ليبيا

"حفتر صفر على الشمال".. سلسلة هزائم في ليبيا تنذر بخسارة كبرى

مصطفى هاشم - واشنطن
19 مايو 2020
عناصر من القوات الموالية لحكومة الوفاق داخل قاعدة الوطية بعد الاستيلاء عليها من قوات حفتر
عناصر من القوات الموالية لحكومة الوفاق داخل قاعدة الوطية بعد الاستيلاء عليها من قوات حفتر

 جاءت خسارة قوات حفتر لقاعدة "الوطية" الجوية الاستراتيجية الأهم بعد سلسلة من الهزائم المتتالية في مدينتي مصراتة وصرمان عقب تكثيف التدخل العسكري التركي لصالح حكومة الوفاق. 

وبينما اعتبرت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على قاعدة الوطية انتصارا استراتيجيا، قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) أو "قوات حفتر" إنها انسحبت من أجزاء من طرابلس خلال ليل الاثنين ضمن عملية إعادة تمركز لقواتها، فما حقيقة ما يحدث فعليا مع قوات حفتر في ليبيا؟ 

وبعد مرور أكثر من عام على بدء هجومه للسيطرة على طرابلس بدعم من مصر والإمارات وروسيا والأردن، من دون أن ينجح في مهمته فعليا، ما هو مستقبل عملياته؟ 

ومنذ 2015 تتنازع الحكم في ليبيا سلطتان؛ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس في الغرب، وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر والبرلمان المنتخب في شرقي البلاد.

الطرفان الرئيسيان في النزاع الليبي
الطرفان الرئيسيان في النزاع الليبي

كيف سقطت القاعدة الجوية الأهم؟ 

تقع قاعدة "الوطية" الجوية الواقعة (140 كلم) جنوب غرب طرابلس، و"كانت قوات حفتر اعتمدت القاعدة العسكرية الأساسية والتي ينطلق منها الطيران الإماراتي المسير لتنفيذ الهجمات ضد قوات حكومة الوفاق، فضلا عن تواجد ميليشيات مرتزقة من السودانيين والروس فيها"، بحسب المحلل السياسي الليبي حافظ الغويل لـ"موقع الحرة". 

وكانت قاعدة "الوطية" تقع تحت حصار مشدد من قبل قوات الوفاق وقصف تركي يومي بحيث لا يتم السماح بخروج أي طائرة أو تحرك من داخلها إلى خارجها، "ما أدى إلى تفاوض وانسحاب المرتزقة منها في النهاية"، بحسب الغويل.  

الضغط التركي

ويبدو أن حفتر لم يعد قادرا على الصمود أمام الضغط العسكري الذي أوجدته تركيا بدعمها لحكومة السراج.

وعزا كل من الغويل والصحفي المصري المتخصص في الشأن الليبي عبد الستار حتيتة  انسحاب قوات حفتر من قاعدة الوطية إلى كثافة التدخل التركي العسكري إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في الفترة الأخيرة.

وقال حتيتة في حديثه مع "موقع الحرة"  إن "الضغط التركي الشديد الذي استمر خلال الشهور الأخيرة وكان يستهدف إيجاد طريقة لإبعاد حفتر عن طرابلس، واستعاد هذا الضغط قاعدة الوطية، لكن الخطط التركية فشلت في مدينة ترهونة جنوب طرابلس والتي لا تزال قوات الجيش الوطني تسيطر عليها". 

ويوضح حتيتة أن سبب زيادة وتيرة الضغط على قاعدة الوطية ومدينة صبراتة في الفترة الأخيرة حتى تم إسقاطهما من يد قوات حفتر هو "أن المخابرات العسكرية وجدت أن الجيش الليبي (قوات حفتر) يخطط لدخول طرابلس من الزاوية، ولا يستطيع ذلك إلا إذا تمكن من مد خطوط من الوطية إلى صبراتة لزوارة لصرمان ثم الزاوية ثم طرابلس، فأرادوا أن يفشلو خطة الجيش للوصول إلى الزواية". 

وأضاف قوله: "حدث تحالف سريع بين ميليشيات مصراتة في شرق طرابلس وميليشيات الزاوية في الغرب لإسقاط مدن صرمان وصبراتة لقطع خطوط إمدادات الجيش ومنعه من الوصول إلى الزاوية في خطة لتفتيت المنطقة الغربية وإضعافها".  

"صفر على الشمال"

اعتبر الغويل سيطرة حكومة الوفاق على قاعدة الوطية "خسارة كبيرة جدا" لقوات حفتر لأنها قطعت خطوط الإمداد ما يهدد بفشل السيطرة تماما على طرابلس. 

ودعا وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا داعمي قوات شرق ليبيا إلى إعادة التفكير بعد أن "أصبح حفتر صفرا على الشمال وباتت فرصة نجاحه معدومة!". 

لكن حتيتة قلل من أهمية  خسارة حفتر لقاعدة الوطية وقال "الوضع لم يتغير كثيرا لأن الجيش الوطني الليبي لديه عدد كبير من الجنود والمعدات، كما أن عملية الانسحاب تحسب له ولا تحسب عليه بعدما شعر أن الرياح التركية قوية للغاية". 

