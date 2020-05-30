ليبيا.. قوات حفتر تعلن إسقاط ثلاث مسيرات تركية 

أعلنت قوات المشير خليفة حفتر السبت، أن منصات الدفاع الجوي التابعة لها قامت بإسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر، أن منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرة تركية مسيرة في الساعات الأولى من صباح السبت بالقرب من مدينة بني وليد

كما تم استهداف طائرتين حاولتا الإغارة على مواقع في بني وليد، خلال الساعات الماضية من مساء السبت.

من جانب آخر أعلنت قوات حكومة الوفاق، أن سبعة من أفراد فرق تفكيك المتفجرات أصيبوا بجراح، إثر انفجار ألغام في جنوب طرابلس السبت.

وقال عبدالمالك المدني، الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق في تصريح للحرة، إن القوات الحكومية فتحت النار في أكثر من خط بمحاور الرملة والطويشة، وتمكنت من السيطرة على محيط مبنى النجارة والحاويات.

وأضاف المدني أن قوات الحكومة سيطرت على العمارة الحمراء ومحطة البنزين في محور كوبري المطار جنوب العاصمة.

وقال آمر إدارة التوجيه المعنوي بقوات حفتر، خالد المحجوب، لقناة الحرة إن قوات الوفاق لم تتمكن من إحراز أي تقدم، وإن قوات حفتر نجحت في صد هجمات الوفاق لليوم السادس على التوالي. مقللا من أهمية تصريحات مسؤولي الحكومة.