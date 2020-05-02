فيديو.. مسلح ليبي يطلق تهديدا مرعبا لنساء مدينة استراتيجية

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاتلين يتبعون حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وهم يهددون "بقتل كل امرأة" في مدينة استراتيجية شمالي ليبيا.

وتطوق قوات حكومة الوفاق مدينة ترهونة الاستراتيجية منذ عدة أسابيع، التي تعد أكبر قاعدة خلفية لقوات المشير خليفة حفتر، وتبعد ثمانين كيلومترا جنوب شرق طرابلس.

وعلى الرغم من الهجمات المتكررة، لم تتمكن قوات حكومة الوفاق الوطني من اختراق الخطوط الأمامية في ترهونة.

ويبدو أن هذه الإخفاقات المتكررة أثارت غضب قوات حكومة الوفاق الوطني، حيث قام أحد أفرادها بنشر مقطع مصور يتوعد فيه "بقتل كل امرأة في المدينة".

GNA forces on the outskirts of Tarhouna promise to “kill every woman in the city”. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/GyXuve05d1 — Libya Review (@LibyaReview) April 30, 2020

وتتهم قوات حفتر حكومة الوفاق الوطني بالاستعانة بمقاتلين سابقين في تنظيم داعش وأنصار الشريعة، كما تشير التقارير إلى أن آلاف المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من تركيا يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا.

وتكبد هؤلاء المرتزقة خسائر فادحة منذ نشرهم لأول مرة في ليبيا أواخر ديسمبر 2019.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعت الجمعة طرفي النزاع إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخارطة الأممية.

ولا تزال الاشتباكات قائمة في جنوب طرابلس بعد أكثر من عام على بدء هجوم حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية، حيث أسفر هذا النزاع عن سقوط مئات القتلى ونزوح نحو 200 ألف شخص.