ليبيا

دبلوماسيون: تحقيق أممي بشأن المقاتلات الروسية في ليبيا

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
مقاتلات روسية شاركت في العمليات العسكرية في سورية- أرشيف
مقاتلات روسية شاركت في العمليات العسكرية في سورية- أرشيف

أفاد دبلوماسيون بأن خبراء من الأمم المتحدة يجرون تحقيقات بشأن إرسال ثماني مقاتلات روسية الصنع إلى ليبيا، دعما لقوات المشير خليفة حفتر.

وفي حال التأكد من صحة الأنباء، فإن الطائرة المرسلة ستكون قادمة من سوريا، فيما تعد إشارة أخرى إلى تورط متزايد لأطراف النزاع السوري في ليبيا، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وترى الصحيفة أن إرسال المقاتلات الروسية يعد خطوة تصعيدية من جانب الكرملين لدعم حليفها وقائد قوات شرقي ليبيا.

ويخشى دبلوماسيون من أن يؤدي تصعيد موسكو إلى مواجهة مباشرة ومحتملة بين روسيا وتركيا التي تمد حكومة الوفاق بطرابلس بالدعم العسكري واللوجستي.

يذكر أن وزير الداخلية في حكومة طرابلس فتحي باشاغا قد صرح لـ"بلومبرغ" إن ثماني مقاتلات روسية على الأقل من الحقبة السوفيتية وصلت إلى شرق ليبيا، الذي تسيطر عليه قوات حفتر، من قاعدة جوية روسية في سوريا، "ربما للمساعدة في أي حملة جوية جديدة".

وأضاف باشاغا أن "حكومة الوفاق الوطني تلقّت معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن ست طائرات ميغ 29 وطائرتين من طراز سوخوي 24 هبطت في الشرق قادمة من قاعدة حميميم الجوية، التي تسيطر عليها روسيا في سوريا، برفقة طائرتين من طراز SU-35 الروسية الصنع".

وشنت قوات حفتر هجوما واسعا للاستيلاء على طرابلس منذ أكثر من عام، غير أن التدخل العسكري التركي قلب المعادلة، مما أجبر قوات حفتر على الانسحاب من قاعدة جوية استراتيجية هذا الأسبوع، والإعلان عن انسحاب جزئي من الخطوط الأمامية في العاصمة طرابلس.

ووفقا لمسؤولين غربيين، فإن الآلاف من المرتزقة الروس والسودانيين يدعمون حفتر، وكذلك قامت الإمارات بدعمه من خلال شن هجمات بطائرات من دون طيار

بالمقابل نشرت تركيا طائرات بدون طيار وفرقاطات بحرية والآلاف من أفراد الميليشيات السورية للدفاع عن العاصمة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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ليبيا

دبلوماسيون: تحقيق أممي بشأن المقاتلات الروسية في ليبيا

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ليبيا

مقاتلات روسية تصل شرق ليبيا.. وتركيا تهدد بالرد في مقر حفتر

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
يشير تبادل التهديدات إلى مزيد من التصعيد بعد أسبوع من الانتكاسات التي تعرضت لها قوات خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس
يشير تبادل التهديدات إلى مزيد من التصعيد بعد أسبوع من الانتكاسات التي تعرضت لها قوات خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس

قال مسؤول تركي رفيع المستوى الخميس إن بلاده سترد بشدة على أي هجوم تشنه قوات خليفة حفتر على المصالح التركية في ليبيا، وذلك بعد ساعات من تعهد قواته بشن ضربات جوية غير مسبوقة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأميركية عن المسؤول التركي قوله إن "تركيا مستعدة جيدا للدفاع عن قواعدها وأماكن أخرى تحت حمايتها باستخدام طائرات بدون طيار والسفن الحربية المنتشرة بالقرب من طرابلس".

وأضاف المسؤول أن "أي استهداف للأفراد الأتراك يمكن أن يقابل بشن هجمات انتقامية، بما في ذلك هجمات ضد مقر حفتر".

وكان صقر الجروشي قائد القوات الجوية لخليفة حفتر هدد في بيان بشن "أكبر حملة جوية في التاريخ الليبي خلال الساعات المقبلة."

وقال إن "جميع المواقع والمصالح التركية في جميع المدن ستكون أهدافا مشروعة لطائراتنا الجوية، وندعو المدنيين إلى الابتعاد عنها".

ويشير تبادل التهديدات إلى مزيد من التصعيد بعد أسبوع من الانتكاسات التي تعرضت لها قوات حفتر في حربه ضد الحكومة المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس. 

وقال وزير الداخلية في حكومة طرابلس فتحي باشاغا لـ"بلومبرغ" إن ثماني مقاتلات روسية على الأقل من الحقبة السوفيتية وصلت إلى شرق ليبيا، الذي تسيطر عليه قوات خليفة حفتر، من قاعدة جوية روسية في سوريا، "ربما للمساعدة في أي حملة جوية جديدة".

وأضاف باشاغا إن "حكومة الوفاق الوطني تلقّت معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن ستة طائرات ميغ 29 وطائرتين من طراز سوخوي 24 هبطت في الشرق قادمة قاعدة حميميم الجوية، التي تسيطر عليها روسيا في سوريا، برفقة طائرتين من طراز SU-35 الروسي الصنع".

وشنت قوات حفتر هجوما واسعا للاستيلاء على طرابلس منذ أكثر من عام، غير أن التدخل العسكري التركي قلب المعادلة، مما أجبر قوات حفتر على الانسحاب من قاعدة جوية استراتيجية هذا الأسبوع، والإعلان عن انسحاب جزئي من الخطوط الأمامية في العاصمة طرابلس.

ووفقا لمسؤولين غربيين، فإن الآلاف من المرتزقة الروس والسودانيين وكذلك السوريين يدعمون حفتر، وكذلك قامت الإمارات بدعمه من خلال شن هجمات بطائرات من دون طيار. 

بالمقابل نشرت تركيا طائرات بدون طيار وفرقاطات بحرية والآلاف من أفراد الميليشيات السورية للدفاع عن العاصمة.

الحرة / ترجمات - واشنطن