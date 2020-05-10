ليبيا

مقتل أربعة مدنيين بقصف صاروخي على العاصمة الليبية

فرانس برس
10 مايو 2020
جانب من حي بن غشير السكني في العاصمة طرابلس الذي طاله القصف مما أوقع ضحايا مدنيين
جانب من حي بن غشير السكني في العاصمة طرابلس الذي طاله القصف مما أوقع ضحايا مدنيين

قتل أربعة مدنيين على الأقل بينهم طفلة عمرها خمس سنوات السبت عند سقوط عشرات القذائف على عدة أحياء في العاصمة الليبية طرابلس وخصوصا في محيط مطار معيتيقة الدولي، على ما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الأحد.

ووجهت حكومة الوفاق الوطني في بيان أصابع الاتهام إلى قوات المشير خليفة حفتر التي تشن هجوما على طرابلس منذ أكثر من سنة. 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أمين الهاشمي أن القصف أدى إلى سقوط قتلى في حيّي أبوسليم وبن غشير بجنوب العاصمة إضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح.

وألحق القصف أضرارا جسيمة بمطار معيتيقة الذي استهدف صباح الأحد بقذائف جديدة.

وأفاد مصدر في المطار أن القصف ألحق أضرارا جسيمة بطائرتين مدنيتين.

أضرار جسيمة طالت طائرة ليبية بسبب القصف
أضرار جسيمة طالت طائرة ليبية بسبب القصف

وجاء في بيان حكومة الوفاق الوطني الذي نشر على صفحة حكومة الوفاق على فيسبوك أن "مطار معيتيقة الدولي استهدف بعشرات القذائف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء (كوفيد-19)، كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار".

وتتكرر عمليات سقوط القذائف الصاروخية العشوائية أو القصف الجوي على جنوب ووسط طرابلس، وغالبا ما تُحمَّل قوات حفتر المسؤولية عنها.

لكن وتيرتها ارتفعت في الأيام الماضية مع سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وطالبت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية في مناسبات عدة طرفي النزاع في ليبيا بالوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، لكن لم تلق الدعوات آذانا صاغية. 
 

فرانس برس

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جانب من حي بن غشير السكني في العاصمة طرابلس الذي طاله القصف مما أوقع ضحايا مدنيين
ليبيا

مقتل أربعة مدنيين بقصف صاروخي على العاصمة الليبية

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ليبيا

بعد سقوط مدنيين في طرابلس.. السراج يدين حفتر والأمم المتحدة تندد

الحرة - واشنطن
10 مايو 2020
فايز السراج
رئيس الوزراء الليبي فايز السراج يدين الهجمات التي يشنها حفتر

دان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، السبت الهجمات التي شنتها حكومة طبرق مؤخرا بقيادة المشير خليفة حفتر، واصفا إياها بـ "الأعمال الجنونية".

وكان آخر هذه الهجمات، قصف في العاصمة الليبية طرابلس، أودى بحياة ستة مدنيين وأصاب عشرة آخرين، وقد اتهم مسؤولون تابعون للوفاق قوات حفتر بشن الهجوم.

وقال السراج إن الهجمات التي يشنها حفتر هي "دليل ضعف ويأس بعد هزائم متتالية لحقت به وبقواته، وهي مؤشر على قرب نهاية مشروعه"، حسب تعبيره.

تصريح للقائد الأعلى للجيش الليبي ‎قامت قوات مجرم الحرب اليوم السبت بإطلاق أكثر من مائة صاروخ وقذيفة على الاحياء...

Posted by ‎المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني‎ on Saturday, May 9, 2020

وأضاف السراج في بيان صحفي مكتوب، أن حكومة الوفاق الليبية لم تعد تكترث بـ "التنديدات الخجولة" التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه.

وقال السراج إن قوات حفتر قامت السبت بإطلاق أكثر من مائة صاروخ وقذيفة على الأحياء السكنية وسط العاصمة طرابلس، كما استهدفت مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائٔف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار، على حد وصفه. 

وكانت تقارير قد أفادت بوقوع أضرار هائلة في طائرتين مدنيتين جراء القصف وتدمير خزانات للوقود وسيارات إطفاء الحرائق وصالة الركاب، فضلا عن إصابة جرحى مدنيين.

من جانبها، جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إدانتها للهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، ودعت إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة بموجب القانون الدولي.

بحسب التقارير وفي مشهد بات مألوفاً جداً ولكن مروعاً قصفت قوات تابعة "للجيش الوطني الليبي" مطار معيتيقة اليوم بينما كانت...

Posted by ‎Unsmil بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‎ on Saturday, May 9, 2020

وقالت البعثة في بيان رسمي إن هذه الهجمات المروعة باتت تحدث بشكلٍ متكرر بالقرب من الأحياء السكنية.

وأضافت البعثة أن القصف العنيف اليوم ليس إلا مشهدا آخر من سلسلة الهجمات العشوائية، التي تنسب في أغلبها إلى قوات حفتر، والتي أدت منذ بداية الشهر الحالي إلى مقتل أكثر من 15 وإصابة 50 مدنيا.

الحرة - واشنطن