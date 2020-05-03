فيديو يظهر لحظة استهداف مجموعة "مرتزقة" في طرابلس.. وتركيا ترسل المزيد إلى ليبيا

ترتفع يوما بعد يوم أعداد قتلى المرتزقة السوريين الذين زجت بهم تركيا في المعارك الليبية، ما دفع المخابرات التركية الى الطلب من الفصائل السورية تجهيز لوائح جديدة بأسماء مقاتلين تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

وفي هذا السياق، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر موثوقة، أن المخابرات التركية بدأت بنقل دفعات من عناصر الفصائل من منطقة تل أبيض السورية باتجاه الأراضي التركية، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

ووفقاً لمصادر المرصد، فإن المخابرات التركية طلبت من قيادات الجيش الوطني رفع لوائح جديدة تضم أسماء مئات المقاتلين لإرسالهم إلى ليبيا، وعلى إثره قدمت فصائل عدة قوائم بأسماء فاقت الـ 2200 اسم، في حين نأت عدة فصائل بنفسها عن إرسال مقاتليها، قبل أن تتحول الطلبات التركية إلى أوامر مباشرة من قبلهم.

استهداف المرتزقة



إلى ذلك، عرضت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، مقطعا مصورا قالت إنها حصلت عليها من كاميرا أحد المرتزقة السوريين والتي توضح جانباً من "إبادة هؤلاء المرتزقة" في محور صلاح الدين، بحسب ما كتبت الشعبة في تعريف الفيديو.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 6 دقائق تقريبا تظهر مجموعة من المسلحين السوريين في أحد المنازل بالعاصمة طرابلس، ويحاولون التقدم إلى نقطة أخرى وينادون عبر جهاز لاسلكي على مدرعة لدعمهم، وبعد خروجهم من المبنى المتواجدين به، استهدفوا بقذيفة هاون، ليعودوا إلى المنزل.

وما هي إلا دقائق بعد عودتهم إلى المبنى، سقطت قذيفة ثانية عليهم وأصبتهم إصابة مباشرة، حيث يظهر المقطع جثثا ملقية، والبعض الآخر مصابا وغير قادر على الحراك، بحسب ما يقول مصور الفيديو أثناء ندائه المدرعة لإنفاذهم.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي فإن الفيديو تمت مصادرته من هاتف أحد المقاتلين الذي استسلم بعد مداهمة المكان.