ليبيا

ليبيا.. قوات حفتر تعلن إسقاط ثلاث مسيرات تركية 

الحرة - واشنطن
31 مايو 2020
معارك ليبيا...أنباء عن نقل مقاتلين روس جوا خارج غرب ليبيا بعد انسحاب قوات حفتر
معارك ليبيا...أنباء عن نقل مقاتلين روس جوا خارج غرب ليبيا بعد انسحاب قوات حفتر

أعلنت قوات المشير خليفة حفتر السبت، أن منصات الدفاع الجوي التابعة لها قامت بإسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة 

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر، أن منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرة تركية مسيرة في الساعات الأولى من صباح السبت بالقرب من مدينة بني وليد

كما تم استهداف طائرتين حاولتا الإغارة على مواقع في بني وليد، خلال الساعات الماضية من مساء السبت.

 من جانب آخر أعلنت قوات حكومة الوفاق، أن سبعة من أفراد فرق تفكيك المتفجرات أصيبوا بجراح، إثر انفجار ألغام في جنوب طرابلس السبت.

وقال عبدالمالك المدني، الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق في تصريح للحرة، إن القوات الحكومية فتحت النار في أكثر من خط بمحاور الرملة والطويشة، وتمكنت من السيطرة على محيط مبنى النجارة والحاويات.

وأضاف المدني أن قوات الحكومة سيطرت على العمارة الحمراء ومحطة البنزين في محور كوبري المطار جنوب العاصمة.

وقال آمر إدارة التوجيه المعنوي بقوات حفتر، خالد المحجوب، لقناة الحرة إن قوات الوفاق لم تتمكن من إحراز أي تقدم، وإن قوات حفتر نجحت في صد هجمات الوفاق لليوم السادس على التوالي. مقللا من أهمية تصريحات مسؤولي الحكومة.

الحرة - واشنطن

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أفريكوم: نبحث استخدام قوات تابعة لنا في تونس لمواجهة الأنشطة الروسية في ليبيا

الحرة - واشنطن
30 مايو 2020
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع خليفة حفتر في موسكو شهر يناير الماضي
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع خليفة حفتر في موسكو شهر يناير الماضي

قال الجيش الأميركي الجمعة إن الولايات المتحدة تبحث استخدام أحد ألويتها للمساعدة الأمنية في تونس، وسط مخاوف بشأن نشاط روسي في ليبيا.

وتدخلت قوى إقليمية وعالمية في الحرب الأهلية الليبية مما قاد إلى ما وصفته الأمم المتحدة بتدفق ضخم للأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا وذلك في انتهاك لحظر السلاح.

وقالت قيادة الجيش الأميركي بأفريقيا في بيان "مع استمرار روسيا في تأجيج لهيب الصراع الليبي فإن القلق يزداد بشأن الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا".

وأضاف "نحن ندرس مع تونس طرقا جديدة لمواجهة القلق الأمني المشترك ويشمل ذلك استخدام لواءنا للمساعدة الأمنية".

وذكر الجيش الأميركي الأربعاء أن عسكريين روس سلموا 14 طائرة ميغ 29، وسوخوي-24 إلى قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات المشير خليفة حفتر.

ونفى الجيش الوطني وعضو بالبرلمان الروسي ذلك.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن الولايات المتحدة شريك رئيسي في جهود بناء قدرات الجيش التونسي.

وكان جنرال أميركي قال الجمعة إن الجيش الأميركي يعتقد أن تسليم روسيا طائرات حربية إلى ليبيا ربما لن يغير التوازن في الحرب الأهلية التي بلغت طريقا مسدودا، لكنه يمكن أن يساعد موسكو في نهاية المطاف في ضمان معقل استراتيجي في شمال أفريقيا.

وقال الجنرال غريغوري هادفيلد نائب مدير إدارة المخابرات التابعة للقيادة الأميركية في أفريقيا لمجموعة صغيرة من الصحفيين، إن الطائرات الروسية انطلقت من روسيا ومرت عبر إيران وسوريا قبل وصولها إلى ليبيا.

وأضاف أنه لم يتم استخدام الطائرات حتى الآن، لكنها يمكن أن تضيف قدرات جديدة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي أخفق حتى الآن في جهوده المستمرة منذ عام للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتتلقى حكومة الوفاق الوطني في المقابل دعما حيويا من تركيا يشمل ضربات بطائرات مسيرة.

الحرة - واشنطن