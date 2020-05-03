ليبيا

ليبيا.. إسقاط طائرة تركية وإصابة مواطنين

عيسى موسى -ليبيا
03 مايو 2020
تستمر المواجهات بالأسلحة الثقيلة بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية
تستمر المواجهات بالأسلحة الثقيلة بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية

أصيب مواطنان في العاصمة الليبية طرابلس، السبت بعد وقوع قذيفة عشوائية، بينما أعلنت قوات حفتر إسقاط طائرة تركية، تزامنا مع استمرار المواجهات بين الطرفين. 

وأفاد أسامة علي الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة الليبية في تصريح لقناة الحرة أن مواطنين أصيبا بجراح جراء سقوطة قذيفة عشوائية في طريق المطار جنوب طرابلس مساء السبت.

تستمر المواجهات بالأسلحة الثقيلة بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في مناطق متفرقة في ضواحي العاصمة طرابلس، وفي المنطقة الرابطة بين مدينتي ترهونة والقربوللي غرب البلاد،

من جانبه قال عبدالمالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية في تصريح لقناة الحرة إن سلاح الجو الليبي نجح في تدمير شاحنة وقود للآليات الثقيلة بالقرب من بوابة سكريج كانت في طريقها لقوات حفتر بمدينة ترهونة جنوب طرابلس.

وأضاف المدني أن غرفة العمليات وجهت نداء مجددا يؤكد أن المنطقة مخصصة للعمليات العسكرية وأنه يمنع المرور فيها وأن الطائرات ستستهدف أي تحركات مشبوهة.

وأشار المدني إلى أن قوات الحكومة قامت بقصف مواقع لقوات حفتر في محور الخلاطات الأحد،  موضحا أن المدفعية الثقيلة استهدفت السبت أحد مصادر النيران المتمركزة بالقرب من كوبري سوق الأحد والذي كان يستخدم في قصف المدنيين بالمناطق الآهلة بالسكان في العاصمة طرابلس، حسب تعبيره.

وفي المقابل قال مصدر عسكري في قوات حفتر لقناة الحرة إن قوات الجيش مستمرة في الحفاظ على مواقعها بشكل كامل في محاور طرابلس، وإن الجيش تمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس مساء السبت.

سياسيا، قال فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان رسمي نشره مكتب الإعلام التابع للحكومة السبت إن برامج الحكومة في الجنوب تعثرت بسبب هجوم قوات حفتر على طرابلس.

وفي بيان مرحب بالوقفة التي أبدت التضامن مع حكومة الوفاق في مدينة سبها أضاف السراج أنه يجب على "الجميع الآن العمل معا لإعادة تفعيل الجهود وترسيخ السلم الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية والثقافية والمدن المختلفة".

ودعا السراج إلى أن تعم وتتواصل المواقف الإيجابية بجميع المناطق والمكونات في كل ربوع البلاد، لينحاز الجميع للوطن الواحد، الذي تسوده قيم المواطنة والحرية والمساواة، في إطار الدولة المدنية الديموقراطية.

من جانب آخر دعا عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المواطنين الليبيين إلى الدفاع عن ليبيا في مواجهة من وصفهم بـ "الغزاة الطامعين" والاستمرار في "مكافحة الإرهاب والمحافظة على الثوابت الوطنية حتى الوصول إلى تحقيق الدولة المنشودة".

وجدد عقيلة صالح موقفه من حكومة الوفاق حيث قال إن الاتفاق السياسي لم يُضمّن في الإعلان الدستوري وإن البرلمان لم يمنح الثقة لحكومة الوفاق مضيفا أن الحكومة قامت "بإجراءات خاطئة" من بينها توقيع اتفاقيات تنال من كرامة المواطنين، مجددا نفيه وجود أي خلافات بينه وبين خليفة حفتر.

عيسى موسى -ليبيا

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فيديو.. مسلح ليبي يطلق تهديدا مرعبا لنساء مدينة استراتيجية

الحرة - واشنطن
02 مايو 2020
تشير التقارير إلى أن آلاف المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من تركيا يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا
تشير التقارير إلى أن آلاف المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من تركيا يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاتلين يتبعون حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وهم يهددون "بقتل كل امرأة" في مدينة استراتيجية شمالي ليبيا.

وتطوق قوات حكومة الوفاق مدينة ترهونة الاستراتيجية منذ عدة أسابيع، التي تعد أكبر قاعدة خلفية لقوات المشير خليفة حفتر، وتبعد ثمانين كيلومترا جنوب شرق طرابلس.

وعلى الرغم من الهجمات المتكررة، لم تتمكن قوات حكومة الوفاق الوطني من اختراق الخطوط الأمامية في ترهونة.

ويبدو أن هذه الإخفاقات المتكررة أثارت غضب قوات حكومة الوفاق الوطني، حيث قام أحد أفرادها بنشر مقطع مصور يتوعد فيه "بقتل كل امرأة في المدينة".

وتتهم قوات حفتر حكومة الوفاق الوطني بالاستعانة بمقاتلين سابقين في تنظيم داعش وأنصار الشريعة، كما تشير التقارير إلى أن آلاف المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من تركيا يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا.

وتكبد هؤلاء المرتزقة خسائر فادحة منذ نشرهم لأول مرة في ليبيا أواخر ديسمبر 2019.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعت الجمعة طرفي النزاع إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخارطة الأممية.

ولا تزال الاشتباكات قائمة في جنوب طرابلس بعد أكثر من عام على بدء هجوم حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية، حيث أسفر هذا النزاع عن سقوط مئات القتلى ونزوح نحو 200 ألف شخص.

الحرة - واشنطن