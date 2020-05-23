ليبيا

واشنطن تنتقد تدفق الأسلحة إلى ليبيا.. ودعوات لوقف إطلاق النار

فرانس برس
23 مايو 2020
أكد بومبيو معارضة الولايات المتحدة لاستمرار مستوى دخول الأسلحة والذخائر إلى البلاد
أكد بومبيو معارضة الولايات المتحدة لاستمرار مستوى دخول الأسلحة والذخائر إلى البلاد

حض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من تركيا على وقف إطلاق النار، منتقدا تدفق الأسلحة الى هذا البلد الأفريقي، في وقت تتصدى طرابلس لهجوم قوات المشير خليفة حفتر المستمر منذ نحو عام.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بومبيو أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء فايز السراج لـ "تأكيد معارضة الولايات المتحدة لاستمرار مستوى دخول الأسلحة والذخائر إلى البلاد".

وأضاف البيان أن بومبيو والسراج "شددا على أهمية الوقف الفوري للقتال والعودة إلى الحوار السياسي".

وحققت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة سلسلة نجاحات في الأسابيع الأخيرة في صدها لهجمات حفتر، بما في ذلك الاستيلاء على مطار استراتيجي بالقرب من طرابلس الاثنين.

وشن حفتر المدعوم من مصر والإمارات والسعودية، هجوما في أبريل عام 2019 للاستيلاء على طرابلس أسفر عن مقتل المئات.

كما أظهر تقرير للأمم المتحدة حول حظر دخول السلاح إلى ليبيا دعما لحفتر من قبل مرتزقة تابعين لشركة أمنية روسية ينظر إليها على أنها مقرّبة من الرئيس فلاديمير بوتين.

ولم يسم بيان بومبيو أي دولة ترسل أسلحة لليبيا، لكن الداعمة العسكرية الرئيسية لحكومة الوفاق الوطني هي تركيا التي وقعت اتفاقية مع طرابلس في نوفمبر.

وقال تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية الشهر الماضي إن تركيا أرسلت إلى ليبيا ما لا يقل عن 100 ضابط عسكري وسفنا محملة بأسلحة ودفاعات جوية، إضافة إلى نحو ألفي مقاتل موال لتركيا من سوريا.

وتدعم الولايات المتحدة رسميا حكومة الوفاق وتعارض الهجوم الذي يشنه حفتر.

فرانس برس

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23 مايو 2020
دعا غوتيريش إلى وقف عالمي لإطلاق النار
دعا غوتيريش إلى وقف عالمي لإطلاق النار

أعربت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن قلقها إزاء أحكام الاعدام التي صدرت مؤخراً عن محاكم عسكرية في شرق ليبيا، 

وذكرت البعثة في تغريدة "تم إبلاغنا بصدور ما لا يقل عن 13 حكماً بالإعدام من المحكمة العليا ببنغازي وأربعة أخرى من محكمة البيضا، بما يمثل انتهاكا محتملا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأضافت البعثة في تغريدة مرفقة أن "ما يثير قلق البعثة بوجه خاص التقارير التي تفيد بعدم السماح للمتهمين بعرض قضاياهم في المحاكم أو فحص أدلة الاتهام الموجهة ضدهم وأن الأحكام قد صدرت بصورة سرية عقب المحاكمات دون تقديم أحكام كتابية مسببة للمتهمين أو المحامين".

ورددت البعثة، الجمعة، تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي دعا فيها مجددا جميع أطراف النزاعات بالاستجابة لدعوته إلى وقف عالمي لإطلاق النار لمواجهة جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أكثر من 20 ألف مدني قتلوا أو جرحوا في هجمات في 10 دول العام الماضي، اضطر ملايين آخرين إلى ترك منازلهم.
 
وقال غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدر الخميس إن الوباء "أعظم اختبار واجهه العالم" منذ إنشاء المنظمة العالمية قبل 75 عاما. وقال إنه كان له بالفعل تأثير شديد على جهود حماية المدنيين، خاصة في البلدان المتأثرة بالصراعات حيث يمكن أن نظم الرعاية الصحية الضعيفة في الأساس تتحمل فوق طاقتها.

الحرة - واشنطن