فيديو لتدمير "منظومة صواريخ روسية" في ليبيا

نشرت صفحة تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، الاثنين، شريط فيديو قالت إنه يظهر لحظة استهداف سلاح الجو لمنظومة صواريخ روسية، تمتلكها قوات المشير خليفة حفتر، جنوب مدينة سرت.

وقال صفحة "عملية بركان الغضب"، وهو الاسم التي أطلقته قوات الوفاق على العملية التي تشنها ضد قوات حفتر، إن الفيديو يرصد "استهداف منظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير اليوم الاثنين".

وأضافت أن الضربة الجوية دمرت "المنظومة الدفاعية بعد عمليات متابعة لخط سير المنظومة ورصدها قبل استهدافها ونسفها تماما"، وذلك في "المنطقة 6 كم جنوب مطار السبعين على طريق الرواغة جنوب سرت".

استهداف منظومة بانتسير على طريق الرواغة #عملية_بركان_الغضب: مشاهد لاستهداف منظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير اليوم الاثنين عند الساعة 03:58 فجراً عند المنطقة 6 كم جنوب مطار السبعين على طريق الرواغة جنوب #سرت نُفّذت الضربات بدقة ودمّرت المنظومة الدفاعية بعد عمليات متابعة لخط سير المنظومة و رصدها قبل استهدافها و نسفها تماماً منظومة “بانتسير” الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات مثبتة على سيارة MAN-SX45، وهي ثالث منظومة يدمرها سلاح الجو خلال اقل من 48 ساعة نُقلت المنظومة إلى #ليبيا من #الإمارات لدعم ميليشيات حفتر الارهابية في العدوانعلىطرابلس #عاصفة_السلام Posted by ‎عملية بركان الغضب‎ on Monday, May 18, 2020

وأوضحت أن "منظومة بانتسير الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات مثبتة على سيارة MAN-SX45، وهي ثالث منظومة يدمرها سلاح الجو خلال أقل من 48 ساعة.

ويأتي هذا عقب إعلان حكومة الوفاق سيطرتها على قاعدة "الوطية" الجوية الواقعة (140 كلم) جنوب غرب طرابلس، بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوات الموالية لحفتر.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، في بيان صحفي "نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة المليشيات والمرتزقة والإرهابيين (في إشارة لقوات حفتر) لتنضم إلى المدن المحررة في الساحل الغربي".

وأضاف السراج "انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة، بل يقربنا أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير، بتحرير كافة المدن والقضاء نهائيا على مشروع الهيمنة والاستبداد الذي يهدد آمال الليبيين وتطلعهم لبناء دولتهم المدنية والديمقراطية".

ولم تصدر قوات حفتر أي تعليق رسمي على خسارتها قاعدة "الوطية" الجوية.

وتأتي عملية السيطرة على قاعدة بعد أسابيع قليلة على استعادة حكومة الوفاق السيطرة على ست مدن بينهما اثنتان استراتيجيتان (صرمان وصبراتة) غرب طرابلس.

وكان إعلان استعادة القاعدة متوقعا، خاصة مع ضربات مكثفة شنتها طائرات بدون طيار (تركية) داعمة لقوات حكومة الوفاق منذ الشهر الماضي وطيلة الأيام الماضية، استهدفت بشكل يومي خطوط الإمداد وتدمير مخازن السلاح داخل القاعدة.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني قبل يومين تدمير منظومتي دفاع جوي داخل القاعدة، وهو أمر نفته قوات حفتر.

ولم يتبقى أمام قوات حفتر سوى مدينة ترهونة في غرب ليبيا والتي تمثل مقرا لغرفة عملياته وقاعدته الخلفية الرئيسية التي تشن قواته هجماتها منها على جنوب العاصمة طرابلس.

وتشن القوات الموالية لحفتر هجوما منذ أبريل من العام الماضي، في محاولة للسيطرة على طرابلس.