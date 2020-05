لقطات جوية.. تفاصيل جديدة لنقل المقاتلات الروسية إلى ليبيا والمحطات الثلاث

كشفت القياة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) عن صورة جوية وتفاصيل جديدة لعمليات التمويه التي تقوم بها روسيا لإرسال مقاتلات حربية إلى ليبيا.

وقالت في تغريدة على حسابها بتويتر إن مقاتلات ميغ-29 و اس يو-24 غادرت روسيا على مدار عدة أيام في مايو وعليها علامات سلاح الجو الروسي باتجاه (محطتها الأولى) قاعدة حميميم العسكرية في روسيا، ولكن بعد هبوطها في القاعدة تمت إعادة طلائها لإزالة العلامات الوطنية.

MORE: Over multiple days in May, Russian MiG 29s and SU-24 fighters departed Russia. At that time, all the aircraft have Russian Federation Air Force markings. After they land at Khmeimin Air Base in Syria, the MiG 29s are repainted and emerge with no national markings. (1/2) pic.twitter.com/ghgpKe9rDo