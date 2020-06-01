لبنان.. معركة البقاء

"لا للسلاح غير الشرعي".. صدامات بين محتجين وقوى الأمن اللبنانية

الحرة - واشنطن
01 يونيو 2020
Lebanese army soldiers advance as protesters throw stones amid overnight confrontations in Lebanon's northern city of Tripoli…
جنود لبنانيون قرب أحد الحواجز

تجددت المواجهات بين محتجين لبنانيين، وعناصر من قوات الأمن، الأحد، في ساحة النجمة بوسط بيروت، بعد أن تمكن المتظاهرون من إزالة حواجز من أمام مجلس النواب.

وأطلقت العناصر الأمنية النار لتفريق المتظاهرين وفق ما تناقله ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر إعلامية إن مواجهة بين المتظاهرين وقوى الأمن اللبنانية حصلت أمام منزل وزيرة الدفاع زينة عكر في بيروت، بعد وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري شهدت صداما مع القوى الأمنية هناك.

فيديو يوثق لحظة إطلاق عناصر شرطة مجلس النواب النار في الهواء لتفريق المتظاهرين في بيروت

Posted by Mohammad El Jannoun on Sunday, May 31, 2020

وعادت التحرّكات، مساء الأحد، إلى بيروت وطرابلس، إذ تشهد المدينتان اعتصاماتٍ لمتظاهرين احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية، واستكمالاً لاحتجاجات منظمة تقام أمام منازل المسؤولين.

وشهدت عدة ساحات في بيروت تجمعا للمحتجين، الذين يطالبون بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وإطلاق سراح زملائهم المعتقلين.

ونفذت مجموعة من الناشطين، الأحد، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان "لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي".

ووسط انتشار أمني كثيف، ردد المتظاهرون شعارات مناوئة لسلاح حزب الله ومطالبة بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وإقفال معابر التهريب غير الشرعية.

وانزلق لبنان إلى أزمة عميقة منذ اندلاع المظاهرات الاحتجاجية ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر الماضي، وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فسادا بين الساسة الطائفيين الذين يحكمون لبنان منذ عقود.

وأدت الاحتجاجات الى استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، مطيحا بحكومة ائتلافية تضم حزب الله الذي يملك ترسانة كبيرة من السلاح.

ومع بداية العام الجاري، تشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، فيما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عام 1975 و1990.

الحرة - واشنطن

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لبنان.. معركة البقاء

"لا للسلاح غير الشرعي".. صدامات بين محتجين وقوى الأمن اللبنانية

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لبنان.. معركة البقاء

هل يصبح تسليم كارلوس غصن شرطا لمساعدة لبنان في صندوق النقد؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
كارلوس غصن رفقة زوجته أثناء مقابلة مع "رويترز" في بيروت
كارلوس غصن رفقة زوجته أثناء مقابلة مع "رويترز" في بيروت

وسط الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان، قد تجد الحكومة نفسها مع خيار تسليم الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن إلى اليابان مقابل تمرير طلب المساعدة في صندوق النقد الدولي.

وقال موقع "أراب نيوز" إن "محامي نيسان، صخر الهاشم، ألمح إلى أن اليابان ستساعد لبنان "إذا تم تسليم غصن"، خاصة أن اليابان لديها تأثير على تعطيل هذا الطلب. 

وأشار الهاشم إلى أنه من دون تسليم غصن "لن يمنح صندوق النقد الدولي لبنان أموالا".

وذكر الهاشم أن الإجراءات القانونية في قضية غصن توقفت منذ بدء أزمة كورونا.

ووفق تقارير إعلامية لبنانية، فإن غصن كان يتعرض لنوع من "الابتزاز السياسي" في محاوله لإرغامه على استثمار ثروته في لبنان، وأن غير ذلك سيعرضه لخطر تسليمه للسلطات اليابانية.

وأشارت تقارير  إلى أن تسليم غصن لليابان "حاصل لا محالة"، أكان عن طريق الإنتربول أو من خلال الضغط الذي ستفرضه طوكيو على لبنان من خلال منحة بناء محطة طاقة كهربائية.

ويرى الهاشم أن هذه التقارير غير صحيحة، فلا يوجد ابتزاز سياسي يتعرض له غصن.

وكانت أحدث التطورات بقضية غصن قد جرت في الولايات المتحدة، حيث اعتقلت السلطات الأميركي مايكل تايلور وابنه بتهم مساعدة غصن على الهرب من القضاء الياباني.

وفي الظاهر، كان مايكل تايلور (59 عاما) ونجله بيتر (27 عاما) يعيشان حياة أسرة أميركية عادية من الطبقة المتوسطة في مدينة هارفارد الغنية بماستشوسيتس.

ويقول المدعون الأميركيون إن الرجلين وضعا في هذه المدينة، بفضل خبرة مايكل تايلور السابقة التي اكتسبها من القوات الخاصة، مخطط فرار جدير بأفلام هوليوود.

ويعيش غصن حاليا في لبنان بعدما تم تهريبه من اليابان في 29 ديسمبر 2019 حيث كان ينتظر محاكمته بتهم جرائم مالية.

وتعود علاقة مايكل تايلور بلبنان إلى أربعين سنة فائتة، عندما خدم في هذا البلد كعنصر في القوات الخاصة في مطلع الثمانينيات بحسب الصحافة الأميركية.

وترك تايلور الجيش الأميركي عام 1983، وأصبح مستشارا أمنيا خاصا بحسب صحيفة "بوسطن غلوب" ونفذ مهمات عبر الشرق الأوسط.

وتعلم تايلور العربية وتزوج من لبنانية.

وغالبا ما كان يستعان بخبراته لإخراج أفراد من أوضاع عالية المخاطر، كعمليات الخطف، وعمل كمخبر سري لصالح محققين فدراليين كما كتبت "ذي غلوب" في يناير.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها استعانت بخدمات تايلور لإنقاذ مراسلها ديفيد رود الذي خطفه مسلحون في أفغانستان واحتجز في مناطق قبلية باكستانية لسبعة أشهر.

ونجح رود في الفرار في يونيو 2009.

الحرة / ترجمات - واشنطن