبنان

فرانس برس
25 مايو 2020
شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يستقدمون عمالاً أجانب للخدمة المنزلية عاجزين عن دفع الرواتب بالدولار
شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يستقدمون عمالاً أجانب للخدمة المنزلية عاجزين عن دفع الرواتب بالدولار

أقدمت عاملة منزلية فيليبينية في لبنان على الانتحار في مركز إيواء تُديره سفارتها، حسبما قال مسؤولون قنصليون، بعد أيام من تنديد هيئة حقوقية بظروف الإقامة في المركز.

وقالت سفارة الفيليبين في بيان على صفحتها في فيسبوك، إنّ "عاملة الخدمة المنزلية" كانت وصلت الجمعة إلى مركز الإيواء وفي اليوم التالي "قفزت على ما يبدو من غرفة كانت تتشاركها مع شخصين آخرين، ما أدى الى وفاتها متأثّرة بجروحها، مشيرة إلى أنه "يجري حاليا التحقيق في تفاصيل الحادثة".

وتأتي وفاة العاملة الفيليبينية بعد زيارةٍ إلى مركز الإيواء أجرتها الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.

وندّدت الهيئة، في رسالة بعثتها إلى السفارة ونُشرت على فيسبوك، بالأوضاع في مركز الإيواء، مشيرة الى أنّ نسبة الإشغال داخله "تتجاوز قدرته على الاستيعاب"، ومعتبرةً أنّ احترام تدابير التباعد الاجتماعي أمر غير ممكن في هذه الظروف.

كما دعت السلطات اللبنانية إلى ضمان حماية عاملات المنازل الاجنبيات "من ظروف العمل الاستغلالية أثناء فترة الحجْر".

وفي مقطع فيديو نُشر الإثنين، قالت السفارة الفيليبين إنها أخذت على عاتقها حاليًا 26 شخصًا يتم إطعامهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه مجانًا. واضافت "يقوم موظفو السفارة بزيارة (مركز الإيواء) بانتظام للتأكد من حصول الجميع على المساعدة التي يحتاجونها".

ويشهد لبنان منذ نهاية الصيف انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ منذ عقود. ويتزامن مع شحّ في الدولار وقيود مصرفية مشددة على سحبه، ما جعل شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يستقدمون عمالاً أجانب للخدمة المنزلية أو لمؤسساتهم، عاجزين عن دفع الرواتب بالدولار. وبات بعضهم يدفع بالليرة اللبنانية التي تدهورت قيمتها وبات تحويلها الى الدولار عملية خاسرة لعمّال المنازل الذين يرسلون الأموال الى عائلاتهم.

ويعيش في لبنان أكثر من 250 ألفاً من عمال الخدمة المنزلية، بينهم أكثر من 186 ألف امرأة يحملن تصاريح عمل تتحدر غالبيتهن العظمى من إثيوبيا، بالإضافة إلى الفيليبين وبنغلادش وسريلانكا وسواها.

وغالباً ما تندّد منظمات حقوقية بنظام الكفالة المتبع في لبنان والذي يمنح أصحاب العمل "سيطرة شبه كاملة" على حياة عاملات المنازل المهاجرات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة مقابل رواتب ضئيلة.

فرانس برس

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لبنان.. معركة البقاء

شائعة عن وفاة الرئيس اللبناني تخرج وكالة الأنباء الرسمية عن صمتها

الحرة - دبي
24 مايو 2020
وسائل التواصل ضجت ليل أمس بهذه الشائعات
وسائل التواصل ضجت ليل أمس بهذه الشائعات

تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مساء أمس، وخصوصاً عبر تطبيق واتساب، وعلى نطاق واسع منشورات مغلوطة عن وفاة رئيس الجمهورية ميشال عون البالغ من العمر 85 عاما.

وجاء في الخبر المنتشر والذي تمت صياغته واضافة بعض التفاصيل له بما يوحي بأنه خبر ذو مصداقية: "معلومات شبه مؤكدة عن وفاة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية ليل أمس في بيروت... وتؤكد المعلومات بأن عائلة الرئيس في المستشفى وبأن ابنته شنتال قد انهارت في صرح المستشفى ومنعت وسائل الإعلام من الدخول".


كما نسب البعض متن هذا الخبر إلى الوكالة الوطنية الرسمية، التي سارعت إلى إصدار بيان نفت فيه ما ينسب إليها، واصفة هذه الأخبار المغلوطة بأنها "سيناريوهات مفبركة لا أساس لها من الصحة"، وأوضحت أن "لا علاقة لها مطلقا بما نُسب اليها من رواية مختلقة غايتها إحداث البلبلة".

وكانت وسائل التواصل ضجت ليل أمس بهذه الشائعات وسأل بعض الناشطين عن غاية من يقوم بفبركة هذا النوع من الأخبار.

كما تمنى مؤيدو عون له دوام الصحة والعافية.

 

 

الحرة - دبي