مقتل فلسطيني وإصابة 4 في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني الأربعاء في مخيم الفوار بجنوب الضفة الغربية المحتلة أثناء مواجهات قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل في زيارة خاطفة.

وقالت الوزارة في بيان: الطفل زيد فضل قيسية (15 عاما) قٌتل برصاصة مباشرة في الرأس أطلقت عليه في مخيم الفوار بمحافظة الخليل"، موضحة أن أربعة شبان فلسطينيين آخرين أيضا جرحوا.

وذكرت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي اتصلت بها وكالة فرانس برس أن الجيش يحقق في هذه المعلومات.

وذكر سكان في مخيم الفوار أن القوات الإسرائيلية دخلت المخيم في وقت مبكر من صباح الأربعاء للقيام باعتقالات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان المخيم.

ويأتي ذلك غداة مقتل أول جندي إسرائيلي منذ بداية العام الثلاثاء في الضفة الغربية بحجارة رشقها فلسطينيون.

وبعد ساعات على مقتل الجندي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أحبطت هجوما بالسكين على معبر قلنديا بين إسرائيل ووسط الضفة الغربية.

وبحسب مراسل قناة الحرة، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي عشرة أشخاص على الأقل من منزل في قرية يعبد قرب جنين، بعد إلقاء الحجارة منه على الجنود الإسرائيليين.

وتتزامن هذه التطورات مع وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل الأربعاء في زيارة خاطفة يلتقي خلالها مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والجنرال بني غانتس لإجراء محادثات حول مخطط إسرائيل المثير للجدل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.