وأوضح أن "قوات حفتر "انسحبت بدون أن يكون هناك ضحايا، وانسحب حفتر بعد تفاهمات وترتيبات معينة، كما أنه ترك القاعدة خاوية إلا من طائرات قديمة وذخيرة غير صالحة للاستخدام". 

أين تتمركز قوات حفتر؟ 

تسيطر قوات حفتر حاليا على مدينة ترهونة جنوب طرابلس وهي المدينة الوحيدة الباقية فيها حول طرابلس. 

وترهونة هي من أهم مدينتين يمكن الدخول من خلالهما إلى طرابلس بالإضافة إلى مدينة الزاوية غرب طرابلس "ومن يسيطر على الزاوية يسيطر على طرابلس"، بحسب حتيتة. 

ويضيف حتيتة أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية تحاول قوات حكومة الوفاق بالدعم التركي أن تدخل المدينة. 

ويقول الغويل "المدينة منقسمة داخلها، لذا هناك مفاوضات حاليا على دخول المدينة بدون قتال". 

مناطق السيطرة في ليبيا
مناطق السيطرة في ليبيا

"المشروع الحفتري في نهايته"

يشير حتيتة إلى أن حفتر مستمر في مشروعه حتى لو أخذ سنوات كما حصل مع بنغازي في شرق ليبيا حيث استمرت حربه مع الجماعات الإرهابية هناك ثلاث سنوات حتى سيطر عليها تماما. 

يتفق الغويل مع حتيتة على أن حفتر سيحاول الاستمرار في هجومه على طرابلس لكن في نفس الوقت يرى أن "المشروع الحفتري في نهايته". 

ويقول الغويل "السؤال هنا حول من يدعموه هل هم مستعدون للاستمرار رغم أن هناك مسارات أخرى للوصول إلى ما يريدون من خلال التفاوض". 

ويوضح قوله: "أصبح واضحا للعيان أنه ليس هناك حل عسكري لما يحدث في ليبيا بعد أن وصل الأمر إلى 15 شهرا". 

ويكشف الغويل أن حكومة الوفاق تحاول التفاوض حاليا مع القبائل في شرق ليبيا للتخلي عن ولائهم لحفتر هناك من أجل سحب البساط من تحت قدم حفتر وتشكيل قيادة جديدة. 
 

"مصر لن تحارب في ليبيا"

وفي الوقت الذي خسرت فيه قوات المشير خليفة حفتر الذي تدعمه مصر أهم قواعده العسكرية في غرب ليبيا، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من القوات المسلحة "التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي"، ما أثار جملة من التساؤلات بشأن توقيت هذا الإعلان. 

وكانت مصر قد أعربت عن رفضها الكامل واستنكارها الشديد إعلان تركيا التدخل في الشأن الليبي لدعم حكومة الوفاق في طرابلس ضد قوات حفتر. 

ويقول الغويل إنه سيكون من "الجنون إذا تدخلت مصر عسكريا في ليبيا لأنها حينئذ ستخسر الشعب الليبي، فضلا عن أنها ستقاتل تركيا على الأراضي الليبية". 

وأضاف الغويل أن مصر لديها فرصة لقيادة القضية والوصول إلى حل بين الأطراف المتفاتلة لكن مصر ستخسر كثيرا إذا تدخلت عسكريا خاصة مع شح الموارد المالية لمصر حاليا التي خسرت السياحة بسبب وباء كورونا". 

وأضاف "لا أعتقد أن مصر ستتدخل، أقصى ما يمكن أن تقدمه هو دعم بطريقة سرية ومحدودة لكنها لن تأخذ موقفا عسكريا كبيرا في ظل الظروف الحالية". 

من جانبه قال عبد الستار حتيتة "ليس من طبيعة مصر أن تحارب في الخارج، ما يحدث فقط هو الاستعداد لحماية الحدود من أي خطر خارجي، ومنع الخطر من الوصول إليها مع تزايد النفوذ التركي". 

وأضاف أن مصر تتعاون مع فرنسا وقبرص واليونان من أجل تقويض النفوذ التركي.

مصطفى هاشم - واشنطن

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ليبيا

رحلات جوية سورية تحشد المرتزقة.. حرب روسية تركية تشتعل في ليبيا

الحرة / وكالات - واشنطن
19 مايو 2020
تقرير للأمم المتحدة يؤكد وجود مرتزقة روس في ليبيا
تقرير للأمم المتحدة يؤكد وجود مرتزقة روس في ليبيا

بعدما توقفت المعارك بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا بموجب اتفاق أبرمته موسكو وأنقرة، يبدو أن المواجهة بين الطرفين انتقلت إلى الساحة الليبية، حيث يتقاتل مرتزقة من الطرفين لصالح الداعمين التركي والروسي.

وتقدم أنقرة الدعم لفصائل إسلامية ومعارضة موالية لها في سوريا، وكذلك لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في ليبيا، المعترف بها من الأمم المتحدة. 

