ليبيا

حكومة الوفاق تسيطر على قاعدة جوية مهمة غرب ليبيا وقوات حفتر تعلق

الحرة / وكالات - واشنطن
18 مايو 2020
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق في غرب ليبيا- 19 أبريل 2020
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق في غرب ليبيا- 19 أبريل 2020

أعلنت حكومة الوفاق في ليبيا، الاثنين، سيطرتها على قاعدة "الوطية" الجوية الواقعة (140 كلم) جنوب غرب العاصمة طرابلس، بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، في بيان صحفي "نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة المليشيات والمرتزقة والإرهابيين (في إشارة لقوات حفتر) لتنضم إلى المدن المحررة في الساحل الغربي".

وأضاف السراج "انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة، بل يقربنا أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير، بتحرير كافة المدن والقضاء نهائيا على مشروع الهيمنة والاستبداد الذي يهدد آمال الليبيين وتطلعهم لبناء دولتهم المدنية والديمقراطية".

في المقابل، قال ميلود الزوي، الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة التابعة لحفتر، من إن قواته خسرت الوطية، ولكنها لم تخسر الحرب.

وأضاف أن هذه القوات خسرت أكثر من 100 جندي في قاعدة الوطية خلال الهجمات المكثفة في الأيام الماضية، ولم تتزحزح أو تتراجع منها.

وأوضح الزوي أنه وعلى الرغم من انسحاب قوات حفتر من القاعدة،  فإنها قامت بإعادة الهجوم عليها مرة أخرى اليوم الاثنين وأن الجنود مصرون على استرداد القاعدة.

وتأتي عملية السيطرة على قاعدة بعد أسابيع قليلة على استعادة حكومة الوفاق السيطرة على ست مدن بينهما اثنتان استراتيجيتان (صرمان وصبراتة) غرب طرابلس.

وكان إعلان استعادة القاعدة متوقعا، خاصة مع ضربات مكثفة شنتها طائرات بدون طيار (تركية) داعمة لقوات حكومة الوفاق منذ الشهر الماضي وطيلة الأيام الماضية، استهدفت بشكل يومي خطوط الإمداد وتدمير مخازن السلاح داخل القاعدة.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني قبل يومين تدمير منظومتي دفاع جوي داخل القاعدة، وهو أمر نفته قوات حفتر.

ولم يتبقى أمام قوات حفتر سوى مدينة ترهونة في غرب ليبيا والتي تمثل مقرا لغرفة عملياته وقاعدته الخلفية الرئيسية التي تشن قواته هجماتها منها على جنوب العاصمة طرابلس.

وتشن القوات الموالية لحفتر هجوما منذ أبريل من العام الماضي، في محاولة للسيطرة على طرابلس.

الحرة / وكالات - واشنطن

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آخر الأخبار

لحماية السيادة.. بومبيو يدعو للتعجيل بوقف القتال في ليبيا

الحرة / وكالات - واشنطن
11 يونيو 2020
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يهنئ مصطفى الكاظمي على توليه رئاسة وزراء العراق
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يهنئ مصطفى الكاظمي على توليه رئاسة وزراء العراق

رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

 وقال بومبيو في مؤتمر صحفي "موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن خطوة أولى جيدة وإيجابية جدا".

وأضاف "مطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة".

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الثاني من يونيو، إن الطرفين المتحاربين في الدولة التي يمزقها الصراع وافقا على استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

وخلال الأسبوعين الماضيين، اتخذ الصراع الليبي منعطفا جديدا. ففي سلسلة من الانتصارات السريعة، استعادت حكومة الوفاق الوطني، بدعم تركي، فجأة السيطرة على الجزء الأكبر من شمال غرب ليبيا، لتجهض محاولة قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر لتوحيد البلاد بالقوة بمساعدة من مصر والإمارات وروسيا.

ورغم أن الولايات المتحدة قالت إنها تعارض هجوم حفتر، إلا أنها لم تقدم الدعم لحكومة الوفاق الوطني. كما انتقدت مشاركة روسيا في الصراع، وهو موقف كرره بومبيو الأربعاء.

وقال بومبيو "حان الوقت.. لجميع الليبيين وجميع الأطراف للعمل كي لا تتمكن روسيا أو أي دولة أخرى من التدخل في سيادة ليبيا من أجل أهدافها الخاصة".

في غضون ذلك، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث هاتفيا الأربعاء مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأشاد بجهوده لدفع المصالحة السياسية في ليبيا.

وبحث الزعيمان سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا ورحيل كل القوات الأجنبية عن هذا البلد.

وبحث ترامب أيضا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في ليبيا في اتصال هاتفي الاثنين. وقال أردوغان إنهما اتفقا على "بعض القضايا" بشأن ليبيا.

ودعت مصر أيضا إلى وقف لإطلاق النار يبدأ يوم الاثنين في إطار مبادرة سياسية أوسع رحبت بها روسيا والإمارات. ورفضت تركيا الاقتراح ووصفته بأنه محاولة لإنقاذ حفتر بعد الخسائر التي مني بها في ساحة القتال.

الحرة / وكالات - واشنطن