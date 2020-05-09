المغرب

السلطات فتحت تحقيقا.. فيديو لـ"اعتداء" على صحفيين في المغرب

الحرة - واشنطن
09 مايو 2020
تعرض صحفيان في قناة الأمازيغية لـ"اعتداء" والسلطات المغربية تحقق
تعرض صحفيان في قناة الأمازيغية لـ"اعتداء" والسلطات المغربية تحقق

أعلنت السلطات الأمنيّة المغربيّة، الجمعة، فتح تحقيق داخلي في تعرّض فريق صحفي محلي لـ"اعتداء" خلال إعداده تحقيقا في الرباط الثلاثاء، نافية اتهامات وجهتها منظمة "مراسلون بلا حدود" لعناصر من الشرطة بالاعتداء على الفريق.  

وأظهر شريط فيديو للحادثة نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام موظفين إداريين في وزارة الداخليّة بدفع صحفيين في قناة الأمازيغيّة.

ونشر البعض صورا تظهر تعرض المصور لجروح بعد "الاعتداء":

وكانت "مراسلون بلا حدود" وصفت في بيان لها الخميس سلوك الشرطة في هذه الحادثة بأنه "غير مقبول".

وقالت النقابة الوطنية للصحافة، بحسب وسائل إعلام محلية، إن القناة كانت تسعى لعمل تقارير عن تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية بمدينة تيفلت في ظل جائحة كورونا، لكن فريق العمل تعرض للسب والدفع ومحاولة تكسير كاميرا التصوير، ما تسبب في جرح يد الصحفي المصور.

وأكدت نقابة الصحفيين على أن مثل هذه الحالات "غير المسؤولة وغير المحسوبة تسيء لسمعة المغرب وتعتبر انتهاكا صريحا لحرية الصحافة والحق في الإعلام، وتستحق المحاسبة والإدانة".

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان إن عناصر الشرطة الذين "يبذلون قصارى جهودهم لتسهيل عمل الصحفيين منذ بدء جائحة كوفيد-19 لم يباشروا أي تدخل كيفما كان نوعه ضد أي صحفي بمناسبة مزاولته لمهامه، ولم يعترضوا نهائيا على إنجاز أي عملية تواصلية لطاقم قناة الأمازيغية".

وشدّدت المديريّة على أنّها "استجابت لجميع طلبات التصوير الصادرة عن المنابر الإعلاميّة الوطنيّة والدوليّة، بشأن مواكبة العمل الأمني خلال تدبير جائحة كوفيد-19" وأنّها "حاليّاً بصدد تصوير عدّة تقارير إعلامية بالتعاون مع قناة الأمازيغيّة".

وطالبت النقابة الوطنيّة للصحفيّين المغربيّين وزارة الداخلية الخميس بـ"تسريع الإجراءات" بشأن "هذا الاعتداء الواضح على حرّية الصحافة".

وقال متحدّث باسم وزارة الداخليّة لوكالة فرانس برس إنّ الوزارة "فتحت تحقيقا داخليا لتحديد ظروف الحادثة وتحديد الحقيقة".

الحرة - واشنطن

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المغرب

مزودة بكاميرات للمراقبة الليلية.. طائرات مسيرة تنتشر في المغرب

07 مايو 2020
ظهرت الروبوتات الطائرة في عدة مدن
ظهرت الروبوتات الطائرة في عدة مدن

يطوّر المغرب استخدام الطائرات المسيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد في شتى مجالات، من مراقبة السكان من الجو وتوجيه رسائل تحذير إلى تعقيم المساحات العامة، في تدابير تتماشى مع توجه دولي لإيجاد حلول تراعي التباعد الاجتماعي.

ويقول ياسين قموس، مدير شركة "درونواي ماروك" الموزعة لمنتجات شركة "دي جي آي" الصينية الرائدة في القارة الأفريقية: "هناك إقبال شديد، فخلال أسابيع قليلة، تضاعف الطلب ثلاث مرات في المغرب وبلدان أخرى في المنطقة".

ويؤكد أن المغرب الذي يستخدم طائرات من دون طيار منذ عدة سنوات "يعد من بين الدول الأكثر تقدما في القارة" في هذا المجال مع مرافق صناعية متخصصة وشبكة من الباحثين وكذلك مسيِّرين معتَمدين.

وقد قصرت التراخيص والقيود الإدارية لفترة طويلة استخدام الطائرات المسيرة المدنية على مجالات محددة قليلة مثل التصوير السينمائي ورش الأراضي الزراعية ومراقبة الألواح الشمسية أو رسم الخرائط.