في المقابل، تعد موسكو الداعم الأساسي للرئيس بشار الأسد، وتدعم منذ أكثر من عام المشير خليفة حفتر، الرجل الأقوى في شرق ليبيا، في هجومه على العاصمة الليبية.

ويعكس التقارب بين سلطة حفتر ودمشق التداخل المتصاعد بين هذين النزاعين. إذ أعادت الحكومة الموازية في الثالث من مارس فتح سفارة بلادها في العاصمة السورية بعد إقفال استمر منذ العام 2012.
 وتربط بين دمشق وبنغازي، معقل حفتر على بعد ألف كيلومتر من طرابلس، رحلات جوية تسيرها شركة الطيران السورية الخاصة "أجنحة الشام".

وبحسب تقرير سري للأمم المتحدة، سمحت هذه الرحلات الجوية بنقل مئات المقاتلين إلى الساحة الليبية.

ورصد خبراء الأمم المتحدة، المكلفون بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، 33 رحلة منذ مطلع العام عبر أجنحة الشام.

وينقل التقرير عن "مصادر في الميدان، أن عدد المقاتلين السوريين الداعمين للمشير حفتر هو أقل من ألفين". وانتقل عدد منهم عبر خطوط أجنحة الشام، بموجب "عقود" مدتها ثلاثة أشهر.

ويذكر التقرير أنه تم تجنيد هؤلاء المقاتلين عبر شركة الأمن الروسية الخاصة فاغنر لصالح قوات حفتر. ولطالما نفت روسيا أي دور لها في وجود مرتزقة روس في ليبيا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق، إلا أن فريق الأمم المتحدة قال إنه وجه سؤالا إلى الحكومة السورية عن الرحلات إلى بنغازي، وأتاه الجواب أنها مخصصة "لنقل المدنيين خصوصا السوريين المقيمين في ليبيا".

ويورد الخبراء في تقريرهم أنهم "لم يقتنعوا بصحة هذا الرد".

"عدو مشترك" 

ويرجح الباحث في جامعة أوكسفورد سامويل راماني في تصريح لوكالة فرانس برس أن تكون روسيا خلف التقارب بين حكومة دمشق وحفتر اللذين يتضامنان بمواجهة "عدو مشترك" هو تركيا.

ويقول إن هدف روسيا هو "تحذير أنقرة من أنها قادرة على ممارسة عمليات انتقامية غير متكافئة ردا على الأعمال العسكرية التركية في سوريا، عبر تصعيد متبادل في ليبيا".

ومن شأن ذلك، وفق راماني، أن "يخلق جبهتين لتركيا ويؤدي إلى استنزاف قدراتها".

ويقدر خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم، استنادا إلى "بعض المصادر"، وجود ما يقارب 5000 مرتزق سوري في ليبيا، من ضمنهم "المقاتلون الذين جنّدتهم تركيا لدعم حكومة الوفاق الوطني".

واعترفت تركيا، التي تدعم علانية حكومة الوفاق، في وقت سابق بإرسال مقاتلين إلى ليبيا، لكنها لم تحدد أعدادهم.
ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود الآلاف من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة في ليبيا. 

ويقول مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن تركيا أرسلت نحو تسعة آلاف من المرتزقة إلى ليبيا، بينهم 150 قاصرا تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما.

ويوضح أن أكثر من "3300 مقاتل يتلقون حاليا التدريب في معسكرات تركية" قبل إرسالهم إلى جبهات القتال جنوب العاصمة الليبية.

"هربا من الفقر" 

وينتمي المقاتلون، وفق المرصد، إلى "الجيش الوطني"، وهو ائتلاف فصائل إسلامية ومعارضة تتلقى دعما من أنقرة وتنتشر قواته في شمال وشمال غرب سوريا. وتم تجنيدهم مقابل إغراءات مالية ووعود بالحصول على الجنسية التركية. ويقدر المرصد مقتل 298 منهم في ليبيا، بينهم 17 طفلا.

في المقابل، لم يتمكن المرصد السوري من توثيق توجه مقاتلين من مناطق سيطرة قوات النظام إلى ليبيا. لكنه تحدث عن تجنيد شركة الأمن الروسية لنحو 200 مقاتل موجودين حاليا داخل قاعدة عسكرية في محافظة اللاذقية (غرب) على أن يتم إرسالهم قريبا.

ويقول راماني إن كثيرين من هؤلاء المقاتلين يأملون "الهرب من الفقر والبطالة والحرمان" في سوريا، وتم تجنيدهم من قبل روسيا بهدف القتال إلى جانب مجموعة فاغنر في ليبيا.

كما يتحدث عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لحفتر أيضا عبر تجنيد مرتزقة سودانيين للقتال معه.

في ليبيا، كما في سوريا، فاقم التدخل العسكري الخارجي، الذي لا يقتصر على تركيا وروسيا فحسب، النزاعين اللذين تسببا بمقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين خلال السنوات الأخيرة.

            
 

الحرة / وكالات - واشنطن