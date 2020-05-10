ليبيا

بعد سقوط مدنيين في طرابلس.. السراج يدين حفتر والأمم المتحدة تندد

الحرة - واشنطن
10 مايو 2020
فايز السراج
رئيس الوزراء الليبي فايز السراج يدين الهجمات التي يشنها حفتر

دان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، السبت الهجمات التي شنتها حكومة طبرق مؤخرا بقيادة المشير خليفة حفتر، واصفا إياها بـ "الأعمال الجنونية".

وكان آخر هذه الهجمات، قصف في العاصمة الليبية طرابلس، أودى بحياة ستة مدنيين وأصاب عشرة آخرين، وقد اتهم مسؤولون تابعون للوفاق قوات حفتر بشن الهجوم.

وقال السراج إن الهجمات التي يشنها حفتر هي "دليل ضعف ويأس بعد هزائم متتالية لحقت به وبقواته، وهي مؤشر على قرب نهاية مشروعه"، حسب تعبيره.

تصريح للقائد الأعلى للجيش الليبي ‎قامت قوات مجرم الحرب اليوم السبت بإطلاق أكثر من مائة صاروخ وقذيفة على الاحياء...

Posted by ‎المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني‎ on Saturday, May 9, 2020

وأضاف السراج في بيان صحفي مكتوب، أن حكومة الوفاق الليبية لم تعد تكترث بـ "التنديدات الخجولة" التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه.

وقال السراج إن قوات حفتر قامت السبت بإطلاق أكثر من مائة صاروخ وقذيفة على الأحياء السكنية وسط العاصمة طرابلس، كما استهدفت مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائٔف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار، على حد وصفه. 

وكانت تقارير قد أفادت بوقوع أضرار هائلة في طائرتين مدنيتين جراء القصف وتدمير خزانات للوقود وسيارات إطفاء الحرائق وصالة الركاب، فضلا عن إصابة جرحى مدنيين.

من جانبها، جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إدانتها للهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، ودعت إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة بموجب القانون الدولي.

بحسب التقارير وفي مشهد بات مألوفاً جداً ولكن مروعاً قصفت قوات تابعة "للجيش الوطني الليبي" مطار معيتيقة اليوم بينما كانت...

Posted by ‎Unsmil بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‎ on Saturday, May 9, 2020

وقالت البعثة في بيان رسمي إن هذه الهجمات المروعة باتت تحدث بشكلٍ متكرر بالقرب من الأحياء السكنية.

وأضافت البعثة أن القصف العنيف اليوم ليس إلا مشهدا آخر من سلسلة الهجمات العشوائية، التي تنسب في أغلبها إلى قوات حفتر، والتي أدت منذ بداية الشهر الحالي إلى مقتل أكثر من 15 وإصابة 50 مدنيا.

الحرة - واشنطن

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بعد سقوط مدنيين في طرابلس.. السراج يدين حفتر والأمم المتحدة تندد

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ليبيا

حكومة الوفاق تعلن مقتل 6 أشخاص بقصف لقوات حفتر

الحرة - واشنطن
09 مايو 2020
شهدت العاصمة الليبية طرابلس مصرع طبيب جراء قذيفة عشوائية سقطت على منزله.
شهدت العاصمة الليبية طرابلس مصرع طبيب جراء قذيفة عشوائية سقطت على منزله.

قتل ستة مدنيين وأصيب العشرات بجروح في العاصمة الليبية طرابلس، جراء قصف لم تحدد طبيعته سواء كان مدفعي أو جوي.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس البلدي بمنطقة بوسليم التابع لحكومة الوفاق، إن قصف أطلقته قوات حفتر استهدف منطقة محلة الباب بن غشير في طرابلس.

ونشرت صفحة "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطنية في طرابلس، فيديو يظهر امرأة قتلت بفعل الغارات، وفقا لادعاءات مصور الفيديو.

وتسبب القصف في دمار بالممتلكات الخاصة والعامة، وتناثر الشظايا على المواطنين مما أثار حالة من الرعب، على حد وصف البيان.

وأضافت البلدية أن الأحياء السكنية آمنة في بلدية أبو سليم وطريق السور بعد تعرضهما لقصف عشوائي على يد قوات خليفة حفتر.

ولا تزال الاشتباكات قائمة في جنوب طرابلس بعد أكثر من عام على بدء هجوم حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية، حيث أسفر هذا النزاع عن سقوط مئات القتلى ونزوح نحو 200 ألف شخص.

ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة وشُكّلت بموجب اتّفاق وقّع في الصخيرات بالمغرب عام 2015. 

ومنذ بداية هجومه، أعلن حفتر هدنات في مرات عدة لكنها لم تُحترم، بينما يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكها.

الحرة - واشنطن