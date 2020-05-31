لبنان.. معركة البقاء

هل يصبح تسليم كارلوس غصن شرطا لمساعدة لبنان في صندوق النقد؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
كارلوس غصن رفقة زوجته أثناء مقابلة مع "رويترز" في بيروت
كارلوس غصن رفقة زوجته أثناء مقابلة مع "رويترز" في بيروت

وسط الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان، قد تجد الحكومة نفسها مع خيار تسليم الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن إلى اليابان مقابل تمرير طلب المساعدة في صندوق النقد الدولي.

وقال موقع "أراب نيوز" إن "محامي نيسان، صخر الهاشم، ألمح إلى أن اليابان ستساعد لبنان "إذا تم تسليم غصن"، خاصة أن اليابان لديها تأثير على تعطيل هذا الطلب. 

وأشار الهاشم إلى أنه من دون تسليم غصن "لن يمنح صندوق النقد الدولي لبنان أموالا".

وذكر الهاشم أن الإجراءات القانونية في قضية غصن توقفت منذ بدء أزمة كورونا.

ووفق تقارير إعلامية لبنانية، فإن غصن كان يتعرض لنوع من "الابتزاز السياسي" في محاوله لإرغامه على استثمار ثروته في لبنان، وأن غير ذلك سيعرضه لخطر تسليمه للسلطات اليابانية.

وأشارت تقارير  إلى أن تسليم غصن لليابان "حاصل لا محالة"، أكان عن طريق الإنتربول أو من خلال الضغط الذي ستفرضه طوكيو على لبنان من خلال منحة بناء محطة طاقة كهربائية.

ويرى الهاشم أن هذه التقارير غير صحيحة، فلا يوجد ابتزاز سياسي يتعرض له غصن.

وكانت أحدث التطورات بقضية غصن قد جرت في الولايات المتحدة، حيث اعتقلت السلطات الأميركي مايكل تايلور وابنه بتهم مساعدة غصن على الهرب من القضاء الياباني.

وفي الظاهر، كان مايكل تايلور (59 عاما) ونجله بيتر (27 عاما) يعيشان حياة أسرة أميركية عادية من الطبقة المتوسطة في مدينة هارفارد الغنية بماستشوسيتس.

ويقول المدعون الأميركيون إن الرجلين وضعا في هذه المدينة، بفضل خبرة مايكل تايلور السابقة التي اكتسبها من القوات الخاصة، مخطط فرار جدير بأفلام هوليوود.

ويعيش غصن حاليا في لبنان بعدما تم تهريبه من اليابان في 29 ديسمبر 2019 حيث كان ينتظر محاكمته بتهم جرائم مالية.

وتعود علاقة مايكل تايلور بلبنان إلى أربعين سنة فائتة، عندما خدم في هذا البلد كعنصر في القوات الخاصة في مطلع الثمانينيات بحسب الصحافة الأميركية.

وترك تايلور الجيش الأميركي عام 1983، وأصبح مستشارا أمنيا خاصا بحسب صحيفة "بوسطن غلوب" ونفذ مهمات عبر الشرق الأوسط.

وتعلم تايلور العربية وتزوج من لبنانية.

وغالبا ما كان يستعان بخبراته لإخراج أفراد من أوضاع عالية المخاطر، كعمليات الخطف، وعمل كمخبر سري لصالح محققين فدراليين كما كتبت "ذي غلوب" في يناير.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها استعانت بخدمات تايلور لإنقاذ مراسلها ديفيد رود الذي خطفه مسلحون في أفغانستان واحتجز في مناطق قبلية باكستانية لسبعة أشهر.

ونجح رود في الفرار في يونيو 2009.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

حاول المتظاهرون اقتحام الحاجز الأمني أمام البيت الأبيض
أميركا

تطورات جديدة في محيط البيت الأبيض والخدمة السرية تصدر بيانا

صحيفة تكشف معلومات جديدة حول قتل المراهقة الإيرانية رومينا على يد أبيها
إيران

سبق إصرار وترصد.. معلومات جديدة عن ذبح الإيرانية رومينا 

Members of an anti-fascist or Antifa group march as the Alt-Right movement gathers for a "Demand Free Speech" rally in…
أميركا

ترامب: الولايات المتحدة ستعلن "أنتيفا" منظمة إرهابية

عناصر من مجتمع مدينة مينيابوليس الأميركية يتجمعون داخل متجر تارجت بهدف تنظيف ما خلفته الاحتجاجات
أميركا

بالفيديو والصور.. محتجون أميركيون يواجهون أعمال الشغب 

احتجاجات عنيفة في عدة مدن أميركية إثر مقتل جورج فلويد
أميركا

فيديو جديد بمشهد مروع لضرب الأميركي فلويد قبل وفاته

كارلوس غصن رفقة زوجته أثناء مقابلة مع "رويترز" في بيروت
لبنان.. معركة البقاء

هل يصبح تسليم كارلوس غصن شرطا لمساعدة لبنان في صندوق النقد؟

شوفين تحت الرقابة الدائمة في حبسه الانفرادي خشية أن يقدم على الانتحار
أميركا

"خشية الانتحار".. االشرطي المتهم بقتل فلويد تحت المراقبة الدائمة 

لبنان.. معركة البقاء

"لا لدويلة داخل الدولة".. شعارات مناوئة لحزب الله وسط بيروت

الحرة - واشنطن
30 مايو 2020
ردد المتظاهرون شعارات مناوئة لسلاح حزب الله ومطالبة بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني
ردد المتظاهرون شعارات مناوئة لسلاح حزب الله ومطالبة بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني

نفذت مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان" لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي". 

ووسط انتشار أمني كثيف، ردد المتظاهرون شعارات مناوئة لسلاح حزب الله ومطالبة بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وإقفال معابر التهريب غير الشرعية.

وانزلق لبنان إلى أزمة عميقة منذ اندلاع المظاهرات الاحتجاجية ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر الماضي، وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فسادا بين الساسة الطائفيين الذين يحكمون لبنان منذ عقود.

وأدت الاحتجاجات الى استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري مطيحا بحكومة ائتلافية تضم حزب الله الذي يملك ترسانة كبيرة من السلاح.

ومع بداية العام الجاري تشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، فيما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عام 1975 و1990.

الحرة - واشنطن