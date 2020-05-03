ليبيا

فيديو يظهر لحظة استهداف مجموعة "مرتزقة" في طرابلس.. وتركيا ترسل المزيد إلى ليبيا

الحرة - دبي
03 مايو 2020
مجموعة من المسلحين السوريين في أحد المنازل في طرابلس الليبية
مجموعة من المسلحين السوريين في أحد المنازل في طرابلس الليبية

ترتفع يوما بعد يوم أعداد قتلى المرتزقة السوريين الذين زجت بهم تركيا في المعارك الليبية، ما دفع المخابرات التركية الى الطلب من الفصائل السورية تجهيز لوائح جديدة بأسماء مقاتلين تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

وفي هذا السياق، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر موثوقة، أن المخابرات التركية بدأت بنقل دفعات من عناصر الفصائل من منطقة تل أبيض السورية باتجاه الأراضي التركية، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

ووفقاً لمصادر المرصد، فإن المخابرات التركية طلبت من قيادات الجيش الوطني رفع لوائح جديدة تضم أسماء مئات المقاتلين لإرسالهم إلى ليبيا، وعلى إثره قدمت فصائل عدة قوائم بأسماء فاقت الـ 2200 اسم، في حين نأت عدة فصائل بنفسها عن إرسال مقاتليها، قبل أن تتحول الطلبات التركية إلى أوامر مباشرة من قبلهم.

 

استهداف المرتزقة


إلى ذلك، عرضت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، مقطعا مصورا قالت إنها حصلت عليها من كاميرا أحد المرتزقة السوريين والتي توضح جانباً من "إبادة هؤلاء المرتزقة" في محور صلاح الدين، بحسب ما كتبت الشعبة في تعريف الفيديو.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 6 دقائق تقريبا تظهر مجموعة من المسلحين السوريين في أحد المنازل بالعاصمة طرابلس، ويحاولون التقدم إلى نقطة أخرى وينادون عبر جهاز لاسلكي على مدرعة لدعمهم، وبعد خروجهم من المبنى المتواجدين به، استهدفوا بقذيفة هاون، ليعودوا إلى المنزل.

وما هي إلا دقائق بعد عودتهم إلى المبنى، سقطت قذيفة ثانية عليهم وأصبتهم إصابة مباشرة، حيث يظهر المقطع جثثا ملقية، والبعض الآخر مصابا وغير قادر على الحراك، بحسب ما يقول مصور الفيديو أثناء ندائه المدرعة لإنفاذهم.
 وبحسب شعبة الإعلام الحربي فإن الفيديو تمت مصادرته من هاتف أحد المقاتلين الذي استسلم بعد مداهمة المكان.

الحرة - دبي

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مجموعة من المسلحين السوريين في أحد المنازل في طرابلس الليبية
ليبيا

فيديو يظهر لحظة استهداف مجموعة "مرتزقة" في طرابلس.. وتركيا ترسل المزيد إلى ليبيا

ليبيا

ليبيا.. إسقاط طائرة تركية وإصابة مواطنين

عيسى موسى -ليبيا
03 مايو 2020
تستمر المواجهات بالأسلحة الثقيلة بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية
تستمر المواجهات بالأسلحة الثقيلة بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية

أصيب مواطنان في العاصمة الليبية طرابلس، السبت بعد وقوع قذيفة عشوائية، بينما أعلنت قوات حفتر إسقاط طائرة تركية، تزامنا مع استمرار المواجهات بين الطرفين. 

وأفاد أسامة علي الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة الليبية في تصريح لقناة الحرة أن مواطنين أصيبا بجراح جراء سقوطة قذيفة عشوائية في طريق المطار جنوب طرابلس مساء السبت.

تستمر المواجهات بالأسلحة الثقيلة بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في مناطق متفرقة في ضواحي العاصمة طرابلس، وفي المنطقة الرابطة بين مدينتي ترهونة والقربوللي غرب البلاد،

من جانبه قال عبدالمالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية في تصريح لقناة الحرة إن سلاح الجو الليبي نجح في تدمير شاحنة وقود للآليات الثقيلة بالقرب من بوابة سكريج كانت في طريقها لقوات حفتر بمدينة ترهونة جنوب طرابلس.

وأضاف المدني أن غرفة العمليات وجهت نداء مجددا يؤكد أن المنطقة مخصصة للعمليات العسكرية وأنه يمنع المرور فيها وأن الطائرات ستستهدف أي تحركات مشبوهة.

وأشار المدني إلى أن قوات الحكومة قامت بقصف مواقع لقوات حفتر في محور الخلاطات الأحد،  موضحا أن المدفعية الثقيلة استهدفت السبت أحد مصادر النيران المتمركزة بالقرب من كوبري سوق الأحد والذي كان يستخدم في قصف المدنيين بالمناطق الآهلة بالسكان في العاصمة طرابلس، حسب تعبيره.

وفي المقابل قال مصدر عسكري في قوات حفتر لقناة الحرة إن قوات الجيش مستمرة في الحفاظ على مواقعها بشكل كامل في محاور طرابلس، وإن الجيش تمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس مساء السبت.

سياسيا، قال فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان رسمي نشره مكتب الإعلام التابع للحكومة السبت إن برامج الحكومة في الجنوب تعثرت بسبب هجوم قوات حفتر على طرابلس.

وفي بيان مرحب بالوقفة التي أبدت التضامن مع حكومة الوفاق في مدينة سبها أضاف السراج أنه يجب على "الجميع الآن العمل معا لإعادة تفعيل الجهود وترسيخ السلم الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية والثقافية والمدن المختلفة".

ودعا السراج إلى أن تعم وتتواصل المواقف الإيجابية بجميع المناطق والمكونات في كل ربوع البلاد، لينحاز الجميع للوطن الواحد، الذي تسوده قيم المواطنة والحرية والمساواة، في إطار الدولة المدنية الديموقراطية.

من جانب آخر دعا عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المواطنين الليبيين إلى الدفاع عن ليبيا في مواجهة من وصفهم بـ "الغزاة الطامعين" والاستمرار في "مكافحة الإرهاب والمحافظة على الثوابت الوطنية حتى الوصول إلى تحقيق الدولة المنشودة".

وجدد عقيلة صالح موقفه من حكومة الوفاق حيث قال إن الاتفاق السياسي لم يُضمّن في الإعلان الدستوري وإن البرلمان لم يمنح الثقة لحكومة الوفاق مضيفا أن الحكومة قامت "بإجراءات خاطئة" من بينها توقيع اتفاقيات تنال من كرامة المواطنين، مجددا نفيه وجود أي خلافات بينه وبين خليفة حفتر.

عيسى موسى -ليبيا