لبنان.. معركة البقاء

حزب الله يتراجع في لاسا اللبنانية.. ويترك "الأهالي" في مواجهة الكنيسة 

أيمن شروف - بيروت
27 مايو 2020
أنصار لحزب الله في بلدة جنوبية - أرشيفية
أنصار لحزب الله في بلدة جنوبية - أرشيفية

عادت بلدة لاسا في قضاء جبيل إلى الواجهة، الملف القديم الجديد نفسه النواع بشأن الأراضي، فيوم أمس الثلاثاء، وبحسب بيان صادر عن أبرشية جونية المارونية، منع بعض أهالي البلدة أشخاصا من أن يصلوا إلى أراضٍ في المنطقة، كانوا ينوون زرعها ضمن مبادرة أطلقتها المطرانية بالتعاون مع شركة جرجي الدكاش وجمعية أرضنا، في سياق حملات التكافل الاجتماعي في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، والذي ازداد نتيجة جائحة "كوفيد - 19". 

والخلاف حول العقارات في لاسا ليس بجديد، بل تعود جذوره إلى أيام السلطنة العثمانية، وتبلور أكثر في سبعينيات القرن الماضي، بسبب طريقة توزيع الأرض، واعتراض أهالي البلدة، من الطائفة الشيعية، على طريقة المسح التي حصلت والتي اعتبروها ظالمة بحقهم، بينما ترى الكنيسة أن المسح عادل ولا غُبار عليه. 

دخول حزب الله طرفاً في هذا الخلاف أعطاه بعداً آخر. صار الخلاف سياسياً ووجودياً للطرفين، واستفاد قسم من أهالي البلدة من سطوة حزب الله على البلد ليحاول أن يستعيد ما يقول إنها حقوقه. 

لكن طريقة تعاطيهم في هذا الملف، حوّلهم من "أصحاب حق" كما يقولون إلى سلطويين يستفيدون من سلاح حزب الله وقدراته ليمارسوا سطوتهم على من يُخالفهم الرأي، ولم يعترض الحزب على هذا التصرف بالرغم من تحالفه مع التيار الوطني الحر الذي يقول أنه يُمثل جزءاً وازناً من المسيحيين. 

استفاد الحزب من هذا الواقع ليُعيد أهل لاسا إلى بيت طاعته، فقدم لهم الدعم في كُل ما يطالبون به، من دون أن يكون للتيار العوني أي موقف منذ أن وقع تفاهمه الشهير مع الحزب عام 2006 الذي عُرف بتفاهم مار مخايل. 

الأخير، أي الحزب، استغل الأهالي في معركته مع النائب السابق فارس سعيد، وما كان يُعرف بقوى 14 آذار. كانت لاسا وأهلها فرصة للحزب استغلها إلى أقصى ما يمكن كما يقول أحد أبناء البلدة لموقع "الحرة". 

يروي بعض أهل لاسا المعترضين ما حصل، يقولون: "تُقدم الكنيسة الأرض ليستثمرها أناس من خارج لاسا وهذا ما شكل امتعاضا لدى الأهالي، فحصل اتفاق مع الكنيسة والمسؤولين عن المشروع بأن يحصل أهل لاسا على حصة مثلهم مثل غيرهم ليزرعوا الأرض، وهذا ما حصل، إلا أنه تبيّن أن الحصص التي قُدمت لأهالي البلدة هي أراضٍ متنازع عليها، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى خلاف بين أهل البلدة أنفسهم وهذا ما جعل أهالي القرية، وعلى رأسهم الشيخ محمد العيتاوي، يعترضون وبالتالي قرروا الوقوف بوجه المشروع ككل". 

في المقابل، هناك رواية أخرى يرويها النائب في القوات اللبنانية شوقي الدكاش وهو أحد القيمين على مشروع زراعة الأراضي، يقول لموقع "الحرة": "نحن نقوم بمشاريع زراعية لأهالي المنطقة منذ 20 سنة، وأردنا بالتعاون مع أبرشية جونية أن نُقدم أرضاً لمواطنين من المنطقة ليزرعوا ويستفيدوا منها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لنفاجأ منذ أكثر من 10 أيام بأن البعض لم يسمح لهم الوصول إلى الأرض. تواصلنا مع المعنيين وحاولنا أن نحل الأمور بهدوء، وتعبيراً عن نيتنا الحسنة، قمنا بزيادة الحصص من 50 إلى 62، والـ12 حصة كانت لأهالي لاسا". 

