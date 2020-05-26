ليبيا

تصعيد جديد.. مقاتلات روسية تصل ليبيا والجيش الأميركي ينشر معلومات خطيرة

الحرة - واشنطن
26 مايو 2020
عناصر من حكومة الوفاق في قاعدة الوطية بعد استرجاع السيطرة عليها من قوات حفتر
عناصر من حكومة الوفاق في قاعدة الوطية بعد استرجاع السيطرة عليها من قوات حفتر

أعلنت القياة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الثلاثاء، أن موسكو أرسلت في الآونة الأخيرة مقالات إلى ليبيا بهدف دعم المتعاقدين العسكريين الخاصين الممولين من قبل الدولة الروسية والذين ينشطون على الأرض هناك. 

وقالت أفريكوم في بيان إن "الطائرات العسكرية الروسية ستوفر على الأرجح دعما جويا قريبا ونيرانا هجومية لمجموعة فاغنر التي تقدم الدعم للجيش الوطني الليبي في القتال ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا".

وجاء في البيان أن المقاتلات الروسية استقدمت من قاعدة جوية روسية ثم توقفت في سوريا حيث يقدر أنه أعيد طلاؤها لإخفاء أصلها الروسي.

وقال قائد أفريكوم الجنرال ستيفن تاونسند "لفترة طويلة جدا، نفت روسيا المدى الكامل لتدخلها في النزاع الليبي المستمر. حسنا، لا يوجد مجال لإنكار ذلك الآن. لقد كنا نشاهد بينما روسيا نقلت مقاتلات من الجيل الرابع إلى ليبيا - في كل خطوة".

وتابع تاونسند أن "لا الجيش الوطني ولا الشركات العسكرية الخاصة قادرة على تسليح وتشغيل والحفاظ على هذه الطائرات من دون دعم من الدولة - دعم يحصلون عليه من روسيا".

وذكر البيان أن روسيا شغلت في ليبيا شركة فاغنر المدعومة من الدولة، لإخفاء دورها المباشر وللسماح لموسكو بإنكار أفعالها الخبيثة. 

وأضاف أن "القيادة الأميركية في أفريقيا تقيم أن الأعمال العسكرية لموسكو أطالت أمد النزال الليبي وفاقمت المعاناة والخسائر البشرية على الطرفين".

وأوضح تاونسند "العالم سمع السيد حفتر (قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي)، يعلن أنه يستعد لإطلاق حملة جوية جديدة. سيكون ذلك عبر طيارين من المرتزقة الروس الذين يحلقون بطائرات زودتها روسيا لقصف ليبيين".

وتقدر أفريكوم أن روسيا غير مهتمة بما هو أفضل بالنسبة للشعب الليبي وتعمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بدلا عن ذلك، وفق البيان.

وقال قائد قوات سلاح الجو الأميركي في أوروبا وقوات سلاح الجو في أفريقيا، الجنرال جيف هاريغيان "إذا سيطرت روسيا على موطئ قدم في الساحل الليبي، فإن خطوتها اللوجيستية المقبلة ستتمثل في نشر قدرات دائمة بعيدة المدى منع دخول المناطق المعزولة (A2AD)".

وأضاف "إذا حل ذلك اليوم، فسيشكل مخاوف أمنية حقيقية للغاية على الجانب الجنوبي لأوروبا".

وختم البيان بالقول إن النشاطات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا، ستفاقم عدم الاستقرار الإقليمي الذي دفع إلى أزمة الهجرة التي تؤثر على أوروبا.


ولم يحدد الجيش الأميركي موعد وصول الطائرات بالضبط، مكتفيا بالقول إنه حدث "في الآونة الأخيرة".

ويأتي هذا الإعلان غداة تأكيد قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين أنه تم إجلاء مئات المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب قوات المشير خليفة حفتر من مدينة بني وليد الواقعة جنوب شرق العاصمة. 

جاء هذا التراجع بعد سلسلة من الانتكاسات في الهجوم الذي يشنه حفتر منذ أكثر من عام في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب) مقر حكومة الوفاق الوطني. 

ويؤكد خبراء الأمم المتحدة في تقرير الشهر الماضي وجود مرتزقة تابعين لشركة فاغنر الروسية في ليبيا، وهي مجموعة يقول مراقبون إنها مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وتابع المسؤول الأميركي قوله: "مثلما رأيتهم يفعلون في سوريا، فإنهم يوسعون وجودهم العسكري في إفريقيا باستخدام مجموعات المرتزقة المدعومة من الحكومة مثل فاغنر".

وتشهد ليبيا فوضى وصراعا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني ومقرها في طرابلس وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.

وتفاقم النزاع عندما شن حفتر المدعوم من مصر والإمارات والسعودية، هجوما على طرابلس في نيسان/بريل 2019.

ونشر مقاتلات روسية سيشكل انتهاكا آخر لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة منذ العام 2011. واتفق زعماء العالم في يناير على التمسك بالحظر ووقف التدخل في الصراع الذي امتد إلى الخصوم الإقليميين الرئيسيين.

