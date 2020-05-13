الأراضي الفلسطينية

مقتل فلسطيني وإصابة 4 في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

فرانس برس
13 مايو 2020
لحظة تشييع جنازة الشاب الفلسطيني الذي قتل في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
لحظة تشييع جنازة الشاب الفلسطيني الذي قتل في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني الأربعاء في مخيم الفوار بجنوب الضفة الغربية المحتلة أثناء مواجهات قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل في زيارة خاطفة.

وقالت الوزارة في بيان:  الطفل زيد فضل قيسية (15  عاما) قٌتل برصاصة مباشرة في الرأس أطلقت عليه في مخيم الفوار بمحافظة الخليل"، موضحة أن أربعة شبان فلسطينيين آخرين أيضا جرحوا. 

وذكرت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي اتصلت بها وكالة فرانس برس أن الجيش يحقق في هذه المعلومات.

وذكر سكان في مخيم الفوار أن القوات الإسرائيلية دخلت المخيم في وقت مبكر من صباح الأربعاء للقيام باعتقالات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان المخيم.

ويأتي ذلك غداة مقتل أول جندي إسرائيلي منذ بداية العام الثلاثاء في الضفة الغربية بحجارة رشقها فلسطينيون. 

 وبعد ساعات على مقتل الجندي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أحبطت هجوما بالسكين على معبر قلنديا بين إسرائيل ووسط الضفة الغربية.

وبحسب مراسل قناة الحرة، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي عشرة أشخاص على الأقل من منزل في قرية يعبد قرب جنين، بعد إلقاء الحجارة منه على الجنود الإسرائيليين.

وتتزامن هذه التطورات مع وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل الأربعاء في زيارة خاطفة يلتقي خلالها مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والجنرال بني غانتس لإجراء محادثات حول مخطط إسرائيل المثير للجدل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

فرانس برس

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إسرائيل

مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية

الحرة / وكالات - دبي
12 مايو 2020
مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية
مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل جندي إسرائيلي رشقاً بالحجارة في بلدة يعبد في شمال الضفة الغربية خلال عملية للجيش في المنطقة.

وقال الجيش في بيان أن الجندي الرقيب عميت بن إيغال (21 عاماً) أصيب صباح اليوم نتيجة تعرضه لرشق بالحجارة في رأسه أثناء نشاط للجيش في بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب بمقتله".

وبحسب مراسل "الحرة" اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في قرية يعبد، وأطلق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي بكثافة، أثناء تمشيطها القرية بحثاً عن ملقي الحجارة.

تأتي هذه المواجهات في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب للإعلان عن ضم أماكن جديدة في الضفة الغربية خلال الأسابيع القادمة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الحكومة ستبدأ في يوليو بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية ‭‭‬‬‬وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط إسرائيل تعزيز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.

من جانبهم، أعلن ثلاثة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الدبلوماسيون لرويترز أن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورغ، تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

الحرة / وكالات - دبي