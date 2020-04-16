ليبيا

ليبيا.. مقتل مواطن خرق حظر التجول

16 أبريل 2020
شهدت العاصمة الليبية طرابلس مصرع طبيب جراء قذيفة عشوائية سقطت على منزله.
شهدت العاصمة الليبية طرابلس مصرع طبيب جراء قذيفة عشوائية سقطت على منزله.

لقي مواطن ليبي مصرعه، الخميس، على يد قوات الأمن في مدينة طبرق الواقعة شرقي البلاد، والتي تسيطر عليها قوات حفتر، وذلك إثر خرقه لحظر التجول في البلاد للحد من تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، التي تشهد أحداثا دامية منذ سنوات.

وبحسب السلطات التابعة لقوات المشير خليفة حفتر، فإن الرجل كان قد قتل في تبادل للإطلاق النار مع رجال الأمن، وذلك خلال مقاومته لتنفيذ قرار حظر التجول المفروض في منطقته.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لقناة الحرة، فإن أفرادا من عائلة القتيل قاموا بمهاجمة مركز شرطة النجدة في طبرق، بعد مقتل ابنهم.

وعلى جانب آخر، شهدت العاصمة الليبية طرابلس مصرع طبيب جراء قذيفة عشوائية سقطت على منزله، ضمن مواجهات مسلحة مستمرة بين قوات حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ضواحي المدينة.

وبحسب شهود عيان، فقد كانت أصوات المواجهات المسلحة مسموعة في عدة مناطق من العاصمة، التي شهدت أحياء مختلفة في ضواحيها سقوط قذائف وأعمال عنف.

وكان الطرفان قد أعلنا هدنة في مارس، لدواعي الظروف الأمنية التي تمر منها المنطقة، جراء انتشار وباء "كورونا"، في وقت سجلت فيه العديد من الإصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس. 

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ليبيا

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الأمم المتحدة تدين قطع إمدادات المياه عن طرابلس الليبية

11 أبريل 2020
Displaced Libyans fill water bottles from a tank outside an unfinished building in the Libyan capital Tripoli on December 18,…
عوائل ليبية تتزود بمياه الشرب في طرابلس

أدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، الجمعة، قطع إمدادات المياه عن العاصمة طرابلس خلال الأسبوع الماضي، واعتبر أنه "يستحق الشجب" وقال إنه "يجب أن يتوقف على الفور".

وكانت مجموعة مسلحة قد اقتحمت الأسبوع الماضي محطة تحكم "الشويرف" التي تسيطر على إمدادات النهر الصناعي (نهر الأخضر)، التي تزود العاصمة طرابلس ومناطق غربي البلاد بالمياه.

 وتطالب المجموعة بإطلاق سراح فرد مختطف منها، لا تعرف الجهة التي اختطفته، مهددة في هذا الوقت ذاته "ملايين الليبيين" بالعطش، بحسب بيان الأمم المتحدة.

وقال الحلو إنه "تم قطع إمداد المياه لأكثر من مليوني شخص في طرابلس والبلدات والمدن المجاورة".

وأضاف الحلو "في هذه اللحظة التي تكافح فيها ليبيا تهديدات وباء COVID-19، فإن الحصول على الماء والكهرباء ينقذ الحياة أكثر من أي وقت مضى، ومثل هذه الأعمال الفردية لمعاقبة جماعية لملايين الأبرياء هي بغيضة ويجب أن تتوقف على الفور".

وصباح الجمعة، أعلنت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، انقطاع الكهرباء عن طرابلس، متهمة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، بـ"استخدام البنى التحتية" لتحقيق مكاسب عسكرية.

وأعاقت الحرب الجهود المبذولة لتهيئة النظام الصحي الليبي المتعثر بالفعل لمقاومة تفشي فيروس كورونا، مع تأكيد 24 حالة إصابة في البلاد.