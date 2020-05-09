السلطات فتحت تحقيقا.. فيديو لـ"اعتداء" على صحفيين في المغرب

أعلنت السلطات الأمنيّة المغربيّة، الجمعة، فتح تحقيق داخلي في تعرّض فريق صحفي محلي لـ"اعتداء" خلال إعداده تحقيقا في الرباط الثلاثاء، نافية اتهامات وجهتها منظمة "مراسلون بلا حدود" لعناصر من الشرطة بالاعتداء على الفريق.

وأظهر شريط فيديو للحادثة نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام موظفين إداريين في وزارة الداخليّة بدفع صحفيين في قناة الأمازيغيّة.

قائد بتيفلت يعتدي على طاقم القناة الأمازيغية https://t.co/ZVZ5imxvwE via @YouTube — 123 (@mohamedbouali15) May 6, 2020

ونشر البعض صورا تظهر تعرض المصور لجروح بعد "الاعتداء":

إعلميوا قناة الأمازيغية يتعرضون لاعتداء pic.twitter.com/3KIuTMH2Un — Ahbli Ibrahim (@AhbliB) May 6, 2020

وكانت "مراسلون بلا حدود" وصفت في بيان لها الخميس سلوك الشرطة في هذه الحادثة بأنه "غير مقبول".

وقالت النقابة الوطنية للصحافة، بحسب وسائل إعلام محلية، إن القناة كانت تسعى لعمل تقارير عن تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية بمدينة تيفلت في ظل جائحة كورونا، لكن فريق العمل تعرض للسب والدفع ومحاولة تكسير كاميرا التصوير، ما تسبب في جرح يد الصحفي المصور.

وأكدت نقابة الصحفيين على أن مثل هذه الحالات "غير المسؤولة وغير المحسوبة تسيء لسمعة المغرب وتعتبر انتهاكا صريحا لحرية الصحافة والحق في الإعلام، وتستحق المحاسبة والإدانة".

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان إن عناصر الشرطة الذين "يبذلون قصارى جهودهم لتسهيل عمل الصحفيين منذ بدء جائحة كوفيد-19 لم يباشروا أي تدخل كيفما كان نوعه ضد أي صحفي بمناسبة مزاولته لمهامه، ولم يعترضوا نهائيا على إنجاز أي عملية تواصلية لطاقم قناة الأمازيغية".

وشدّدت المديريّة على أنّها "استجابت لجميع طلبات التصوير الصادرة عن المنابر الإعلاميّة الوطنيّة والدوليّة، بشأن مواكبة العمل الأمني خلال تدبير جائحة كوفيد-19" وأنّها "حاليّاً بصدد تصوير عدّة تقارير إعلامية بالتعاون مع قناة الأمازيغيّة".

وطالبت النقابة الوطنيّة للصحفيّين المغربيّين وزارة الداخلية الخميس بـ"تسريع الإجراءات" بشأن "هذا الاعتداء الواضح على حرّية الصحافة".

وقال متحدّث باسم وزارة الداخليّة لوكالة فرانس برس إنّ الوزارة "فتحت تحقيقا داخليا لتحديد ظروف الحادثة وتحديد الحقيقة".