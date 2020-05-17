ليبيا

قتلى في قصف لمركز إيواء نازحين بالعاصمة الليبية

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
تتعرض المنطقة لقصف من قبل قوات القائد العسكري خليفة حفتر
تتعرض المنطقة لقصف من قبل قوات القائد العسكري خليفة حفتر

لقي ستة مدنيين مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح جراء قذائف سقطت في منطقتين بالعاصمة الليبية طرابلس السبت.

وقال أمين الهاشمي مستشار وزارة الصحة الليبية في تصريح لقناة الحرة السبت إن المدنيين الستة قضوا جراء القصف الذي استهدف مقر المبيت الخاص بالنازحين في منطقة الفرناج بالعاصمة الليبية، من بينهم شخص واحد مجهول الهوية بالإضافة إلى عامل من بنغلاديش.

من جانب آخر، أوضح أسامة علي المتحدث الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ لقناة الحرة أن ثمانية مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء القصف الذي استهدف منطقتي الكريمية والفرناج السبت مشيرا إلى أنهم نقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج.

وتتعرض المنطقة لقصف قوات القائد العسكري خليفة حفتر التي بدأت هجوما منذ 13 شهرا لانتزاع المدينة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

الحرة - واشنطن

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تتعرض المنطقة لقصف من قبل قوات القائد العسكري خليفة حفتر
ليبيا

قتلى في قصف لمركز إيواء نازحين بالعاصمة الليبية

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ليبيا

قوات حفتر تبث فيديو لـ"إسقاط طائرة تركية"

الحرة - واشنطن
16 مايو 2020
تركيا تقدم دعما بالعتاد والمقاتلين لقوات حكومة الوفاق
يظهر مقطع الفيديو النيران تلتهم بقايا هيكل الطائرة

بثت قوات المشير الليبي خليفة حفتر مقطع فيديو قالت إنه لإسقاط طائرة تركية مسيرة، السبت قرب قاعدة عقبة بن نافع الجوية.

ونشرت صفحات وناشطون موالون لحفتر أن "الدفاعات الجوية للقوات المسلحة تتمكن من إسقاط طائره تركية مسيرة في حدود الوطيه هذا الصباح".

ويظهر مقطع الفيديو النيران تلتهم بقايا هيكل الطائرة.

وتشن القوات الموالية للمشير خليفة حفتر هجوما منذ أبريل من العام الماضي، في محاولة لاستعادة طرابلس من قوات حكومة الوفاق الوطني .

وعقب توقيع اتفاق تعاون عسكري العام الماضي، أرسلت تركيا عتادا وعسكريين ومقاتلين سوريين موالين لها لدعم حكومة الوفاق. 

وتعيش ليبيا فوضى منذ إطاحة الزعيم معمر القذافي وقتله عام 2011، مع تنافس عدة دول على النفوذ في البلاد. 

الحرة - واشنطن