يضيف الدكاش: "هذا الاتفاق كان نتيجة لقائنا بممثلين محليين لأهل لاسا وموفدين من خارج المنطقة انتهت إلى توافق وشبك الأيدي. لكن، مع الأسف الشديد، تفاجأنا مجدداً بالأمس بالاعتداء على الناس الذين توجهوا لمباشرة العمل بالأرض. فانتشر أطفال يحملون السكاكين وشبان مسلحين بالعصي والحجارة انهالوا بها على الناس وسياراتهم مهددين ومتوعدين".

من جهته، قال راعي أبرشية جونية وضواحيها المطران، نبيل العنداري، "في كلّ مرّة كنّا نواجه هذه الأمور بالتعقّل واللجوء إلى القضاء والقانون، ولا نبادل الاستفزاز بمثله، لكن الأمور بلغت إلى حدّ مأزوم لا يمكن السكوت عنده، بخاصّة بعد الاتصالات بالمرجعيّات الحزبيّة والدينيّة، الّتي تنصّلت من المسؤوليّة".

وأكّد في مؤتمر صحافي في مطرانية جونية: "نحتاج إلى تدخّل المراجع القضائية والأمنيّة سريعًا، وعدم التهرّب من المسؤوليّة كي لا تتفاقم الأمور". 

وقال العنداري: "حريصون على السلم الأهلي والعيش المشترك، نحن أهل هذه الأرض ولسنا غزاة كما تقولون. لا تزوّروا التاريخ، ولا تحرجونا فتخرجونا"، مناشدا "المجلس الشيعي الأعلى وكلّ المرجعيّات والأحزاب والقيادات الأمنيّة لضبط التصرّفات الشاذّة، والاستمرار في حفظ السلم الأهلي".

وتقول المعلومات من مصادر مختلفة بعضها قريب من حزب الله أن الأخير طلب من رئيس البلدية رمزي المقداد أن يكون متعاوناً، لأن الحزب لا يريد في هذه الظروف بالذات أي خلاف في المنطقة، وهم أوعزوا لعناصرهم بأن يلتزموا الحياد ولا يتدخلوا، بعد ما جرى يوم أمس، وبالتالي انسحب عناصر الحزب، فيما أيضاً وبحسب المعلومات، لعب المفتي الجعفري دوراً في تهدئة الناس والوصول إلى اتفاق مُشترك كي لا تتطور الأمور. 

تراجع حزب الله عن تغطية الأهالي يأتي في وقت يُعطي المكون المسيحي المتحالف معه إشارات كثيرة بأنه بدأ يُهدد بفك ارتباطه بالحزب المسلّح، لكنه اليوم لم يعلق على ما جرى في قضاء جبيل، وهناك من يضع تكتيك التيار العوني في إطار ابتزاز حليفهم لقضايا لها علاقة بالسياسة وباستثماراتهم في مؤسسات الدولة وليس لاستشعارهم بخطر العقوبات الداهم عليهم، وهو نقاش يبدو أنه بدأ يُفتح في أوساط تكتل لبنان القوي لكن بشكل محدود إلى الآن. 

يقول النائب السابق فارس سعيد: "المكوّن المسيحي في البلد هو اليوم في الحكم ويقول إن العهد قوي وهو حريص على المسيحيين. فليتفضل هو ومن دعمه للوصول إلى بعبدا بحماية أرزاق وأراضي الكنيسة المارونية". 

أما النائب زياد حواط، فيقول: "أما أن يكون لدينا دولة وقضاء وإما نحن نفتح الباب لتحكمنا شريعة الغاب. نحن لن نتعاطى في هذا الموضوع إلا من خلال الدولة. فائض القوة أوصل البلد إلى انهيار. لا يُمكن لهم أن يستمروا بهذا النهج". 
 

