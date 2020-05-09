ليبيا

حكومة الوفاق تعلن مقتل 6 أشخاص بقصف لقوات حفتر

الحرة - واشنطن
09 مايو 2020
شهدت العاصمة الليبية طرابلس مصرع طبيب جراء قذيفة عشوائية سقطت على منزله.
شهدت العاصمة الليبية طرابلس مصرع طبيب جراء قذيفة عشوائية سقطت على منزله.

قتل ستة مدنيين وأصيب العشرات بجروح في العاصمة الليبية طرابلس، جراء قصف لم تحدد طبيعته سواء كان مدفعي أو جوي.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس البلدي بمنطقة بوسليم التابع لحكومة الوفاق، إن قصف أطلقته قوات حفتر استهدف منطقة محلة الباب بن غشير في طرابلس.

ونشرت صفحة "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطنية في طرابلس، فيديو يظهر امرأة قتلت بفعل الغارات، وفقا لادعاءات مصور الفيديو.

وتسبب القصف في دمار بالممتلكات الخاصة والعامة، وتناثر الشظايا على المواطنين مما أثار حالة من الرعب، على حد وصف البيان.

وأضافت البلدية أن الأحياء السكنية آمنة في بلدية أبو سليم وطريق السور بعد تعرضهما لقصف عشوائي على يد قوات خليفة حفتر.

ولا تزال الاشتباكات قائمة في جنوب طرابلس بعد أكثر من عام على بدء هجوم حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية، حيث أسفر هذا النزاع عن سقوط مئات القتلى ونزوح نحو 200 ألف شخص.

ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة وشُكّلت بموجب اتّفاق وقّع في الصخيرات بالمغرب عام 2015. 

ومنذ بداية هجومه، أعلن حفتر هدنات في مرات عدة لكنها لم تُحترم، بينما يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكها.

الحرة - واشنطن

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ليبيا

حكومة الوفاق تعلن مقتل 6 أشخاص بقصف لقوات حفتر

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آخر الأخبار

قصف مطار معيتيقة ومواجهات في ضواحي العاصمة الليبية

عيسى موسى - طرابلس
09 مايو 2020
مطار معيتيقية الدولي -ليبيا-
مطار معيتيقية الدولي -ليبيا-

تعرض مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس والمنطقة المحيطة، للقصف الصاروخي صباح السبت، وأفاد شهود عيان تحدثوا لقناة الحرة بأن أعمدة دخان كثيف تتصاعد من داخل المطار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن القصف، ولكن المرجح أن قوات المشير خليفة حفتر، قصفت مواقع قوات حكومة الوفاق في المطار.

في غضون ذلك، تستمر المواجهات المسلحة في ضواحي طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الليبية وقوات خليفة حفتر، حيث أفاد شهود عيان لقناة الحرة بأن أصوات المواجهات سمعت بشكل متقطع خلال الساعات الماضية في مختلف مناطق المدينة.

وسقطت عدة قذائف باتجاه مشروع الموز بمنطقة السبعة، كما سمعت أصوات المواجهات في منطقة عين زارة وطريق مطار طرابلس العالمي جنوبي العاصمة.

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد قنونو أن سلاح الجو نفّذ ست ضربات جوية الجمعة داخل قاعدة الوطية الجوية وفي محيطها.

وأكد في بيان نشرته قوات حكومة الوفاق صباح السبت أن القوات الحكومية استهدفت طرق الإمداد وقصفت آليات عسكرية إضافة إلى تحييد 70 عنصراً من قوات خليفة حفتر، سقطوا بين قتيل وجريح، بحسب البيان.

لكن مصدرا عسكريا في قوات حفتر نفى في حديث لقناة الحرة ما ورد في تصريحات مسؤولي قوات حكومة الوفاق، وأفاد بأن أوضاع قوات حفتر جيدة وأنها تعتمد بشكل مكثف على المدفعية.

في سياق آخر نفت القيادة العامة لقوات حفتر مسؤوليتها عن القصف الذي استهدف منطقة زاوية الدهماني الخميس، وقالت في بيان رسمي الجمعة إن هذه العمليات تنافي المواثيق والقوانين والأعراف الدولية. 

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تزايد الهجمات على المناطق المأهولة بالمدنيين في طرابلس، بما في ذلك القصف المروع الذي جرى الخميس على حي زاوية الدهماني بطرابلس بالقرب من السفارة التركية ومقر إقامة السفير الإيطالي، مما أسفر عن مقتل مدنيين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.

وقالت البعثة في بيان رسمي الجمعة إنها ستواصل توثيق الانتهاكات التي يتعين إطلاع فريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية عليها عند الاقتضاء.

الناطق الرسمي باسم قوات خليفة حفتر أحمد المسماري، قال إن قواته تعهدت بحماية المقار الدبلوماسية كالسفارات ومقرات الشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة، مضيفا أن "القيادة العامة تعلم أن عصابات إرهابية لا تتوانى عن ارتكاب جرائم وأفعال ضد السفارات الأجنبية والهيئات الدولية من أجل تأليب الرأي العام الدولي على القوات المسلحة"، التابعة لحفتر.

وأوضح المسماري أن استهداف بعض السفارات في طرابلس خلال يوم أمس يأتي في هذا الإطار.

عيسى موسى - طرابلس