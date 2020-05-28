تغريدة أممية تكشف "فضيحة" في مفاوضات الدولة اللبنانية مع صندوق النقد

تغريدة واحدة من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش كانت كفيلة بتوضيح مسار المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني، الساعي للحصول على قروض بالعملة الصعبة يساعده في تخطي أزمته المالية الاقتصادية الصعبة.

فند كوبيش في تغريدته العوامل التي تضعف موقف لبنان في المفاوضات، ما اعتبره متابعون "كارثة" تناولها ممثل أممي وكشف فيها فساد الطبقة السياسية، تفاوض للحصول على قرض دولي تغطي فيه انهيارا هي السبب الأول والأخير في وصول البلد إليه.

وكتب كوبيش: "إن الأرقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر بالإضافة الى عدم إحراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي، لا يمكن للبلد أو الشعب تحمل ذلك أكثر".



ان الارقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر بالإضافة الى عدم احراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي. لا يمكن للبلد او الشعب تحمل ذلك اكثر — Jan Kubis (@UNJanKubis) May 27, 2020

و"الفضيحة" كما يصفها متابعون هي أن الوفد اللبناني ذهب إلى المفاوضات بخطتين مختلفتين واحدة قدمتها الحكومة وأخرى قدمتها المصارف بفارق عشرات مليارات الدولارات.

وفي هذا السياق، قالت مصادر لصحيفة "نداء الوطن" اللبنانية إنه "وإزاء تكشف الكوارث في الأرقام، اجتمعت اللجنة الفرعية البرلمانية لتقصي الحقائق وكشفت هذه الجلسة فوارق كبيرة في الأرقام مردها إلى كون الحكومة انطلقت من فرضيات مالية غير واقعية وغير علمية في خطتها واعتمدت نفساً تسييسياً في مقارباتها المالية وهذا هو جوهر المشكلة".

هذه الأجواء انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث عبر المغردون عن غضبهم من الطبقة السياسية التي تسعى إلى الحصول على المزيد من القروض، في وقت يمكنها الخروج من أزمتها الاقتصادية والمالية عبر مكافحة الفساد ووقف الهدر الحاصل والمستمر.



ما طعطونا مصاري ولا قروض ولا منح ولا حتى عود كبيريت، عنا بلبنان في طبقة سياسة قد ما الفساد اكلها حتى احلامنا سرقوها. اخي مين قالك بدي ركب دين على ولادي واحفادي. ما تعطونا مصاري عطونا فيزا هجرة — Ayman tannir (@a_tannir) May 27, 2020

انا بنظري ما تساعدوهم، سلطة مثل هيدي فاشلة و وصلت البلد للانهيار اي تعويم الها تعويم لنهجا.. و الشعب ما عاد بدو ياها. — Charbel Abi Ghanem (@chrblabighanem) May 27, 2020

كما علق ناشطون على تغريدة كوبيش مطالبين إياه بإيصال صوتهم إلى وفد صندوق النقد لعدم تقديم أي قروض لدولة "محكومة من ميليشا عسكرية مصنفة إرهابية"، بحسب ما كتب أحدهم.

استاذ جان الأهم من كل هذا انه صندوق النقد الدولي لا يعطي مساعدات او قروض لدولة محكومة من ميليشا عسكرية مصنفة إرهابية من أكثر من نصف أعضاء هذا الصندوق — Eng. Mounir-Halwani 🇸🇦🇲🇦🇱🇧 (@MounirHalwani) May 27, 2020