أيمن شروف - بيروت

اقرأ أيضا

منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات منذ مارس
الجزائر

على خلفية بث وثائقيات عن "الحراك".. الجزائر تستدعي سفيرها لدى باريس 

سيتم السماح لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة والحوامل بالعمل من المنزل
الإمارات

الإمارات تكشف موعد مواصلة العمل في المؤسسات الحكومية

أنصار لحزب الله في بلدة جنوبية - أرشيفية
لبنان.. معركة البقاء

حزب الله يتراجع في لاسا اللبنانية.. ويترك "الأهالي" في مواجهة الكنيسة 

تقول الصحيفة إن البلوي اشترى رقائق لعب بحوالي 14 مليون جنيه إسترليني وتكبد خسائر بلغت حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني
منوعات

يطالبه بمليوني جنيه استراليني.. نزاع قضائي بين ثري سعودي وناد للقمار

آلية عسكرية تركية تنفذ دورية شمالي سوريا
تركيا

مقتل جندي تركي بانفجار في إدلب السورية

الانتقادات والاتهامات تطارد فيسبوك بخصوص المحتوى الذي يثير الانقسام بين المستخدمين
تكنولوجيا

هل يثير فيسبوك الفرقة والخلافات بين الناس؟ رسالة تكشف حقيقة صادمة

أقنع حسن دانائي فر المسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية وإيرج مسجدي السفير الإيراني الحالي في العراق رؤساء أحزاب وقادة فصائل شبه عسكرية بدعم الكاظمي
العراق

اجتماع اللحظات الأخيرة في بغداد لتمرير الكاظمي.. الكشف عن دور رجال إيران الثلاثة بعد سليماني

لبنان.. معركة البقاء

حزب الله "يضرب اليونيفيل" بعصا أهل الجنوب

الحرة - دبي
27 مايو 2020
اليونيفيل مُنعت من تنفيذ تفويضها وحزب الله تمكّن من تسليح نفسه
اليونيفيل مُنعت من تنفيذ تفويضها وحزب الله تمكّن من تسليح نفسه

في ظل صمت رسمي لبناني بشأن تعزيز مهام قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، حسم حزب الله وزعيمه حسن نصرالله الأمر بشأن زيادة عديد هذه القوة في الجنوب من جهة، والحديث المتصاعد عن مراقبة دولية للمعابر غير الشرعية مع سوريا من جهة أخرى، تزامنا مع تحريك قاعدة الشعبية ضد دوريات ومراكز القوة الأممية في بعض القرى.

زعيم "حزب الله" حسن نصرالله وخلال مقابلة إذاعية أمس بمناسبة مرور 20 عاماً على خروج إسرائيل من جنوب لبنان، رفض طلب تعزيز مهام قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) من الجنوب.

 

 

اليونيفيل

 

وأتى موقف نصر الله قبل تصويت مجلس الأمن الدولي هذا الصيف على تجديد التفويض الممنوح لليونيفيل، معتبرا أن "الأميركيين، نتيجة المطالب الإسرائيلية، يطرحون موضوع تغيير مهمّة اليونيفيل"، وأضاف: "إذا كانوا يريدون خفض العدد أو زيادته، الموضوع لا يقدّم أو لا يؤخّر، نحن لسنا ضدّ بقاء اليونفيل، لكن يخطئ الأميركي إذا كان يعتبر أنّ هذه ورقة ضغط على لبنان".

وفي أغسطس الفائت، صوّت مجلس الأمن الدولي على تمديد التفويض الممنوح لليونيفيل لمدة عام، لكنّ القرار تضمّن مطلباً، قال دبلوماسيون إنّ الولايات المتحدة أصرّت عليه، يفرض على الأمين العام للأمم المتحدة إجراء تقييم لمهمّة اليونيفيل وقوامها قبل الأول من يونيو 2020.

وفي مطلع مايو الجاري أعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت أنّ اليونيفيل "مُنعت من تنفيذ تفويضها" وأنّ حزب الله "تمكّن من تسليح نفسه وتوسيع عملياته، مما يعرّض الشعب اللبناني للخطر".

وفي حينه كتبت السفيرة الأميركية على تويتر أنّه يجب على مجلس الأمن "إمّا أن يسعى لتغيير جذري من أجل تعزيز اليونيفيل وإما إعادة تنظيم وحداتها ومواردها لتكليفها بمهام يمكنها القيام بها بالفعل".

