قتلى في قصف لمركز إيواء نازحين بالعاصمة الليبية

لقي ستة مدنيين مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح جراء قذائف سقطت في منطقتين بالعاصمة الليبية طرابلس السبت.

وقال أمين الهاشمي مستشار وزارة الصحة الليبية في تصريح لقناة الحرة السبت إن المدنيين الستة قضوا جراء القصف الذي استهدف مقر المبيت الخاص بالنازحين في منطقة الفرناج بالعاصمة الليبية، من بينهم شخص واحد مجهول الهوية بالإضافة إلى عامل من بنغلاديش.

من جانب آخر، أوضح أسامة علي المتحدث الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ لقناة الحرة أن ثمانية مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء القصف الذي استهدف منطقتي الكريمية والفرناج السبت مشيرا إلى أنهم نقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج.

وتتعرض المنطقة لقصف قوات القائد العسكري خليفة حفتر التي بدأت هجوما منذ 13 شهرا لانتزاع المدينة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.