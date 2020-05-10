مقتل أربعة مدنيين بقصف صاروخي على العاصمة الليبية

قتل أربعة مدنيين على الأقل بينهم طفلة عمرها خمس سنوات السبت عند سقوط عشرات القذائف على عدة أحياء في العاصمة الليبية طرابلس وخصوصا في محيط مطار معيتيقة الدولي، على ما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الأحد.

ووجهت حكومة الوفاق الوطني في بيان أصابع الاتهام إلى قوات المشير خليفة حفتر التي تشن هجوما على طرابلس منذ أكثر من سنة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أمين الهاشمي أن القصف أدى إلى سقوط قتلى في حيّي أبوسليم وبن غشير بجنوب العاصمة إضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح.

وألحق القصف أضرارا جسيمة بمطار معيتيقة الذي استهدف صباح الأحد بقذائف جديدة.

وأفاد مصدر في المطار أن القصف ألحق أضرارا جسيمة بطائرتين مدنيتين.

أضرار جسيمة طالت طائرة ليبية بسبب القصف

وجاء في بيان حكومة الوفاق الوطني الذي نشر على صفحة حكومة الوفاق على فيسبوك أن "مطار معيتيقة الدولي استهدف بعشرات القذائف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء (كوفيد-19)، كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار".

وتتكرر عمليات سقوط القذائف الصاروخية العشوائية أو القصف الجوي على جنوب ووسط طرابلس، وغالبا ما تُحمَّل قوات حفتر المسؤولية عنها.

لكن وتيرتها ارتفعت في الأيام الماضية مع سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وطالبت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية في مناسبات عدة طرفي النزاع في ليبيا بالوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، لكن لم تلق الدعوات آذانا صاغية.

