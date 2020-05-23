ليبيا

"انتهاكات لحقوق الإنسان".. إدانة أممية لأحكام الإعدام الصادرة عن قوات حفتر 

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
دعا غوتيريش إلى وقف عالمي لإطلاق النار
دعا غوتيريش إلى وقف عالمي لإطلاق النار

أعربت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن قلقها إزاء أحكام الاعدام التي صدرت مؤخراً عن محاكم عسكرية في شرق ليبيا، 

وذكرت البعثة في تغريدة "تم إبلاغنا بصدور ما لا يقل عن 13 حكماً بالإعدام من المحكمة العليا ببنغازي وأربعة أخرى من محكمة البيضا، بما يمثل انتهاكا محتملا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأضافت البعثة في تغريدة مرفقة أن "ما يثير قلق البعثة بوجه خاص التقارير التي تفيد بعدم السماح للمتهمين بعرض قضاياهم في المحاكم أو فحص أدلة الاتهام الموجهة ضدهم وأن الأحكام قد صدرت بصورة سرية عقب المحاكمات دون تقديم أحكام كتابية مسببة للمتهمين أو المحامين".

ورددت البعثة، الجمعة، تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي دعا فيها مجددا جميع أطراف النزاعات بالاستجابة لدعوته إلى وقف عالمي لإطلاق النار لمواجهة جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أكثر من 20 ألف مدني قتلوا أو جرحوا في هجمات في 10 دول العام الماضي، اضطر ملايين آخرين إلى ترك منازلهم.
 
وقال غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدر الخميس إن الوباء "أعظم اختبار واجهه العالم" منذ إنشاء المنظمة العالمية قبل 75 عاما. وقال إنه كان له بالفعل تأثير شديد على جهود حماية المدنيين، خاصة في البلدان المتأثرة بالصراعات حيث يمكن أن نظم الرعاية الصحية الضعيفة في الأساس تتحمل فوق طاقتها.

الحرة - واشنطن

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ليبيا

دبلوماسيون: تحقيق أممي بشأن المقاتلات الروسية في ليبيا

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
مقاتلات روسية شاركت في العمليات العسكرية في سورية- أرشيف
أنباء عن وصول مقاتلات روسية إلى ليبيا

أفاد دبلوماسيون بأن خبراء من الأمم المتحدة يجرون تحقيقات بشأن إرسال ثماني مقاتلات روسية الصنع إلى ليبيا، دعما لقوات المشير خليفة حفتر.

وفي حال التأكد من صحة الأنباء، فإن الطائرة المرسلة ستكون قادمة من سوريا، فيما تعد إشارة أخرى إلى تورط متزايد لأطراف النزاع السوري في ليبيا، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وترى الصحيفة أن إرسال المقاتلات الروسية يعد خطوة تصعيدية من جانب الكرملين لدعم حليفها وقائد قوات شرقي ليبيا.

ويخشى دبلوماسيون من أن يؤدي تصعيد موسكو إلى مواجهة مباشرة ومحتملة بين روسيا وتركيا التي تمد حكومة الوفاق بطرابلس بالدعم العسكري واللوجستي.

يذكر أن وزير الداخلية في حكومة طرابلس فتحي باشاغا قد صرح لـ"بلومبرغ" إن ثماني مقاتلات روسية على الأقل من الحقبة السوفيتية وصلت إلى شرق ليبيا، الذي تسيطر عليه قوات حفتر، من قاعدة جوية روسية في سوريا، "ربما للمساعدة في أي حملة جوية جديدة".

وأضاف باشاغا أن "حكومة الوفاق الوطني تلقّت معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن ست طائرات ميغ 29 وطائرتين من طراز سوخوي 24 هبطت في الشرق قادمة من قاعدة حميميم الجوية، التي تسيطر عليها روسيا في سوريا، برفقة طائرتين من طراز SU-35 الروسية الصنع".

وشنت قوات حفتر هجوما واسعا للاستيلاء على طرابلس منذ أكثر من عام، غير أن التدخل العسكري التركي قلب المعادلة، مما أجبر قوات حفتر على الانسحاب من قاعدة جوية استراتيجية هذا الأسبوع، والإعلان عن انسحاب جزئي من الخطوط الأمامية في العاصمة طرابلس.

ووفقا لمسؤولين غربيين، فإن الآلاف من المرتزقة الروس والسودانيين يدعمون حفتر، وكذلك قامت الإمارات بدعمه من خلال شن هجمات بطائرات من دون طيار

بالمقابل نشرت تركيا طائرات بدون طيار وفرقاطات بحرية والآلاف من أفراد الميليشيات السورية للدفاع عن العاصمة.

الحرة / ترجمات - واشنطن