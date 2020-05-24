ليبيا.. قوات حفتر تقلل من أهمية "الوطية" والوفاق تعول على القبائل

مع تحقيق القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في غرب ليبيا انتصارات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك انتزاع السيطرة على قاعدة جوية رئيسية، تثار التساؤلات حول ما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى إرغام قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر على العودة إلى المفاوضات لحل الصراع الداخلي سياسيا بدلا من الاستمرار في العملية العسكرية.

وتشن القوات الموالية للمشير حفتر، الذي يسيطر على أجزاء كبيرة وشاسعة في غرب ليبيا المدعوم من روسيا والإمارات ومصر، هجوما منذ أبريل من العام الماضي، في محاولة للسيطرة على طرابلس.

لكن منذ إطلاق حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، عملية "عاصفة السلام" مدعومة بطائرات تركية بدون طيار نهاية مارس الماضي، نجحت في استعادة السيطرة على قاعدة "الوطية" الجوية الاستراتيجية.

والسبت أعلنت سيطرتها "على معسكرات الصواريخ واليرموك وحمزة وتواصل تقدمها وملاحقة فلول ميليشيات حفتر الهاربة"، العقيد محمد قنونو المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في بيان.

لكن عضو مجلس النواب الليبي في طبرق الموالي لحفتر علي السعيدي قال لـ"موقع الحرة" إن "الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر) انسحب تكتيكيا وأعاد السيطرة على هذه المواقع بعد أن قتل ما يفوق عن 60 إرهابيا"، فيما قال عضو المجلس الأعلى للدولة في طرابلس عبد القادر الحويلي لـ"موقع الحرة" إنه "بالفعل سيطرت قوات حفتر على معسكر اليرموك لكن أعدنا السيطرة عليها مجددا صباح الأحد".

وسبق ذلك استعادة مدن الساحل الغربي، لتكون المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس غربا وصولا إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني بالكامل.

الطرفان الرئيسيان في النزاع الليبي

"حملة عسكرية"

في المقابل قلل السعيدي من أهمية انتصارات القوات الموالية لحكومة الوفاق وقال إن قاعدة الوطية أو حتى المعسكرات التي سيطروا عليها هي "أماكن رمزية".

ويوضح أن "قاعدة الوطية" بالرغم من أنها أكبر قاعدة عسكرية في شمال أفريقيا (حوالي خمسين كيلو مترا) فهي الآن عبارة عن تراب ولا يستطيع أحد أن يستخدمها.

وكانت قوات حفتر قد انسحبت منها ولم تترك خلفها إلا معدات عسكرية قليلة متهالكة.

ويؤكد السعيدي أن الحملة العسكرية للسيطرة على طرابلس من "براثن الميليشيات والجريمة المنظمة"، مضيفا أن "الجيش لديه القدرة والقوة، وقد نسيطر على طرابلس في أي وقت كما أننا قد ندخل مدينة غريان على تخوم طرابلس من جديد اليوم".

والسبت، دعا القائد العسكري الليبي خليفة حفتر قواته يوم السبت للاحتشاد ضد تركيا التي ساعدت منافسيه في طرابلس على تحويل دفة الصراع العسكري حول العاصمة.

مناطق السيطرة في ليبيا

وحث حفتر مقاتليه في رسالة صوتية على محاربة "الاستعمار" التركي حتى تحقيق النصر.

وقال "يا من تصنعون المجد وترفعون راية العزة وأنتم تواجهون هذا المستعمر البغيض الطامع في ثرواتنا... إنكم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات ليس فيها إلا النصر".

في الناحية الأخرى أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في طرابلس عبد القادر الحويلي لـ"موقع الحرة" أن القوات الموالية لحكومة الوفاق مستمرة في التقدم لإرغام قوات حفتر على التقهر للخلف.

وأوضح أن قوات حفتر متواجدة في ترهونة في الجنوب وسرت والجفرة، مشيرا إلى أن قوات الوفاق تحارب على تخوم ترهونة وستنطلق إلى سرت للسيطرة عليها من يد قوات حفتر.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الحويلي أن حكومة الوفاق تعلم أنه لن ينتصر أحد في نهاية الأمر، وأن الحل سيكون سياسيا وليس عسكريا، مضيفا أنهم يأملون أن هذه الانتصارات تدعوا لتخلي القبائل الموالية لحفتر في أن تتخلى عنه.

كما يعول البعض في حكومة الوفاق على أن "تتشكل قوات في شرق ليبيا لبدء عمليات ضد القوات الموالية لحفتر، خاصة مع انقسام بنغازي بعد انقلاب حفتر على مجلس المؤسسات التي عينته"، بحسب الحويلي.

دعوة جديدة لحل الصراع

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهدئة سريعة للصراع في ليبيا خلال مكالمة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده "غيرت الميزان" في ليبيا وحالت دون "حرب أهلية شاملة".

وأضاف في مقابلة تلفزيونية "الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي وحفتر بحاجة لفهم ذلك“.

والأحد، دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مجدداً إلى الإيقاف الفوري للعمليات القتالية في ليبيا وحقن دماء الليبيين.

وجدد الأمين العام، بمناسبة حلول عيد الفطر ، مطالبته للأطراف الليبية بالتخلي عن الخيار العسكري والإلتزام بوقف لإطلاق النار في عموم الأراضي الليبية والانخراط بحسن نية في حوار سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة بإعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للصراع.

لكن السعيدي رفض تماما الامتثال لدعوة جامعة الدول العربية، التي وصفها بأنها "جامعة رخام"، واتهمها بأنها هي من أدخلت ليبيا إلى هذا النفق منذ عام 2011، واستقوضت بالأجنبي ليدخل حلف الناتو تحت مظلة جامعة الدول العربية".

وقال "الجامعة مؤسسة ميتة لا وجود لها".

في المقابل أيضا، أكد الحويلي أن هذه الدعوة لن تجد أي أذان صاغية طالما جاءت عبر جامعة الدول العربية التي قال إنها مدارة من قبل الخارجية المصرية التي تدعم حفتر.

لكن الحويلي يعتقد أن الانتصارات المتوالية لقوات حكومة الوفاق هي فقط التي سترغم الطرف الآخر إلى العودة إلى المفاوضات.

وأكد الحويلي أن حكومة الوفاق لن تتفاوض مع حفتر مجددا وإنما فقط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعلى أساس اتفاق الصخيرات "الذي انقلب عليه حفتر".

