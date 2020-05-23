"انتهاكات لحقوق الإنسان".. إدانة أممية لأحكام الإعدام الصادرة عن قوات حفتر 

أعربت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن قلقها إزاء أحكام الاعدام التي صدرت مؤخراً عن محاكم عسكرية في شرق ليبيا،

وذكرت البعثة في تغريدة "تم إبلاغنا بصدور ما لا يقل عن 13 حكماً بالإعدام من المحكمة العليا ببنغازي وأربعة أخرى من محكمة البيضا، بما يمثل انتهاكا محتملا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأضافت البعثة في تغريدة مرفقة أن "ما يثير قلق البعثة بوجه خاص التقارير التي تفيد بعدم السماح للمتهمين بعرض قضاياهم في المحاكم أو فحص أدلة الاتهام الموجهة ضدهم وأن الأحكام قد صدرت بصورة سرية عقب المحاكمات دون تقديم أحكام كتابية مسببة للمتهمين أو المحامين".

ورددت البعثة، الجمعة، تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي دعا فيها مجددا جميع أطراف النزاعات بالاستجابة لدعوته إلى وقف عالمي لإطلاق النار لمواجهة جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أكثر من 20 ألف مدني قتلوا أو جرحوا في هجمات في 10 دول العام الماضي، اضطر ملايين آخرين إلى ترك منازلهم.



وقال غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدر الخميس إن الوباء "أعظم اختبار واجهه العالم" منذ إنشاء المنظمة العالمية قبل 75 عاما. وقال إنه كان له بالفعل تأثير شديد على جهود حماية المدنيين، خاصة في البلدان المتأثرة بالصراعات حيث يمكن أن نظم الرعاية الصحية الضعيفة في الأساس تتحمل فوق طاقتها.