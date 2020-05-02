ليبيا

فيديو.. مسلح ليبي يطلق تهديدا مرعبا لنساء مدينة استراتيجية

الحرة - واشنطن
02 مايو 2020
تشير التقارير إلى أن آلاف المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من تركيا يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا
تشير التقارير إلى أن آلاف المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من تركيا يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاتلين يتبعون حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وهم يهددون "بقتل كل امرأة" في مدينة استراتيجية شمالي ليبيا.

وتطوق قوات حكومة الوفاق مدينة ترهونة الاستراتيجية منذ عدة أسابيع، التي تعد أكبر قاعدة خلفية لقوات المشير خليفة حفتر، وتبعد ثمانين كيلومترا جنوب شرق طرابلس.

وعلى الرغم من الهجمات المتكررة، لم تتمكن قوات حكومة الوفاق الوطني من اختراق الخطوط الأمامية في ترهونة.

ويبدو أن هذه الإخفاقات المتكررة أثارت غضب قوات حكومة الوفاق الوطني، حيث قام أحد أفرادها بنشر مقطع مصور يتوعد فيه "بقتل كل امرأة في المدينة".

وتتهم قوات حفتر حكومة الوفاق الوطني بالاستعانة بمقاتلين سابقين في تنظيم داعش وأنصار الشريعة، كما تشير التقارير إلى أن آلاف المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من تركيا يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا.

وتكبد هؤلاء المرتزقة خسائر فادحة منذ نشرهم لأول مرة في ليبيا أواخر ديسمبر 2019.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعت الجمعة طرفي النزاع إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخارطة الأممية.

ولا تزال الاشتباكات قائمة في جنوب طرابلس بعد أكثر من عام على بدء هجوم حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية، حيث أسفر هذا النزاع عن سقوط مئات القتلى ونزوح نحو 200 ألف شخص.

كتب
الحرة - واشنطن

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ليبيا

بالفيديو.. ليبيون يطالبون بتفويض سيف الإسلام القذافي لإدارة البلاد

الحرة - واشنطن
02 مايو 2020
سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي

خرج عشرات المواطنين في مدينتي سبها وبني وليد غربي ليبيا للتعبير عن تأييدهم لسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وطالبوا بتفويضه إدارة البلاد خلال المرحلة القادمة.

تأتي هذه الخطوة ردا على خروج عشرات المواطنين في مدن متفرقة شرقي ليبيا لتفويض المشير خليفة حفتر لتسلم إدارة البلاد، وذلك بعد دعوة وجهها حفتر للمواطنين.

وشهدت مدينة سبها عدة وقفات ضمت عشرات المواطنين، طالبت إحداها بتفويض حفتر، بينما دعمت الأخرى ثورة فبراير ورفضت تفويض حفتر، في حين خرج عشرات مساء الجمعة لتفويض سيف الإسلام معمر القذافي "إنقاذ ليبيا من الجحيم الذي تعيش فيه".

بيان ابناء الجنوب اليوم بتفويض الدكتور سيف الإسلام معمر القدافي يصدع من وسط مدينة سبها الشرارة الأولي عاصمة الجنوب لقيادة المرحلة و انقاد ليبيا من الجحيم الذي تعيش فيه.

Posted by ‎تجمع احرار ليبيا والمهجرين فى بريطانيا‎ on Friday, May 1, 2020

 

وقبل أسبوعين، خرجت مسيرة ليلية في مدينة سرت للمطالبة بعودة سيف الإسلام القذافي لإدارة البلاد بعدما ثبتت عدم إمكانية حدوث أي توافق بين طرفي النزاع، قوات المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بقيادة فائز السراج.

خروج مسيرة في مدينة سرت لتفويض سيف الإسلام القذافي لقيادة المرحلة المقبلة

خروج مسيرة في مدينة سرت لتفويض سيف الإسلام القذافي لقيادة المرحلة المقبلة

Posted by ‎بوابة إفريقيا الإخبارية‎ on Saturday, April 25, 2020

ولا يعرف لحد الآن مكان سيف الإسلام القذافي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لضلوعه في جرائم حرب، خلال محاولته ووالده معمر القذافي قمع الثورة الشعبية التي قامت ضد حكمه.

لكن صحيفة بلومبيرغ الأميركية نشرت تقريرا في 20 مارس الماضي قالت فيه إن شركة فينغر الروسية أجرت لقاءات مع سيف الإسلام القذافي وبحثت معه رجوعه إلى الحكم.

التقرير ذكر ايضا أن قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا تمكنت من القبض على عميلين روسيين وبحوزتهما وثائق تثبت لقاءات مع سيف الإسلام القذافي.

في غضون ذلك، تستمر المواجهات بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق بالأسلحة الثقيلة في مناطق متفرقة في ضواحي العاصمة طرابلس، وفي المنطقة الرابطة بين مدينتي ترهونة والقربوللي غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد قنونو في بيان  السبت، إن سلاح الجو الليبي نفذ غارة قتالية في الساعات الأولى من صباح الأحد، وهي الغارة الرابعة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، واستهدفت شاحنة وقود لإمداد قوات خليفة حفتر في محيط نسمة غربي ليبيا.

وأضاف قنونو أن قوات حفتر مستمرة في خروقات "وقف إطلاق النار المزعوم والهدنة الكاذبة" حسب وصفه، والتي يحاول من خلالها الموالون لخليفة حفتر إعادة ترتيب صفوفهم وجلب من وصفهم بالمرتزقة والسلاح".

وأفاد سكان بأن أصوات المواجهات المسلحة تسمع في مختلف المناطق الجنوبية بطرابلس، فيما سقطت عدة قذائف على مناطق متفرقة بضواحي العاصمة خلال الساعات الماضية.

في المقابل نفى المنذر الخرطوش الناطق الرسمي باسم اللواء 73 التابع لقوات خليفة حفتر الأخبار التي تنشرها قوات حكومة الوفاق حول تقدمها إلى معسكر حمزة ومحيط خزانات النفط في طريق المطار، جنوبي طرابلس.

وأفاد الخرطوش في تصريح لقناة الحرة مساء الجمعة بأن قوات حكومة الوفاق فشلت في محاولة التقدم في محور المشروع جنوبي العاصمة الليبية صباح الجمعة، مبينا أن قوات الجيش تمكنت من إحراز تقدم في منطقة عين زارة وسيطرت على مدرعة تركية.

كتب
الحرة - واشنطن