 

المعابر وقانون قيصر

 

يمكن ان تكون رسالة نصر الله بشأن اليونيفيل ليست جديدة، ولكن الرسالة الثانية التي أراد نصرالله إيصالها أيضا تهدف لنسف الحديث المستجد في لبنان عن إغلاق المعابر غير الشرعية مع سوريا ومراقبتها من الجهات الدولية، وخصوصا مع اقتراب تطبيق "قانون قيصر" الذي يهدف الى معاقبة النظام السوري وحلفائه في روسيا وإيران وحزب الله حتما في لبنان.

ومن المتوقع مع إقرار تطبيق القانون أن تتضاعف العقوبات الموجعة على الحزب، وهذا ما دفعه إلى بدء حملة قادها نصرالله شخصيا تحت عنوان "أهمية عودة العلاقات مع سوريا"، وخصوصا في موضوع ضبط المعابر البرّية غير الشرعية وعمليات التهريب التي تجري عبرها، كونه المستفيد الأول في نقل العتاد والعتيد عبرها من وإلى دمشق.

وقال نصرالله في 13 مايو الفائت، إن "لبنان وحده لا يمكنه أن يعالج هذه المشكلة"، داعيا إلى "تعاون بين الدولتين، بين الجيشين، بين المؤسسات الأمنية في البلدين"، وتابع: "هذا الأمر طريقه الوحيد هو التعاون الثنائي بين حكومتي وجيشي لبنان وسوريا (...)".

 

كلام نصرالله نسف بالشكل والمضمون جلسة مجلس الدفاع
نصرالله يمعن بنسف قرار لبنان الرسمي لتعويم الأسد: سوريا جاهزة والمماطلة لبنانية
 لم يجف حبر البيان الذي صدر عن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدعي العام التمييزي، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، حتى أطل زعيم "حزب الله" حسن نصرالله ونسف مقرراته بشكل كامل.

 

عصا أهل الجنوب


كلام نصرالله عن اليونيفيل لم يأت في سياق منفرد، فقد أتى تصريحه غداة إشكال وقع ليل الإثنين - الثلاثاء بين عناصر دورية من الكتيبة الفنلندية التابعة لقوة اليونيفيل وعدد من أهالي بلدة بليدا الجنوبية، حيث قطع شبان البلدة الطريق على العناصر قبل أن يتم إخراجهم بمؤازرة أمنية مشدّدة من الجيش اللبناني.

وفي بيان مشترك صدر الثلاثاء، إتّهمت بلديات المنطقة عناصر راجلة من الدورية "بالدخول إلى كروم وملكيات خاصة للأهالي والتفتيش فيها"، مشدّدة على أنّ "هذا أمر مستهجن ومرفوض بشكل قاطع وكلّي". 

وليست بلدة بليدا وحدها في الجنوب من شعرت فجأة بأن عناصر اليونيفيل "مزعجون"، فقد استنكر أهالي بلدة ميس الجبل - سكان منطقة المفيلحة في بيان "الإزعاج الذي يتسبب به مركز اليونيفيل في المفيلحة".

وتوجهوا إلى "المعنيين في الجيش وبلدية ميس الجبل، للتدخل سريعا ووضع حد للتمادي والضرر والإزعاج الذي يتسبب به مركز اليونيفيل في المفيلحة، فأصوات مولدات الكهرباء المزعجة التي تكاد لا تنطفئ وهي بدون كواتم صوت وملاصقة للمنازل، والموسيقى الصاخبة والمزعجة ليل نهار، والكلاب الشاردة والمفترسة التي تهاجم البيوت وتتعرض للأولاد وتفتك بالمزروعات، هذه الأمور كلها، وغيرها من المشاكل اليومية التي تواجه منطقتنا وأهلنا".

إشارة إلى أن اليونيفيل أنشأت في 1978، وتمّ تعزيزها بعد حرب دارت بين إسرائيل وحزب الله على مدى 33 يوماً في صيف 2006 وانتهت بصدور قرار دولي أرسى وقفاً للأعمال الحربية وعزّز من انتشار اليونيفيل ومهامها إذ كلّفها مراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين.

وبموجب التفويض الممنوح لها، يمكن أن يبلغ عديد اليونيفيل 10 آلاف جندي مهمتهم مراقبة الهدنة ومساعدة القوات المسلّحة اللبنانية على تأمين الحدود.

الحرة - دبي