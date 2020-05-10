ليبيا

"الجيش الوطني" يعلن مقتل قائد الفيلق الثاني في ليبيا.. وقوات الوفاق تنفي

الحرة - واشنطن
10 مايو 2020
ليبيا.. قوات حفتر تقول إنها قتلت قياديا في قوات الوفاق والأخيرة تنفي
ليبيا.. قوات حفتر تقول إنها قتلت قياديا في قوات الوفاق والأخيرة تنفي

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الأحد، مقتل محمد هنداوي قائد الفيلق الثاني في القوات التابعة لما وصفته شعبة الإعلام الحربي بـ"الغزو التركي"، بينما نفت قوات حكومة الوفاق مقتل هنداوي.

ونشرت شعبة الإعلام التابعة للجيش صورا لجثة هنداوي بالإضافة إلى بطاقة تعريفية قالت إنها تعود للقيادي.

وأوضح بيان شعبة الإعلام الحربي أن "الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة قامت بعملية نوعية في ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد في منطقة عين زاره استهدفت من خلالها قائد الفيلق الثاني حمد هنداوي وهو أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي"، بحسب وصفها.

عبد المالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق، نفى من جانبه هذه الأنباء، وقال في تصريح لقناة الحرة إن الخبر الذي نشرته قوات حفتر هو "محاولة جديدة لإحراز أي نصر إعلامي بعد فشل قوات حفتر في المعركة على أرض الميدان"، حسب وصفه.

وأضاف المدني أن "سلاح الجو التابع للحكومة نجح في تدمير 4 آليات مسلحة ونقطة للاتصالات خلال غارات نفذتها القوات الحكومية على قاعدة الوطية التابعة لحفتر غرب ليبيا، بالإضافة إلى تدمير مخزن للذخائر واستهداف تجمعات للأفراد، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل".

وفي المقابل، نفى مصدر عسكري في قوات الجيش الوطني الليبي تصريحات المدني، وقال لقناة الحرة إن أوضاع الجيش جيدة في قاعدة الوطية، مبينا أن القاعدة محصنة بشكل جيد.

ويشن حفتر حربا منذ نحو عام للسيطرة على العاصمة طرابلس ومناطق أخرى بشمال غرب ليبيا.

وليبيا مقسمة منذ عام 2014 بين مناطق تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس وشمال غرب البلاد، وأخرى خاضعة لسيطرة قوات حفتر المتمركزة في بنغازي بشرق البلاد.

ويحظى حفتر بمساعدة الإمارات ومصر وروسيا، في حين تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.

وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر سلاح على ليبيا في عام 2011 في خضم انتفاضة أطاحت بمعمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

الحرة - واشنطن

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ليبيا

مقتل أربعة مدنيين بقصف صاروخي على العاصمة الليبية

فرانس برس
10 مايو 2020
جانب من حي بن غشير السكني في العاصمة طرابلس الذي طاله القصف مما أوقع ضحايا مدنيين
جانب من حي بن غشير السكني في العاصمة طرابلس الذي طاله القصف مما أوقع ضحايا مدنيين

قتل أربعة مدنيين على الأقل بينهم طفلة عمرها خمس سنوات السبت عند سقوط عشرات القذائف على عدة أحياء في العاصمة الليبية طرابلس وخصوصا في محيط مطار معيتيقة الدولي، على ما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الأحد.

ووجهت حكومة الوفاق الوطني في بيان أصابع الاتهام إلى قوات المشير خليفة حفتر التي تشن هجوما على طرابلس منذ أكثر من سنة. 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أمين الهاشمي أن القصف أدى إلى سقوط قتلى في حيّي أبوسليم وبن غشير بجنوب العاصمة إضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح.

وألحق القصف أضرارا جسيمة بمطار معيتيقة الذي استهدف صباح الأحد بقذائف جديدة.

وأفاد مصدر في المطار أن القصف ألحق أضرارا جسيمة بطائرتين مدنيتين.

أضرار جسيمة طالت طائرة ليبية بسبب القصف
أضرار جسيمة طالت طائرة ليبية بسبب القصف

وجاء في بيان حكومة الوفاق الوطني الذي نشر على صفحة حكومة الوفاق على فيسبوك أن "مطار معيتيقة الدولي استهدف بعشرات القذائف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء (كوفيد-19)، كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار".

وتتكرر عمليات سقوط القذائف الصاروخية العشوائية أو القصف الجوي على جنوب ووسط طرابلس، وغالبا ما تُحمَّل قوات حفتر المسؤولية عنها.

لكن وتيرتها ارتفعت في الأيام الماضية مع سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وطالبت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية في مناسبات عدة طرفي النزاع في ليبيا بالوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، لكن لم تلق الدعوات آذانا صاغية. 
 

فرانس برس