لكن كل شيء تغير مع ظهور جائحة كوفيد-19 ففي الأسابيع الأخيرة ظهرت الروبوتات الطائرة في عدة مدن حيث تستخدمها السلطات لبث رسائل التنبيه والكشف عن التحركات المشبوهة في الشوارع أو التجمعات غير القانونية على أسطح المنازل.

ولا يتم دائما الالتزام بقواعد العزل الصارمة التي اعتُمدت في منتصف مارس، إذ تشير الصحافة المحلية على وجه الخصوص إلى عقد سهرات مسائية بين الجيران أو أداء صلوات الجماعة على الأسطح، بعيدا عن أعين دوريات المراقبة.

"تكنولوجيا مهمة"

وأطلقت شرطة مدينة تمارة القريبة من الرباط الأسبوع الماضي نظام مراقبة جوية عالي الدقة طوره مهندسون من شركة "بتي3د" التي كان عملها يقتصر حتى ذلك الوقت على رسم الخرائط.

وتبنت دول أخرى في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط التقنيات المستخدمة في الصين في بداية تفشي الوباء، سواء لمراقبة تحركات المواطنين أو تطهير الأماكن العامة أو تطوير وسائل توصيل الأدوية أو اختبارات الكشف.

ويقول موقع شركة "دي جي آي" الصينية التي تستحوذ بمفردها على 80 في المئة من السوق العالمية: "برزت بسرعة أهمية الطائرات المسيرة كتقنية حيوية لمؤسسات حفظ الأمن العام خلال الأزمة لأنها تسمح بضبط الأمن في الأماكن العامة".

وعلى غرار معظم البلدان، يستخدم المغرب بشكل رئيسي المسيَّرات المستوردة من الصين، لكن ظهور احتياجات جديدة مرتبطة بالوباء يدفع باتجاه تطويرها على المستوى المحلي لتناسب الاستخدامات المحلية.

ويقول عبد الرحمن اكريويل، رئيس شركة "الفراشة": "هناك طلب حقيقي". و"الفراشة" شركة ناشئة نجحت في جمع التمويل لتطوير خط إنتاج للطائرات من دون طيار في الرباط للمراقبة الحرارية ورش المطهرات.

من جانبه، وضع قسم الطيران في جامعة الرباط الدولية خبرته في تصرف السلطات العامة في نهاية مارس لنشر طائرات مسيرة مجهزة بمكبرات الصوت أو كاميرات مزودة بأشعة تحت الحمراء قادرة على الكشف عن الحركات الليلية أو درجات حرارة الحشد.

ويوضح محسن بويا، مدير "التقييم والتحويل" في الجامعة الدولية بالرباط أن "العمل جار على بعض المشاريع قبل تعميمها في جميع أنحاء البلاد".

ويقول إن فرق الجامعة طورت أيضا تطبيقات تتبُّع، ولكن "علينا انتظار صدور تشريع بالأمر" لنشرها.

"الأطر القانونية"

وعلى عكس بلدان أخرى، لا يثير استخدام طائرات المراقبة المسيَّرة جدلا في المغرب حيث تلقى الاستراتيجية الصارمة في مواجهة الوباء تأييدا قويا حسب المؤشرات الرسمية.

وسرعان ما بادرت المملكة إلى إغلاق حدودها ونشرت قوات الأمن على نطاق واسع لفرض الالتزام بإجراءات العزل المشددة والارتداء الإلزامي لأقنعة الوجه، وهي تدابير تم تعزيزها منذ بداية رمضان بفرض حظر التجول الليلي.

ويعاقب على عدم الامتثال بهذه التعليمات بالسجن لمدة تراوح بين شهر وثلاثة أشهر و/أو بغرامة تعادل 115 يورو. وقد أحيل أكثر من 59 ألف شخص من المخالفين إلى القضاء بتهمة "مخالفة حالة الطوارئ الصحية" بحسب آخر حصيلة.

وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات الصارمة سمحت بالحد من العدوى، مع تسجيل 5382 إصابة في البلاد بينها 179 وفاة منذ بدء حالة الطوارئ الصحية.

لكن عدد المخالفين (85 ألفا حتى 30 أبريل) دفع الأسبوع الماضي مسؤولة في الأمم المتحدة إلى الاستشهاد بالمغرب بين البلدان التي تولد فيها الإجراءات الاستثنائية "ثقافة الإغلاق السام" بالنسبة لحقوق الإنسان. 

ورفضت الرباط هذا التقييم، وقالت إنها اتخذت تدابير "تتماشى مع الأطر القانونية التي تحترم حقوق الإنسان احتراما كاملا".