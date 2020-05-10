"الجيش الوطني" يعلن مقتل قائد الفيلق الثاني في ليبيا.. وقوات الوفاق تنفي

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الأحد، مقتل محمد هنداوي قائد الفيلق الثاني في القوات التابعة لما وصفته شعبة الإعلام الحربي بـ"الغزو التركي"، بينما نفت قوات حكومة الوفاق مقتل هنداوي.

ونشرت شعبة الإعلام التابعة للجيش صورا لجثة هنداوي بالإضافة إلى بطاقة تعريفية قالت إنها تعود للقيادي.

وأوضح بيان شعبة الإعلام الحربي أن "الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة قامت بعملية نوعية في ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد في منطقة عين زاره استهدفت من خلالها قائد الفيلق الثاني حمد هنداوي وهو أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي"، بحسب وصفها.

عبد المالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق، نفى من جانبه هذه الأنباء، وقال في تصريح لقناة الحرة إن الخبر الذي نشرته قوات حفتر هو "محاولة جديدة لإحراز أي نصر إعلامي بعد فشل قوات حفتر في المعركة على أرض الميدان"، حسب وصفه.

وأضاف المدني أن "سلاح الجو التابع للحكومة نجح في تدمير 4 آليات مسلحة ونقطة للاتصالات خلال غارات نفذتها القوات الحكومية على قاعدة الوطية التابعة لحفتر غرب ليبيا، بالإضافة إلى تدمير مخزن للذخائر واستهداف تجمعات للأفراد، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل".

وفي المقابل، نفى مصدر عسكري في قوات الجيش الوطني الليبي تصريحات المدني، وقال لقناة الحرة إن أوضاع الجيش جيدة في قاعدة الوطية، مبينا أن القاعدة محصنة بشكل جيد.

ويشن حفتر حربا منذ نحو عام للسيطرة على العاصمة طرابلس ومناطق أخرى بشمال غرب ليبيا.

وليبيا مقسمة منذ عام 2014 بين مناطق تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس وشمال غرب البلاد، وأخرى خاضعة لسيطرة قوات حفتر المتمركزة في بنغازي بشرق البلاد.

ويحظى حفتر بمساعدة الإمارات ومصر وروسيا، في حين تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.

وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر سلاح على ليبيا في عام 2011 في خضم انتفاضة أطاحت بمعمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة.