ليبيا.. مقتل مواطن خرق حظر التجول

لقي مواطن ليبي مصرعه، الخميس، على يد قوات الأمن في مدينة طبرق الواقعة شرقي البلاد، والتي تسيطر عليها قوات حفتر، وذلك إثر خرقه لحظر التجول في البلاد للحد من تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، التي تشهد أحداثا دامية منذ سنوات.

وبحسب السلطات التابعة لقوات المشير خليفة حفتر، فإن الرجل كان قد قتل في تبادل للإطلاق النار مع رجال الأمن، وذلك خلال مقاومته لتنفيذ قرار حظر التجول المفروض في منطقته.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لقناة الحرة، فإن أفرادا من عائلة القتيل قاموا بمهاجمة مركز شرطة النجدة في طبرق، بعد مقتل ابنهم.

وعلى جانب آخر، شهدت العاصمة الليبية طرابلس مصرع طبيب جراء قذيفة عشوائية سقطت على منزله، ضمن مواجهات مسلحة مستمرة بين قوات حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ضواحي المدينة.

وبحسب شهود عيان، فقد كانت أصوات المواجهات المسلحة مسموعة في عدة مناطق من العاصمة، التي شهدت أحياء مختلفة في ضواحيها سقوط قذائف وأعمال عنف.

وكان الطرفان قد أعلنا هدنة في مارس، لدواعي الظروف الأمنية التي تمر منها المنطقة، جراء انتشار وباء "كورونا"، في وقت سجلت فيه العديد من الإصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.