لكن الأمم المتحدة حذرت مرارا من أن طرفي النزاع الرئيسيين استمرا في تلقي الأسلحة والمقاتلين.            

الحرة - واشنطن

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ليبيا

مقاتل سوري يكشف تفاصيل صادمة عن انتقاله إلى ليبيا: الحرب هنا أسوأ من إدلب

الحرة / ترجمات - واشنطن
26 مايو 2020
قوات موالية لحفتر في ضواحي طرابلس..تقرير لنيويورك تايمز يكشف عمليات نقل المرتزقة إلى ليبيا
قوات موالية لحفتر في ضواحي طرابلس تلقي القبض على أحد المرتزقة الذين يقاتلون في ليبيا

"أخبروني بأنني سأكون في خط دعم المقاتلين الليبيين أو الوحدات الطبية في مقابل الحصول على مبلغ جيد من المال، لكنني اكتشفت أن القتال هنا أسوأ من أي شيء جربته في سوريا، القتال هنا عن قرب وفي شوارع ضيقة". 

يحكي الشاب السوري وائل عمرو (22 عاما) لصحيفة الغارديان البريطانية عن أول تجربة له في حياته سواء في السفر جوا إلى خارج بلاده أو العمل كمرتزق، وعما اكتشفه من فروق حيث يقاتل حاليا على خط النار الأمامي الخطير في ليبيا. 

يقول عمرو لصحيفة "الغارديان": إن "بعض السوريين هنا من أجل المال، والبعض يقول إنهم يدعمون الليبيين ضد الاستبداد. لكني شخصيا لا أعرف لماذا طلبت تركيا من المعارضة السورية القتال في ليبيا. لم أكن أعرف أي شيء عن هذا البلد باستثناء الثورة ضد العقيد معمر القذافي".

اشترك عمرو مع المجندين الأتراك وسافر عبر الحدود إلى تركيا وأصبح واحدا من ثمانية إلى 10 آلاف سوري يقاتلون في ليبيا بعيدا عن موطنهم بألفي كيلو متر تقريبا، لتنفيذ خطة تركية طموحة بالسيطرة الجيوسياسية على شرق البحر المتوسط. 

وأصبحت ليبيا ساحة حرب بالوكالة منذ أن بدأ المشير خليفة حفتر هجوما بقواته "الجيش الوطني الليبي" في شرق ليبيا في أبريل 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس في الغرب والتي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. 

وتدعم مصر والإمارات وروسيا قوات ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" الموالية للمشير خليفة حفتر في شرق ليبيا والتي تشن هجوما منذ أبريل 2019 ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وتساندها تركيا عسكريا بقوة ما جعلها تتفوق في الفترة الأخيرة. 

وتتزايد أنشطة تركيا في المنطقة، مع توسيع أنقرة لمطالبها بشأن مساحة مائية كبيرة غنية بالغاز والتي تقول قبرص إنها تشمل مياهها الإقليمية.

في المقابل تضافرت جهود قبرص مع اليونان وإسرائيل ومصر وفرنسا في إدانة الاتفاق البحري والأمني الذي وقعته تركيا مع الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، في نوفمبر الماضي. 

كما تتطلع تركيا إلى استرداد مليارات الدولارات من عقود البناء غير المكتملة الموقعة في عهد القذافي. 

ورغم عدم وجود تأييد شعبي لإردوغان داخليا وليس خارجيا لتدخله في ليبيا، فإن مغامرته يبدو أنها تنجح مع تقدم القوات الموالية لحكومة الوفاق والمرتزقة السوريين ضد القوات الموالية لحفتر والمرتزقة الروس والسودانيين. 

ويقول مدير شركة دراغون للطاقة مصطفى كرهان لصحيفة "الغارديان" إن "الإنفاق على مشاريع الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط يشبه إلى حد ما ميزانيات الدفاع الوطني، إنه مثل سباق تسلح حيث يتعين عليك التصرف قبل أن يفعل منافسك".

لكن إذا تطور القتال في ليبيا إلى العمق قد تجد تركيا العملية برمتها غير مستقرة وفي خضم فوضى خطيرة، خاصة أن تركيا لديها معاركها الأخرى مع الميليشيات الكردية ومواجهة نفوذ الإمارات في الصومال وعبر القرن الأفريقي. 

ورغم أن الإمارات وروسيا عبرتها عن الاستياء من أداء حفتر، فإنه من الصعب والخطر عليهم التخلي أيضا عن "الجيش الوطني الليبي" الآن، ما يعني أن الحرب في ليبيا لن تتوقف وإنما ستزداد سخونة، بحسب الصحيفة 

وهبطت طائرات روسية في شرق ليبيا والتي هي أكثر من قادرة على إخراج أنظمة الدفاع الجوي التركي المسير، ما قد ينذر بتطور الأمر إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وتركيا على الأراضي الليبية. 

الحرة / ترجمات - واشنطن